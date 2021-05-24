Ankara Günlüğü

İcra iflas Kanunu değişikliği ile yeniden yapılandırma TBMM komisyonlarında görüşülecek

Geçen hafta Sigortacılık Kanunu değişikliğini kanunlaştıran Meclis bu hafta da ekonomi ağırlıklı mesaisini sürdürecek. Reel sektörün uzun zamandır talep ettiği matrah artışı ve yeniden yapılandırmaya ilişkin 15 maddelik kanun teklif Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki vergi, prim borçları ile kamu alacakları yeniden yapılandırılmasını öngören yasa teklifi ile matrah artıranlar için artırımda bulundukları yıllar için vergi incelemesi yapılmayacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2020 yılı için yüzde 20 oranında matrahlarını artıracak. Kanun teklifiyle sicil affı da getiriliyor. 25 Mayıs Salı günü Adalet Komisyonu İcra İflas Kanunu’nda değişiklik yapan kanun teklifini görüşecek. Kanun teklifi ile ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacak. Satışta işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecek. Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de bu hafta Genel kurul gündeminde olacak.

Hakimler Savcılar Kurulu’nun üyelerinin 7 Haziran'da sona erecek görev süresi öncesi Meclis Genel Kurulu’nda 7 üyenin belirlenmesi için seçim yapılacak. Geçen hafta Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda 7 üyeden 4'ünün Cumhur İttifakı, 3 üyenin Millet İttifakı tarafından belirlenmesi için uzlaşma sağlandı. Komisyonda seçilen 21 üye arasından 7 üye için Genel Kurul'da gizli oyla seçim yapılacak. İlk turda seçilebilmek için 400 oy gerekiyor. İlk turda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci turda 360 oy aranacak. İki turda da yeterli sayıya ulaşılamazsa en çok oy alan iki aday arasında kura çekilecek. Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak

AK Parti seçim mevzuatı değişikliğini görüşecek

Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı 27 Mayıs Perşembe günü Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek. Bu hafta toplanacak Ak Parti Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) seçim mevzuatı konusunda yapılan çalışma ele alınacak. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon tarafından hazırlanan metin, MYK üyelerine sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından metin MHP ile de paylaşılacak. Hazırlanan çalışma daha sonra diğer siyasi partilere iletilecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini 26 Mayıs Çarşamba günü grup toplantısında açıklaması bekleniyor.