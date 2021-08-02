Ankara hareketli bir haftaya giriyor, YAŞ bu hafta toplanacak

Memur ve memur emeklilerinin ekonomik ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün başlıyor. Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos’ta yapılacak. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen önceki yıllardan farklı olarak bu yıl taleplerini ortak belirledi. İki konfederasyon, 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu. Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, memurlara bayram ikramiyesi ödenmesi, sözleşmelilerinin kadroya alınması gibi talepler de bulunuyor. Memur ve memur emeklilerinin bugün başlayacak zam pazarlığı süreci Ağustos ayının üçüncü haftasında sona erecek. Öte yandan kamu kurum ve kurumlarındaki 700 bin civarındaki kamu işçisinin Mayıs ayının sonunda başlayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi sürecinde de sona doğru gidiliyor. Türk-İş ve Hakİş en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enfl asyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulundu. Buna karşılık Hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enfl asyon farkı teklif etti. Bu hafta sözleşme sürecinin tamamlanması bekleniyor.

YAŞ toplanacak

Ankara’nın bu hafta öne çıkan diğer önemli bir gündemini Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Yüksek Askeri Şura’da albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması, emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atamaları da ele alınacak. Şura toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret edecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görevine devam etmesi öngörülüyor. Kuvvet komutanlarının durumu da toplantı da görüşülecek. Görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar geçen yıl yapılan Şura’da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın durumu karara bağlanacak.