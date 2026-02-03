Ankara’da network buluşması, sektör ve mesajlar

Sahada istişare ve temaslara devam. Cumar­tesi, Business Network World’ün İçkale Otel’de düzenlediği iş dünyası networking bu­luşmasına özel konuk olarak katıldım. Kısa sü­rede yüksek temas, yoğun sohbet ve somut iş birliği ihtimalleri üreten verimli bir yarım gün oldu.

Buluşmadan notlar

Yazılım sektörü yanı sıra farklı sektörlerden firma temsilcileri, danışmanlar, hukukçular, STK ve medya temsilcileri kendi tanıtıp faali­yetlerini anlattılar. Yatırım arayışındaki firma­lar, exit sonrası savunma sanayi robotik üze­rine geliştirme yapan firma, canlı yapay zekâ asistan, kadın girişimciler dâhil farklı profil­lerle tanışma fırsatı bulduk.

Sohbetler sırasında salonda benle birlikte Diyarbakırlı katılımcı sayısı, İçkale Otel’in sa­hibinin de Diyarbakırlı olması gibi tesadüfi bu duruma karşılık bol bol espriler döndü. Kahve molalarında yeni tanışmalar, iş birliği ihtimal­leri ve ortak gündemler konuşuldu. Dinledim, not aldım, anlamaya çalıştım. Genel intibam: katılımcıların büyük bölümü memnundu; sa­mimi ve neşeli bir atmosfer vardı. Organizas­yon ekibine ve yönetimine teşekkür ederim.

Kürsü konuşmasından: 6 bölümlü sektör hayatı

Tempolu iş ve sivil toplum hayatımdan bah­sederek topluluğa bazı mesajlar vermeye çalış­tım. Özetini de sizlerle paylaşmak istedim:

1-Çalışma: 1985’te Belediyelere yazılım ge­liştiren bir şirketle başlayıp, yerli yazılım üreten firmalarda sürdürdüğüm profesyonel dönem.

2-Sivil toplum: 1995’te TBD ile başlayan; YA­SAD ve TOBB Yazılım Meclisi üyeliğiyle iler­leyen; bugün başkanlığını yürüttüğüm TOBB Yazılım Meclisi üzerinden ekosistem ve kamu kurumlarıyla sürekli iletişim, istişare ve aksi­yonlarla 30+ yıldır devam eden hayat.

3-Girişimcilik: 1999’da girişimci olarak başladığım GLOBALNET Yazılım Şirketi ile SaaS temelli ve müşteri odaklı iş hayatı.

4-Mentörlük: Sivil topluma katılım süre­cinden itibaren genç beyinlere, yeni mezunla­ra, girişimcilere ve teknoloji odaklı kadın giri­şimcilere gönüllülük esaslı koçluk/mentorlük.

5-Danışmanlık: Sektörde faaliyetleri olan şirketlere; yatırımcı ilişkileri, ihracat ve yurt içi–yurt dışı iş geliştirme ekseninde yürüttü­ğüm danışmanlık.

6-Yazarlık: Eylül 2023’te başladığım ve yak­laşık 2,5 yıldır devam eden DÜNYA Gazetesi’n­de “Yazılım Masası” köşe yazarlığı.

40+ Yılın kısa özeti

Kırk yılı aşan bir yolculuk… Birçok şapka, farklı yapılarda binlerce görev, çalışma gru­bu-eyk başkanlıkları, çeşitli kurul üyelikleri. Yaklaşık 35.000 firma ve 200.000’in üzerinde iş gücü ve 6 milyar dolarlık ihracat kapasitesi­ne ulaşmış ekosistemi sahiplenme; sorunlara çözüm üretme ve temsil sorumluluğu. TOBB temsiliyeti, DÜNYA’da her hafta yazı disipli­ni, GLOBALNET ekibi ve iş ortakları sorum­luluğu, aile–dost çevresi derken; yüzlerce ra­por, makale, binlerce seyahat, binlerce etkin­lik ve istişare ortamı… En kritik ortak payda ise şu: yüksek aidiyet, sürdürülebilir tempo ve “sonuç üretme” odağı. Ve tabii en çok sorulan soru: “Peki ama nasıl?” Bu sorunun cevabına karşılık gelen yöntemlerime önceki yazılarım­da yer vermiştim.

Ekosisteme Mesajlar

Ekosistemi büyütme: Ortak akıl + ortak hedef + birlikte üretim kültürü.

Sektörel sorunlarda sonuç alma: Saha istişareleri + derinlemesine analiz + paydaşlar­la senkron çözüm çalışmaları + mevzuata hâki­miyet + veri temelli somut çıktılar + ezber bo­zan girişimler.

Güçleri birleştirme zamanı: Konsorsi­yumlar ve iş birliktelikleri, ölçeklenmenin ana anahtarı.

Teknolojide büyük dalgalar: Yapay zekâ entegrasyonunun ötesine geçip kendi kendini planlayan ve icra eden, ajan tabanlı sistemler üretmek zorundayız.

Küresel rekabetin yeni eşiği: Pazara gi­rişte artık sadece hız değil; güven, uyum, denet­lenebilirlik ve sürdürülebilirlik temel şart.

Yapay zekâ + siber güvenlik etkisi: Veri merkezleri daha stratejik bir konuma taşınıyor; ölçeklenme artık “kod” kadar “güven” demek.

Kamu dönüşüm projeleri: Etkin rol al­mak için firmaların kamunun beklentilerine uygun standartlara ve yeterlilik seviyelerine çıkması şart.

Sonuç

Üzerinde çalıştığım networking odaklı “Bağ­lantı Ekonomisi 3.0” ‘ı not defterimden çıkar­ma zamanı geldi. Haftaya köşemde.