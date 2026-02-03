Ankara’da network buluşması, sektör ve mesajlar
Sahada istişare ve temaslara devam. Cumartesi, Business Network World’ün İçkale Otel’de düzenlediği iş dünyası networking buluşmasına özel konuk olarak katıldım. Kısa sürede yüksek temas, yoğun sohbet ve somut iş birliği ihtimalleri üreten verimli bir yarım gün oldu.
Buluşmadan notlar
Yazılım sektörü yanı sıra farklı sektörlerden firma temsilcileri, danışmanlar, hukukçular, STK ve medya temsilcileri kendi tanıtıp faaliyetlerini anlattılar. Yatırım arayışındaki firmalar, exit sonrası savunma sanayi robotik üzerine geliştirme yapan firma, canlı yapay zekâ asistan, kadın girişimciler dâhil farklı profillerle tanışma fırsatı bulduk.
Sohbetler sırasında salonda benle birlikte Diyarbakırlı katılımcı sayısı, İçkale Otel’in sahibinin de Diyarbakırlı olması gibi tesadüfi bu duruma karşılık bol bol espriler döndü. Kahve molalarında yeni tanışmalar, iş birliği ihtimalleri ve ortak gündemler konuşuldu. Dinledim, not aldım, anlamaya çalıştım. Genel intibam: katılımcıların büyük bölümü memnundu; samimi ve neşeli bir atmosfer vardı. Organizasyon ekibine ve yönetimine teşekkür ederim.
Kürsü konuşmasından: 6 bölümlü sektör hayatı
Tempolu iş ve sivil toplum hayatımdan bahsederek topluluğa bazı mesajlar vermeye çalıştım. Özetini de sizlerle paylaşmak istedim:
1-Çalışma: 1985’te Belediyelere yazılım geliştiren bir şirketle başlayıp, yerli yazılım üreten firmalarda sürdürdüğüm profesyonel dönem.
2-Sivil toplum: 1995’te TBD ile başlayan; YASAD ve TOBB Yazılım Meclisi üyeliğiyle ilerleyen; bugün başkanlığını yürüttüğüm TOBB Yazılım Meclisi üzerinden ekosistem ve kamu kurumlarıyla sürekli iletişim, istişare ve aksiyonlarla 30+ yıldır devam eden hayat.
3-Girişimcilik: 1999’da girişimci olarak başladığım GLOBALNET Yazılım Şirketi ile SaaS temelli ve müşteri odaklı iş hayatı.
4-Mentörlük: Sivil topluma katılım sürecinden itibaren genç beyinlere, yeni mezunlara, girişimcilere ve teknoloji odaklı kadın girişimcilere gönüllülük esaslı koçluk/mentorlük.
5-Danışmanlık: Sektörde faaliyetleri olan şirketlere; yatırımcı ilişkileri, ihracat ve yurt içi–yurt dışı iş geliştirme ekseninde yürüttüğüm danışmanlık.
6-Yazarlık: Eylül 2023’te başladığım ve yaklaşık 2,5 yıldır devam eden DÜNYA Gazetesi’nde “Yazılım Masası” köşe yazarlığı.
40+ Yılın kısa özeti
Kırk yılı aşan bir yolculuk… Birçok şapka, farklı yapılarda binlerce görev, çalışma grubu-eyk başkanlıkları, çeşitli kurul üyelikleri. Yaklaşık 35.000 firma ve 200.000’in üzerinde iş gücü ve 6 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaşmış ekosistemi sahiplenme; sorunlara çözüm üretme ve temsil sorumluluğu. TOBB temsiliyeti, DÜNYA’da her hafta yazı disiplini, GLOBALNET ekibi ve iş ortakları sorumluluğu, aile–dost çevresi derken; yüzlerce rapor, makale, binlerce seyahat, binlerce etkinlik ve istişare ortamı… En kritik ortak payda ise şu: yüksek aidiyet, sürdürülebilir tempo ve “sonuç üretme” odağı. Ve tabii en çok sorulan soru: “Peki ama nasıl?” Bu sorunun cevabına karşılık gelen yöntemlerime önceki yazılarımda yer vermiştim.
Ekosisteme Mesajlar
Ekosistemi büyütme: Ortak akıl + ortak hedef + birlikte üretim kültürü.
Sektörel sorunlarda sonuç alma: Saha istişareleri + derinlemesine analiz + paydaşlarla senkron çözüm çalışmaları + mevzuata hâkimiyet + veri temelli somut çıktılar + ezber bozan girişimler.
Güçleri birleştirme zamanı: Konsorsiyumlar ve iş birliktelikleri, ölçeklenmenin ana anahtarı.
Teknolojide büyük dalgalar: Yapay zekâ entegrasyonunun ötesine geçip kendi kendini planlayan ve icra eden, ajan tabanlı sistemler üretmek zorundayız.
Küresel rekabetin yeni eşiği: Pazara girişte artık sadece hız değil; güven, uyum, denetlenebilirlik ve sürdürülebilirlik temel şart.
Yapay zekâ + siber güvenlik etkisi: Veri merkezleri daha stratejik bir konuma taşınıyor; ölçeklenme artık “kod” kadar “güven” demek.
Kamu dönüşüm projeleri: Etkin rol almak için firmaların kamunun beklentilerine uygun standartlara ve yeterlilik seviyelerine çıkması şart.
Sonuç
Üzerinde çalıştığım networking odaklı “Bağlantı Ekonomisi 3.0” ‘ı not defterimden çıkarma zamanı geldi. Haftaya köşemde.
