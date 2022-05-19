Ankaralı HCTEK yurtdışına Balkanlar’dan çıkacak

Geçtiğimiz ay Türkiye’nin yeni nesil iş insanları ile birlikte Kuzey Makedonya’ya gitme şansı buldum. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel’in daveti üzerine gittiğim Üsküp programına geneli 30’lu yaşlardaki girişimcilerle katıldım. Toplantıların sonucunda TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel ile yaptığım röportajda Kuzey Makedonya’daki görüşmelerin olumlu geçtiğini, 15 kişilik heyetin yüzde 80’inin iş bağlantısı kurduğunu ve imza aşamasına geldiğini sizlerle paylaşmıştık.

İşte o yazımızın üzerinden geçen 2 haftalık sürecin ardından ilk olumlu haberi sizlere duyurmak isterim. Savunma sanayiye yönelik yatırımlarıyla tanınan genç bir girişimci, Makedonya’da önemli bir projeye imza atmak üzere. Türk şirketi HCTEK Savunma, Makedonya’da kamuya ait bir savunma şirketine ortak olmak üzere. Anlaşma tamamlanırsa, ilk kez bir Türk şirketi eski Doğu Bloku coğrafyasında savunmaya yönelik bir yatırım yapmış olacak.

Aynı zamanda TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan HCTEK Savunma’nın İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Köksal Çınar, “TÜGİAD ile yaptığımız Kuzey Makedonya ziyaretinde yerel yönetimden ülke de mevcut bulunan bir savunma sanayi üretim tesisi için teklif aldık. Kuzey Makedonya Yatırım Ofisi’nden gelen bu teklife sıcak bakıyoruz. Yerel bir ortakla bu tesisi alma niyetindeyiz. Hem bulunduğumuz sektörlerle paralel büyümemizi de destekleyecek bir alana girmiş olacağız” dedi.

TÜRK ORDUSU’NA DA ÜRETİM YAPIYOR

2001 yılında Malatya’da temelleri atılan şirket, 2010 yılında merkezini Ankara’ya taşıdı. 2019 yılında savunma sanayisine giren HCTEK, yazılımdan bilişime, enerjiden tarıma birçok alanda faaliyet gösteriyor. Savunma Sanayi alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkin bir şekilde kullanılan, ÇINGI markalı ve patentli “Otomatik Namlu Temizleme Cihazı” üreticisi olan HCTEK Savunma, bu alanda dünyadaki sayılı üreticilerden de biri. Yazılım alanında siber güvenlik odaklı büyüyen şirket, Türkiye’de yerel yönetimlerden askeri birimlere kadar birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra yurtdışına da bu alanda hizmet veriyor.

Türk girişimcilerin, patentli üretimleriyle dünyada fark yaratan yatırımlara ve markalara sahip olması hem cesaret hem de umut veren bir gelişme. 30’lu yaşlarındaki bu girişimcilerin özellikle Türk ihracatının son dönemde parlayan yıldızı savunma sanayisine yönelik başarılı adımları, ortaklık ve işbirlikleri için teklifler almaları bu alanın yakın dönemde daha da ilgi çekeceğini gösteriyor.