Ankaralı Metalex, Baby Sutra’ya 108 milyon lira yatırdı

Her gün 385 bin hayat, yaşama katılıyor. Yılda 140 milyon bebek anlamına geliyor bu rakam. Doğum oranlarının en yüksek olduğu bölge ise Asya. Ancak Asya’yı ilk sıraya çıkaran sadece doğum oranları değil. Prematüre doğumun en yüksek olduğu ülkeler de burada. Çin’de 1.1 milyon bebek, prematüre olarak dünyaya geliyor. Bu rakam Hindistan’da 3 katı; yani 3 milyon 519 bin. Kontrolsüz doğumlar kadar, bebeklerin sağlıklı olarak yaşam mücadelesi de önemli Hindistan’da. Bu nedenle bilişim sektörünün gözde ülkesi olan Hindistan’da start-up’lar bebeklere yönelik yatırımlara odaklanıyor. Bu yatırımlardan biri de Baby Sutra.

Yüzde 49'luk hisse alacak

Hindistan’ın silikon vadisi olarak bilinen Karnataka eyaletinin başkenti Bangalor merkezli Babysutra, anneler ve bebekleri arasında iletişimi artırmak isteyen bir firma. Hamilelik sürecinde ve sonrasında anneleri desteklemek amacıyla Hafeez ve Hajera Lahir Kudroli tarafından kurulan, anne adaylarını doğuma ve erken ebeveynliğe hazırlanmaları için eğitmek amacıyla doğum öncesi atölye çalışmaları düzenleyen Baby Sutra, hem Hindistan’da hem de Asya’nın diğer ülkelerinde büyümek için önemli bir çalışma başlattı. İki fazlı bu çalışmanın en önemli ayağını ise hissedarlık yapısında gerçekleştirdi. Baby Sutra, Ankara merkezli Türk şirketi Metalex International ile ortaklık kurdu. Türk şirketi Metalex, Baby Sutra’nın sermayesinin yüzde 49’unu satın aldı.

Asya ve Ortadoğu'da 100 şube açılacak

Alınan hisse için de Türk firması, 13.3 milyon dolar yani bugünkü kurla 108 milyon TL yatırım yapacak. Baby Sutra’nın büyüme stratejisindeki ikinci plan ise bu yatırımla 100 şubeli bir zincir haline gelmek var. Bu şubeler ise zengin sayısı hızla artan Hindistan’ın yanı sıra Güneydoğu Asya ve Ortadoğu ülkeleri hedef pazar olarak seçilmiş durumda. Türkiye ile Hindistan arasında, Pakistan ile yaşanan Jammu-Keşmir sorunu nedeniyle son 2 yıldır derin bir soğukluk söz konusu. Başta Hindistan Başbakanı Nahendra Modi olmak üzere, birçok ziyaret ve proje iptal edildi, ertelendi, rafa kalktı. Ankaralı şirketin bu yatırımı, Türkiye’de önemli varlıkları olanlar kadar, yeni yatırım fırsatı arayan Hintli firmalara cesaret verecek türden.