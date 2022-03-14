Ankara’nın “İklim Zirvesi”ne bak…

Türkiye’de yıllardır süren, sürdürülmek istenen kutuplaşma, kutuplaştırma iklimine inat Ankara’da, ticaret ve sanayi önderleri, özel sektör kuruluşları, büyük şehir belediyesi, sivil toplum kuruluşları Ankara Kent Konseyi’nde vücut bulan “birlikte düşünme ve birlikte kaygılanma” duruşu sergiliyor. Bir süredir meselesi Ankara olanların her türlü siyasi önyargıdan uzak siyaset üstü tutumunu sizlere aktarmaya çalışıyorum. Siyasi kavgaların, gerginliğin, iktidar mücadelesinin, bürokratik açmazların, ekonomik kararların ilk belirdiği yer olan Ankara, özellikle iklim değişikliği sorununa yaklaşımıyla dünyaya ve Türkiye’nin öteki kentlerine örnek oluyor.

Uluslararası Eko İklim Zirvesi 30-31 Mart’ta ATO Congresium’da

Glasgow’daki BM İklim zirvesinde Gölbaşı Sevgi Çiçeği ile dünyaya mesaj veren Başkent, şimdi Ankara Ticaret Odası (ATO) öncülüğünde ve Ankara Kent Konseyi’nin geniş kapsayıcılığında 30-31 Mart'ta gerçekleşecek Eko İklim Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirve öncesi, ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı ve TOBB Başkan vekili Faik Yavuz, Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Başkan vekili Halil İbrahim Yılmaz, çok sık görmeye alışık olmadığımız bu birlikteliği, ekonomi muhabirlerinin ve kameraların önünde kayda geçirdiler. ATO kökenli TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da zirveye katılacak. Üretimine TOBB’un da destek verdiği Türkiye’nin ilk yerli elektrikli arabası TOGG da zirvede sergilenecek.

Mansur Yavaş’tan zirveye güçlü destek

Ankara Kent Konseyi ile uyum içinde çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yayımladığı mesajla zirvede etkin şekilde yer alacaklarını duyurdu. Yavaş, “Kentimizin ve kentlimizin geleceği için düzenlenen Eko İklim Zirvesi 6 milyon Ankaralıyı, ulusal ve uluslararası karar alıcılar ile birlikte aynı amaç etrafında sevgi ile buluşturuyor” dedi. Mansur Yavaş, Ankaralılara “Çünkü biliyoruz; bugün atacağımız adımlar ve alacağımız önlemlerle, geleceğe yaşanabilir bir nefes bırakmak mümkün” mesajını verdi.

Dünyanın ilk iklim fuarı

Eko İklim Zirvesi kapsamında düzenlenecek İklim Fuarı bu alanda dünyanın ilk fuarı özelliğini taşıyor. Dünyanın ilk iklim değişikliği fuarı özelliği taşıyan Eko İklim’e girişler (kablo dahil) elektronik atıklarla gerçekleştirilecek ve TÜBİSAD atıkların dönüşümünden sağlanacak geliri öğrencilere burs olarak verecek. Uluslararası katılımın da yoğun olacağı zirvede 20 oturumda 150 katılımcı yer alacak.

DÜNYA Gazetesi Eko İklim Zirvesi’nde

Gazetemiz de zirvede yöneticilerinin ve yazarlarının, yöneteceği, katılacağı, oturumlarla yer alacak. Zirve’nin ilk gününde DÜNYA Gazetesi üst yöneticisi Hakan Güldağ’ın yöneteceği oturumda Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fransa Büyükelçisi Hervé Magro, yazarımız TOBB-ETÜ öğretim üyesi, TEPAV Başkanı Prof.Dr.Güven Sak, gazetemizin sürdürülebilir DÜNYA sayfaları editörü Didem Eryar Ünlü, yeşil dönüşümün ekonomik etkilerini ele alacaklar. İkinci gün yayın kurulu başkanı Şeref Oğuz’un yöneteceği oturuma Ankara, İstanbul, İzmir ticaret odası başkanları katılacak.

Türkiye Rusya’nın yaptığını deneyebilir mi?

Başlık size Rusya’nın 2014’de Kırım’ı ilhakını, günümüzdeki Ukrayna saldırılarını çağrıştırabilir ama benim dikkatinizi çekmek istediğim konu, Rusya’nın ekonomik yaptırımlara karşı gerçekleştirdiği zorunlu tarımsal atılım. Rusya’nın saldırgan tutumu bugün olduğu gibi 2014’de de Kırım’ı ilhak ettiğinde de ekonomik yaptırımlarla cezalandırılmıştı. ABD, AB ve batılı ülkelerin yaptırımlarına karşılık Rusya da bu ülkelerden tarım ve gıda ithalatını durdurmuş, tarımda kendi kendine yeterli üretime yönelik uzun vadeli bir tarım politikası oluşturdu. Rusya şimdi 7 yıl önce yöneldiği politikanın olumlu sonuçlarını alıyor.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği’nin (Türkiyembir) raporuna göre, Rusya, 2020 yılında 29,7 milyar dolarlık tarımsal ithalata karşılık 30,5 milyar dolarlık ihracat ile tarım ürünlerinde, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından beri ilk kez net ihracatçı konuma geçmiş. Hayvancılıktan sera yatımlarına kadar stratejik yeni yatırımlara yönelmiş. En büyük müşterisi olduğu Antalya’daki seracılara nazire yaparcasına örtü altı tarımı ve seracılığı geliştirmiş. Rusya’nın toplam modern sera alanı 2016 yılından bu yana 1,5 kattan fazla artarak 2021 itibarıyla 32 bin dekara ulaşmıştır, örtü altı sebze üretimi son 6 yılda yüzde 80’den fazla artmış. Yakın bir zamana kadar et ve süt ürünlerinde ithalatçı konumda iken, geçtiğimiz yıl et ve süt ürünleri ihracatını %30 artırarak 1,5 milyar dolara çıkarmış.

“Tarım ülkesi Türkiye de artık potansiyelini harekete geçirip bir zamanlar olduğu gibi tarım ve gıdada kendine yeterli bir ülke hedefine yönelebilir mi?” Bu soruyu sürekli sormamızda ve düşünmemizde yarar var.

6 muhalefet liderinin 27 Mart toplantısı

Millet ittifakı etrafında kümelenmeye başlayan partilerin sessiz ve derin hareketi sürüyor. “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metnine 28 Şubat tarihinde kameralar önünde imza atan CHP, İYİ Parti, DP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi liderleri 27 Mart Pazar günü 19.30’da akşam yemeğinde yeniden bir araya geliyor. İlk kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle 12 Şubat’ta bir araya gelen liderler Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatına son şeklini vermişlerdi. Edindiğimiz bilgiye göre, 27 Mart’ta DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek ikinci buluşmada “geçiş dönemi yol haritası” ele alınacak.