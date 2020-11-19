 “Anlamlı markalar” neleri doğru yapıyor?

Pandemi döneminde reklam ve PR bütçeleri daraldı. Pazarlama iletişimi çalışmalarının stratejileri, yaratıcı tonu ve medya dağılımı değişti. Artık, tüketiciler şirketlerden, iş süreçlerini yönetirken çalışanlarına, topluma ve gezegene karşı da sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyor. Vizyonunu insanlığın geleceği için çalışmak üzerine kuran kuruluşlar pandemi döneminde de anlamlı projelere kaynak ayırıyor. Sorunlara çözüm getiren, yaşam kalitesini yükselte faydalı işler üretiyorlar

Geçtiğimiz günlerde iki önemli basın toplantısına katıldım.

Birincisi Vodafone Türkiye’ni Sürdürülebilirlik Raporu’nun 10. yıl verileri üzerineydi. Diğeriyse, Temiz Tuvalet, Yeşil Yol, Trafik Dedektifleri, Yaşam Kemeri gibi unutulmaz girişimlerin mimarı OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’ün 14 yıldır emek verdiği “Tarihe Saygı Projesi’nin en yeni eseri Etno-köy Çıplak Projesi’ni tanıtımıydı.

Vodafone ve Opet’in çalışmaları, son dönemin yükselen trendi olan “Anlamlı Marka” çalışmaları için mükemmel vaka analizleri sunuyor. Benzerlikleri özetlemeden önce çalışmaların geri planını kısaca özetleyelim:

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın doğal dokusunu koruyarak, çağdaş bir görünüme kavuşması için 2006 yılında başlayan “Tarihe Saygı Projesi” Çanakkale Savaşları’nın geçtiği yarımada ve köylerinde düzenleme, kalkınma, restorasyon ve rehabilitasyon çalışmalarını içeriyor.

Vodafone Türkiye 10. Sürdürülebilirlik Raporu “amaç odaklı şirket” olma hedefi doğrultusunda Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre ana değer alanlarında yatırım yapıyor. Kuruluş, pandemi döneminde çalışan sağlığı ve güvenliği, hizmetlerin devamlılığı ve ekosistemin sürdürülebilirliği gibi alanlarda da geniş çaplı çalışmalar yürütüyor.

Vodafone ve Opet neleri doğru yaptı?

1. Sürekli yatırım

Bazı kuruluşlar sosyal sorumluluk projesi adı altında ağırlıklı olarak pazarlama çalışması yapıyorlar. Bu ksa süreli, tekil işler kalıcı bir etki bırakmıyor. Akılda kalmadığı gibi, toplumsal yararı da kısa dönemli oluyor.

Opet yılda Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine yılda ortalama 20 milyon TL ve üstü bütçe ayırıyor. 2006 yılından bu yana Tarihe Saygı Projesi’me toplam 300 miyon TL harcadı. Çıplak köyü içi yapılan yatırımlar 10 milyon TL’ye ulaştı.

Vodafone da 10 yılda Dijital Toplum, Çevre ve Kapsayıcılık alanlarına yatırım yapmaya hiç ara vermedi.

2. Kapsayıcılık

Opet’in Çıplak Köy özelinde yaptıkları bütünsel bir yaklaşımın eseri. Projeye yöredeki tüm paydaşları dahil edilmiş durumda ve tüm işler yerel yönetimlerle birlikte yürütülüyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde, arkeolojinin başlangıç noktası olarak kabul edilen Çıplak Köyü, tarihsel ve kültürel derinliğini yansıtan içeriklerle zenginleştirildi. Troya ve arkeolojinin doğuşu, Osmanlı, 20’nci yüzyıl başı savaşlar dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarından izlerini taşıyan Çıplak Köyü’nde devam eden çalışmalar, Çanakkale’nin Türk ve Osmanlı tarihinden bir kesit olarak tasarlandı.

Proje kapsamında Çanakkale Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Çıplak Köyü sakinlerine yönelik eğitimler verildi. Ocak 2020’den bugüne kadar toplam 1320 saat eğitim gerçekleşti.

Başta kadın ve gençler olmak üzere dijital geleceğin toplumdaki her kesimi kapsamasını hedefleyen Vodafone, kadın girişimcilere destek vermek amacıyla başlattığı Girişimcilikte Önce Kadın Projesi ile 54 bin kadına erişti. 30 bin üyesi bulunan dijital mağazada 1 milyon TL’nin üzerinde satış gerçekleşti. Kadınların güvende hissetmelerini sağlayan Kırmızı Işık uygulaması ile 330 bin kadına ulaşıldı. Discover Genç Yetenek Programı ile 430’u aşkın genç yetenek yetişti. E-spor alanındaki yatırım ve desteklerle 14 milyon gence erişim sağlandı. Yarını Kodlayanlar projesi ile 81 ilde 100 binden fazla çocuğa kodlama eğitimi verildi.

3. Kararlılık

Amaç odaklı şirket olabilmek için tepe yönetimin iyi günde kötü günde vizyonunu kaybetmeden çalışması gerekiyor. Nurten Öztürk bunun mükemmel bir örneği. Ekibini cesaretlendiriyor. Opet teşkilatı tüm projelerinde, çalışanların aileleri, yerel yönetimler, STK’lar, akademik kuruluşlar, uzmanlar ve kamuyla elele çalışıyor.

Aynı şekilde, Vodafone da kararlı bir biçimde yatırımlarına devam eden bir kuruluş.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söylüyor:

“Vodafone olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Tüm dünyada 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirmeyi hedefliyoruz. …. ‘Amaç odaklı şirket’ olma hedefiyle, sürdürülebilirliği temel iş stratejimizin bir parçası olarak görmeye ve 2025 hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz.”

4. Sürdürülebilir çevre yatırımları

Opet’in Tarihe Saygı projesi kapsamnıda destek verdiği Çıplak Köyü tarımda ilk modernleşen köylerden birisi ve tarımsal açıdan zengin bir köy. Troya dönemini tarım aletlerinin hala kullanıldığı Çıplak Köyü tarım mirasına da sahip çıkıyor. Köyde Tarım Bakanlığı onayıyla ata tohumu ile tahıl ve pamuk üretimi de yapılıyor.

Geleneksel tarımın izlerinin bulunabildiği Çıplak Köyü’nde ziyaretçilere köy tarihçesini özgün motiflerle aktaran bir yaşam alanı tasarlandı. Proje kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri; Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan’ın bilimsel, Dr. Seyhan Boztepe’nin sanat-tasarım ile Deniz Erbaş’ın sanat tarihi danışmanlığı ile gerçekleştirilen çalışmalarla Etno-köy konsepti ortaya çıktı. Köy meydanına, köylülerin ürünlerini satabileceği satış stantları yerleştirildi. Burada köyde kurulan Tarım Kooperatifi’nde üretilen Etno-köy markalı yerel gıda ürünleri satılıyor.

Vodafone, dijital yetkinliklerini kullanarak yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapıyor ve e-atıklarını etkin bir şekilde yönetiyor. Adana Teknoloji Merkezi’nde Türkiye’de doğrudan bir veri merkezine enerji sağlayan en büyük kapasiteli güneş enerjisi santrali yatırımını gerçekleştirdi. Bu sistemle, 425 MWh elektrik enerjisi üretti ve karbon salımını 215 ton azalttı., 50 rüzgâr türbini ve 10 adet tamamen yenilenebilir enerji kullanan baz istasyonu bulunan şirket, 25 baz istasyonunda solar hibrit enerjili istasyon uygulaması ile şebekeden %25 daha az elektrik kullanıyor. Yeşil Ofis Programı ile 480 bin kağıt, 300 bin kWh enerji ve 1.652 metreküp su tasarrufu sağlayan Vodafone, e-atıklarının %99’unu yeniden kullanıyor, satıyor veya geri dönüşüme kazandırıyor. Bu Atıklar Kod Yazıyor projesi ile 1,5 tonu aşkın elektronik atığın geri dönüşümünden elde edilen gelirle 4 kodlama sınıfı açan şirket, projesine iş ortaklarının da desteği ile devam ediyor.

Hitay Holding, Fujitsu’nun Türkiye’deki şirketini satın aldı

Geçtiğimiz günlerde Türk iş dünyasından önemli bir yatırım haberi geldi. Hitay Holding Fujitsu'nun Türkiye'deki iştiraki Fujitsu Technology Solutions Bilişim Limited Şirketi’ni satın aldı. Fujitsu’nın Türkiye’de ve başka pek çok ülkede operasayonel modelini değiştirme kararı sonrasında gerçekleşen bu satın alma sonrasında Teknoser, kuurluşun yerel servis sağlayıcısı ve Türkiye pazarındaki tek Tier 1 kanal ortağı olacak. Bu süreçte müşterilerin Fujitsu Müşteri Yönetim Araçları’na, sunucularına ve depolama ürünlerine, Teknoser üzerinden yönetilecek destek servislerine kesintisiz erişimi sağlanacak.

Yatırımlarımız devam edecek

Satın alma ile ilgili konuştuğum Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Fujitsu Technology ile imzalanan satın alma anlaşmasının, Rekabet Kurulu tarafından onaylandığını anlatarak şunları söyledi: “Global bir teknoloji şirketine yaptığımız bu yatırım aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine ve potansiyeline duyduğumuz güvenin göstergesidir. Bu yatırımımız nedeniyle mutluluk duyuyor, ülkemize yaptığımız yatırımların devam edeceğini belirtmek istiyorum.”

Teknoser Türkiye geneline yayılmış 76 ofisle, 81 ilde hizmet veren bir sistem entegratörü ve saha hizmetleri firması. Emin Hitay,. Türkiye’nin her noktasına hizmet verebilen bir entegratör ve saha hizmetleri firması olarak, Fujitsu’nun ürün ve çözümlerini daha geniş bir kitleye ulaştıracak ve Fujitsu müşterilerine dünya standartlarında servis hizmetleri sunacaklarını vurguluyor.