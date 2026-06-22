Anlaşmaya rağmen piyasa diken üstünde
ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığı haberleri piyasalarda risk iştahını artırdı. Borsa İstanbul geçen hafta yüzde 5.6 yükseldi. Ancak Trump’ın anlaşmayı imzalamasına rağmen ABD ve İran cephesinden gelen açıklamalar piyasalarda tedirginliğe neden oluyor. Yeni haftada barış görüşmeleri ve petrol fiyatlarının seyri yakından izlenecek.
ABD ve İran arasında çatışmaları sona erdirecek anlaşma imzalanmasına rağmen yatırımcılar hala rahat bir nefes alabilmiş değil. Anlaşmanın pamuk ipliğine bağlı olduğu söylemleri piyasalarda tedirginlik yaratıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını öngören geçici anlaşmayı geçen hafta imzaladı. Uluslararası haber ajanslarına bilgi veren ABD’li bir yetkili, “mutabakat zaptı” olarak adlandırılan anlaşmanın artık yürürlükte olduğunu söyledi. Ancak İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen yeniden açmak için istenen adımları atmaya başlayıp başlamadığı netlik kazanmadı. Hafta sonu İran Devrim Muhafızları, ABD’nin taahhütlerini ihlal ettiğini öne sürerek Hürmüz Boğazı’nın tanker geçişlerine kapatıldığını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı Vance ise İran ile görüşmelerin kısa sürede başlayacağını ve birkaç gün içinde İsviçre’ye gitmeyi umduğunu söyledi.
Küresel piyasalar Fed’i takip etti
Geçen haftanın önemli gündem maddelerinden biri de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Kevin Warsh başkanlığındaki ilk faiz kararıydı. Fed piyasa beklentilerine paralel politika faizini yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tuttu. Başkan Warsh fiyat istikrarı konusunda kararlı olduklarını söylerken, Fed’in iletişim, bilanço ve veri kullanımı başta olmak üzere çeşitli alanlarda görev güçleri oluşturacağını açıkladı. Fed 2026 büyüme beklentisini aşağı, çekirdek enflasyon beklentisini ise yukarı revize etti. 18 FOMC üyesinden 9’u 2026’da faiz artışı öngördü. İngiltere Merkez Bankası (BoE), Haziran toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3.75’te tuttu. Banka, enflasyon konusunda gerekirse harekete geçmeye hazır olduğu mesajını verdi.
Gözler ABD-İran anlaşmasında
Geride bıraktığımız hafta Türkiye’de piyasaları yakından ilgilendiren 3 önemli gelişme oldu. İlki endeks sağlayıcısı MSCI’nin, Endonezya ve Türkiye’de “serbest dolaşımdaki pay şeffaflığı ve uygun fiyat oluşumu konusundaki devam eden endişelere” işaret ederek bu iki ülke için “bilgi akış” kriterini düşürdü. ABD’de görülen Halkbank davası hakimin ABD Adalet Bakanlığı’nın talebini kabul etmesiyle düşürürken Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) üst düzey yönetimde değişiklikler oldu. ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri bu hafta da tüm piyasaların ana gündem maddesi durumunda. Anlaşmaya yönelik haber akışlarının fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor. Özellikle petrol fiyatlarının seyri Türkiye gibi hem enerji ithal eden hem de enflasyonla mücadele eden ülkeler için kritik öneme sahip.
Borsa İstanbul’da teknik seviyeler
ABD ile İran arasındaki barış anlaşması haberlerinin etkisiyle haftaya hızlı bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, Cuma günü 14 bin 734 puandan kapandı. Böylece BIST 100 Endeksi’ndeki haftalık kazanç yüzde 5.6 oldu. Endeks yeni haftaya oldukça kritik seviyelerden başlayacak. BIST 100 Endeksi’nin 14 bin 725 puan desteğinin üzerinde kalması durumunda yükselişin sürebileceği söyleniyor. Bu durumda 14 bin 500, 14 bin 600 ve 14 bin 725 sıralı direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor. Özellikle 14 bin 725 puanın üzerinde yeni Türk Lirası bazlı zirvelerin hedeflenebileceği ifade ediliyor. Tersi durumda yani satış baskısının artması halinde 14 bin 350 ve 14 bin 100-14 bin 200 bölgesi ilk destek noktaları. 14 bin 100 puanın altına inilirse morallerin bir miktar bozulabileceği belirtiliyor.
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