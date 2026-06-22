Anlaşmaya rağmen piyasa diken üstünde

ABD ile İran arasında an­laşmaya varıldığı haber­leri piyasalarda risk iştahı­nı artırdı. Borsa İstanbul ge­çen hafta yüzde 5.6 yükseldi. Ancak Trump’ın anlaşmayı imzalamasına rağmen ABD ve İran cephesinden gelen açıklamalar piyasalarda te­dirginliğe neden oluyor. Ye­ni haftada barış görüşmeleri ve petrol fiyatlarının seyri yakından izlenecek.

ABD ve İran arasında çatışmala­rı sona erdirecek anlaşma imzalan­masına rağmen yatırımcılar hala rahat bir nefes alabilmiş değil. An­laşmanın pamuk ipliğine bağlı ol­duğu söylemleri piyasalarda tedir­ginlik yaratıyor. ABD Başkanı Do­nald Trump, İran ile savaşı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını öngören geçi­ci anlaşmayı geçen hafta imzaladı. Uluslararası haber ajanslarına bil­gi veren ABD’li bir yetkili, “muta­bakat zaptı” olarak adlandırılan an­laşmanın artık yürürlükte olduğu­nu söyledi. Ancak İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen yeniden açmak için istenen adımları atmaya baş­layıp başlamadığı netlik kazanma­dı. Hafta sonu İran Devrim Muha­fızları, ABD’nin taahhütlerini ihlal ettiğini öne sürerek Hürmüz Boğa­zı’nın tanker geçişlerine kapatıldı­ğını duyurdu. ABD Başkan Yardım­cısı Vance ise İran ile görüşmelerin kısa sürede başlayacağını ve birkaç gün içinde İsviçre’ye gitmeyi um­duğunu söyledi.

Küresel piyasalar Fed’i takip etti

Geçen haftanın önemli gündem maddelerinden biri de ABD Mer­kez Bankası’nın (Fed) Kevin War­sh başkanlığındaki ilk faiz kararıy­dı. Fed piyasa beklentilerine para­lel politika faizini yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tuttu. Başkan War­sh fiyat istikrarı konusunda kararlı olduklarını söylerken, Fed’in ileti­şim, bilanço ve veri kullanımı başta olmak üzere çeşitli alanlarda görev güçleri oluşturacağını açıkladı. Fed 2026 büyüme beklentisini aşağı, çekirdek enflasyon beklentisini ise yukarı revize etti. 18 FOMC üyesin­den 9’u 2026’da faiz artışı öngördü. İngiltere Merkez Bankası (BoE), Haziran toplantısında politika fai­zini değiştirmeyerek yüzde 3.75’te tuttu. Banka, enflasyon konusunda gerekirse harekete geçmeye hazır olduğu mesajını verdi.

Gözler ABD-İran anlaşmasında

Geride bıraktığımız hafta Türki­ye’de piyasaları yakından ilgilendi­ren 3 önemli gelişme oldu. İlki endeks sağlayıcısı MSCI’nin, Endonezya ve Türkiye’de “serbest dolaşımdaki pay şeffaflığı ve uygun fiyat oluşumu ko­nusundaki devam eden endişelere” işaret ederek bu iki ülke için “bilgi akış” kriterini düşürdü. ABD’de gö­rülen Halkbank davası hakimin ABD Adalet Bakanlığı’nın talebini kabul etmesiyle düşürürken Sermaye Pi­yasası Kurulu’nda (SPK) üst düzey yönetimde değişiklikler oldu. ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri bu hafta da tüm piyasaların ana gün­dem maddesi durumunda. Anlaşma­ya yönelik haber akışlarının fiyatla­malar üzerinde etkili olması bekleni­yor. Özellikle petrol fiyatlarının seyri Türkiye gibi hem enerji ithal eden hem de enflasyonla mücadele eden ülkeler için kritik öneme sahip.

Borsa İstanbul’da teknik seviyeler

ABD ile İran arasındaki barış an­laşması haberlerinin etkisiyle haf­taya hızlı bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, Cuma günü 14 bin 734 pu­andan kapandı. Böylece BIST 100 Endeksi’ndeki haftalık kazanç yüzde 5.6 oldu. Endeks yeni haftaya oldukça kritik seviyelerden başlayacak. BIST 100 Endeksi’nin 14 bin 725 puan des­teğinin üzerinde kalması durumun­da yükselişin sürebileceği söyleniyor. Bu durumda 14 bin 500, 14 bin 600 ve 14 bin 725 sıralı direnç bölgele­ri olarak öne çıkıyor. Özellikle 14 bin 725 puanın üzerinde yeni Türk Lirası bazlı zirvelerin hedeflenebileceği ifa­de ediliyor. Tersi durumda yani satış baskısının artması halinde 14 bin 350 ve 14 bin 100-14 bin 200 bölgesi ilk destek noktaları. 14 bin 100 puanın altına inilirse morallerin bir miktar bozulabileceği belirtiliyor.