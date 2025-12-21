Anne aslan uzaklaşırken

Recep GÜNDÜZ

Dijital Piyasalar Yasası, ABD–AB hattında yeni bir ticaret savaşının fitilini mi ateşliyor?

ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler uzun süredir “stratejik ortaklık” başlığı altında yürütülüyordu; ancak sahadaki tablo artık bu kavramı taşımakta zorlanıyor. Bugünkü ilişki biçimi, Massai Mara’da yavrusunu avlanma yetenekleriyle baş başa bırakıp sessizce uzaklaşan bir anne aslanı hatırlatıyor. ABD, Avrupa’yı kendi ayakları üzerinde durması gereken bir medeniyet olarak görüyor; hatta daha da ileri giderek, Ulusal Güvenlik Stratejisi belgelerinde, düşük doğum oranları ve yüksek göç baskısı altında “tükenme riski” taşıyan bir kıta olarak tanımlıyor.

Asıl mesele şu: ABD gözünde Avrupa artık korunması gereken bir ortak değil; sınırları ve bedeli olan bir yük.

Avrupa Birliği bir yandan refah devletinden kısarak NATO’nun yüzde 5 savunma harcaması beklentisini karşılamaya çalışıyor, diğer yandan Rusya’nın “ben buradayım” diyen jeopolitik baskısını büyük ölçüde tek başına göğüslüyor. Yaşlanan nüfus, kaçırılmak üzere olan dijital dönüşüm treni ve yeni küresel teknoloji devleri yaratamayan bir ekonomi… Karşısında ise hem Çin’in yükselen sanayi kapasitesi hem de ABD’nin tüm heybeti var.

Bu tabloda AB’nin elinde kalan en güçlü koz, hâlâ büyük ve zengin olan iç pazarı üzerinden kural koyma gücü. Avrupa, regülasyon ihraç ederek oyunu şekillendirmeyi ve bu yolla küresel standartları belirlemeyi deniyor. Ancak tam da bu strateji, transatlantik ilişkilerde yeni bir kırılma hattı yaratıyor.

Bu kırılmanın merkezinde dijital pazarlar bulunuyor. GDPR, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ve Dijital Hizmetler Yasası (DSA), AB’nin teknoloji alanında kurduğu kapsamlı regülasyon mimarisinin omurgasını oluşturuyor. Yakın zamanda Elon Musk’ın sahibi olduğu X’e, DSA ihlalleri nedeniyle kesilen yaklaşık 120 milyon avroluk ceza, bu mimarinin artık yalnızca teknik değil, açıkça siyasi bir meseleye dönüştüğünü gösterdi. Musk’ın tepkisi meseleyi AB’nin varlığına kadar taşırken, ABD cephesinden Marco Rubio’nun “Amerikan şirketleri hedef alınıyor” açıklaması geldi.

Ancak itiraz edenler yalnızca Musk ve Rubio değil. Apple, Google, Amazon ve Meta gibi devler, uzun süredir AB rekabet soruşturmalarının odağında. DMA ile birlikte bu şirketler artık sadece geriye dönük rekabet denetimine değil, davranışlarını baştan sınırlayan ex ante regülasyonlara tabi. Trump’ın ikinci dönemiyle birlikte bu şirketlerin sesi daha gür çıkıyor ve artık AB düzenlemelerini, kendilerini hedef alan örtülü bir sanayi politikası olarak nitelendiriyorlar.

Bu noktada önemli bir eşik aşıldı. Tartışma şirketlerin hukuki itirazları olmaktan çıktı; devletler arası bir pozisyon alma meselesine dönüştü.

Nitekim geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi Yargı Alt Komitesi’nde düzenlenen “Anti-Amerikan Antitröst: Yabancı Hükümetler ABD İşletmelerini Nasıl Hedef Alıyor?” başlıklı oturum, bu dönüşümün en açık göstergelerinden biri oldu. Oturumda, DMA ve benzeri düzenlemelerin rekabeti korumaktan çok, Avrupa’nın teknoloji alanındaki başarısızlığını telafi etmeye dönük birer sanayi politikası olduğu savunuldu. İnovasyonun vergilendirildiği, bunun ise “adalet” olarak sunulduğu dile getirildi.

Daha da sert bir eleştiri, bu düzenlemelerin serbest ticaret kisvesi altında gizlenmiş birer korumacılık ve “zorla yeniden dağıtım” aracı olduğu yönündeydi. 2000 yılından bu yana ABD ekonomisi hızla büyürken Avrupa ekonomisinin yerinde saydığı; son 50 yılda Avrupa’da sıfırdan kurulup değeri 100 milyar avroyu aşan tek bir şirketin dahi çıkmadığı vurgulandı. Bu tespit, Draghi Raporu’nda da sıkça dile getirilen yaygın bir görüşle örtüşüyor.

Oturumda belki de en dikkat çekici uyarı, “AB modelinin bir virüs gibi dünyaya yayılması” riskine ilişkindi. Güney Kore örneği bu bağlamda öne çıktı. Platform yasalarının ABD firmalarına asimetrik yükler bindirdiği; bunun Güney Kore ekonomisine yüzlerce milyar dolarlık, ABD ekonomisine ise on yıllık dönemde 500 milyar doların üzerinde zarar verebileceği iddia ediliyor. Bazıları ise bu sürecin en büyük kazananının Çin olduğunu savunuyor; zira Çinli firmalar ya bu düzenlemelerin dışında kalıyor ya da yerel ortaklıklar üzerinden korunuyor.

Bu tespitler karşısında ABD tarafında artık açık bir karşı tedbir dili konuşuluyor. Ayrımcı düzenlemelere misilleme tarifeleri uygulanması, dijital regülasyonların bir ulusal güvenlik ve ticaret meselesi olarak ele alınması, artık teorik değil; masadaki seçenekler.

Burada kritik nokta şu: AB’nin regülasyonlarına yönelik itirazlar yeni değil. Daha önce bu düzenlemelere muhatap olan şirketler konuyu hukuki ve iktisadi bir mesele olarak gündeme getiriyordu. Ancak artık hava değişti. ABD için Avrupa, üzülünce gönlü alınacak bir sevgili olmaktan çıktı. Kendi şirketlerine getirilen bu kurallar, açıkça bir ticaret savaşı aracı olarak görülüyor ve Washington’un bu başlıkta eli yükseltmeye niyetli olduğu anlaşılıyor.

Bu tablo, Trump’ın üzerine atlayacağı bir dosya için fazlasıyla elverişli.

Gelecek hafta aynı meseleye bu kez Avrupa Birliği cephesinden bakacağız; bu gerilimin Türkiye gibi ülkeler açısından ne anlama gelebileceğini ve regülasyon ihraç eden bu yeni dünyanın bizi nereye taşıdığını tartışacağız.