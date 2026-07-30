Anne ve babaya ölüm aylığı hangi şartlarda bağlanır?
Ölüm aylığında en az bilinen ve en fazla yanlış anlaşılan konuların başında, anne ve babanın ölüm aylığından yararlanma şartları geliyor. Pek çok kişi, sigortalı çocuğunu kaybeden anne ve babanın doğrudan ölüm aylığı alabileceğini düşünse de, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bu konuda oldukça ayrıntılı koşullar öngörüyor.
Çocuklar ve dul eş için uygulanan kurallar ile anne ve baba için getirilen düzenlemeler birbirinden farklı. Bu nedenle her başvurunun kendi özel şartları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekiyor.
Anne ve baba her zaman ölüm aylığı alamıyor
Uygulamada en sık karşılaşılan yanlışlardan biri, “Sigortalı evladım vefat etti, bu nedenle bana mutlaka ölüm aylığı bağlanır.” düşüncesidir. Oysa anne ve babaya ölüm aylığı bağlanabilmesi için yalnızca sigortalı çocuğun vefat etmiş olması yeterli değildir. Kanun, öncelikle dul eş ve çocukları koruma altına alıyor. Anne ve babanın hak sahipliği ise belirli koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak doğuyor.
Bu nedenle her başvuru olumlu sonuçlanmayabiliyor.
“Artan hisse” şartı neden önemli?
5510 sayılı Kanun’un en önemli düzenlemelerinden biri “artan hisse” uygulamasıdır.
Sigortalının eşi ve çocuklarına bağlanan ölüm aylıkları sonrasında, aylık bağlanabilecek bir pay kalması halinde anne ve baba da bu haktan yararlanabiliyor.
Başka bir ifadeyle, eş ve çocukların hak sahipliği nedeniyle ölüm aylığının tamamı kullanılmışsa, 65 yaşın altındaki anne ve baba için kural olarak ölüm aylığı bağlanmıyor.
Bu nedenle SGK’nın yaptığı değerlendirmelerde, dosyada artan hisse bulunup bulunmadığı öncelikle inceleniyor.
Gelir durumu da dikkate alınıyor
Anne ve babanın ölüm aylığı alabilmesi için yalnızca artan hisse bulunması yeterli değil.
Kanun, anne ve babanın ekonomik durumunu da dikkate alıyor. Buna göre, anne ve babanın her türlü kazanç ve irattan elde ettikleri gelirlerin, yürürlükteki asgari ücretin net tutarının altında olması gerekiyor. Ayrıca diğer çocuklarından dolayı gelir veya aylık almamaları da aranan şartlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla SGK, yalnızca aile bağını değil, ekonomik koşulları da birlikte değerlendiriyor.
65 yaşını dolduran anne ve babalar için farklı uygulama
Kanun, ileri yaştaki anne ve babalar için önemli bir istisna getiriyor. Anne veya babanın 65 yaşını doldurmuş olması halinde, diğer şartların sağlanması kaydıyla “artan hisse” şartı aranmıyor.
Bu düzenleme, ileri yaşta gelir elde etme imkânı azalan anne ve babaların sosyal güvenlik bakımından korunmasını amaçlıyor. Ancak bu durumda da gelir durumu ve diğer hak sahipliği şartları önemini koruyor.
Başvuruda en çok yapılan yanlışlar
Anne ve babanın ölüm aylığı başvurularında en sık karşılaşılan hatalar şunlar oluyor:
-Sigortalı çocuğun vefat etmesinin tek başına yeterli olduğunu düşünmek.
-Diğer çocuklardan alınan gelir veya aylıkların dikkate alınmadığını sanmak.
-Gelir durumunun SGK tarafından araştırılmayacağını zannetmek.
-65 yaş üzerindeki uygulamanın tüm şartları ortadan kaldırdığını düşünmek.
Oysa her başvuruda hem hak sahipliği hem de gelir ve sosyal güvenlik durumu ayrıntılı olarak inceleniyor.
Başvuru süreci nasıl işliyor?
Anne ve babanın ölüm aylığı talebinde bulunabilmesi için SGK’ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru sırasında Kurum, hak sahipliğinin yanı sıra gelir durumu ve diğer sosyal güvenlik kayıtlarını da değerlendiriyor. Gerekli görülmesi halinde ilave bilgi ve belge talep edilebiliyor. Bu nedenle başvurunun eksiksiz yapılması ve istenen belgelerin süresi içinde Kuruma sunulması büyük önem taşıyor.
Her dosya farklı sonuç doğurabilir
Uygulamada aynı özelliklere sahip gibi görünen iki dosyada farklı kararlarla karşılaşılabiliyor. Bunun nedeni, ölüm aylığında hak sahipliği değerlendirmesinin yalnızca tek bir kritere göre yapılmaması.
Sigortalının çalışma statüsü, geride kalan hak sahiplerinin sayısı, gelir durumu, yaş, sosyal güvenlik kayıtları ve dosyanın tüm özellikleri birlikte değerlendiriliyor. Bu nedenle başka bir dosyada uygulanan sonucun, her olay için aynı şekilde uygulanacağını düşünmek doğru değil.
Sonuç:
Anne ve babaya ölüm aylığı bağlanması, sosyal güvenlik mevzuatındaki en teknik düzenlemelerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle “artan hisse”, gelir şartı ve 65 yaş uygulaması birlikte değerlendirildiğinde, her başvurunun kendi koşulları içinde incelenmesi gerekiyor.
Bu nedenle hak kaybı yaşanmaması için başvuru öncesinde şartların dikkatle değerlendirilmesi, tereddüt yaşanan durumlarda ise SGK’dan veya sosyal güvenlik alanında uzman kişilerden bilgi alınması önem taşıyor.
Gelecek ve bu serinin son yazısında, ölüm aylığının hangi durumlarda kesildiğini, SGK’nın hangi hallerde yapılan ödemeleri geri istediğini ve hak sahiplerinin en sık yaptığı hataları ele alacağız.
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