Annesi ‘dokunma bozarsın’ demedi, bilişimde öne çıktı

5 kişilik bir ailenin ortanca çocuğu olan Mine Taşkaya, ilk ve orta öğrenimini doğduğu kent Antalya’da tamamladıktan sonra ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’ne girdi:

- Bu bölümü seçmemde çocukluk ve ilk gençlik dönemimde meraklı olduğum bilgisayar oyunları rol oynadı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul’a yerleşti. Sırasıyla Coretech, Koç Sistem ve IBM’de çalıştı. Kariyer yolculuğunda annesinin şu sözünü hiç aklından çıkarmadı:

- Ne yapıyorsan yap, elinden gelenin en iyisini yap. Yapıyormuş gibi yapma.

2000 yılında kendi işini kurarken yine annesinin çocukluk yıllarındaki tutumunu anımsadı:

- Annem, bozma ihtimalim olsa da merak ettiğim şeyleri deneme fırsatı verdi. Bozduğumda cesaretimi kırmadı. Daha iyi nasıl yapabileceğimi öğretti ve daha iyisini yapabileceğime beni inandırdı.

Çalışmaya o dönemde start-up olan Coretech’den başlamasının, sonra Koç Sistem ve IBM’de görev yapmanın kendisine katkılarını düşündü:

- O küçük yazılım şirketinde yeni teknolojileri daha kısa sürede öğrenme şansı yakaladım. Kendimi çok daha hızlı geliştirebildim. Koç Sistem ve IBM’de çalışmak da bana çok şey kattı.

2000 yılında GTech’i (G Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) kurarken şu vizyonla kolları sıvadı:

- Veri yönetimi ve analitiğinin Türkiye ve dünya pazarlarında çok önemli bir yeri olacak.

Şirketi kurduğu dönem Türkiye’nin en derin ekonomik krizi yaşadığı günlere denk geldi:

- Krizde işlerimiz açıldı.

Şirketler, bankalar, kurumlar dijital dönüşüm adımları attıkça işleri gelişti:

- Verimliliği artırmak ve rekabet avantajı sağlamak üzere, müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmeleri noktasında firmalarla beraber durumu tespit edip yol haritası çiziyoruz.

Mine Taşkaya, geçen hafta GTech’in Stratejik Planlama ve Pazarlama Kıdemli Direktörü İbrahim Öztürk’le birlikte gazeteye geldi. Hakan Güldağ’ın da katıldığı sohbette GTech’in iki ana alana odaklandığını belirtti:

- Veri yönetimi ve bankacılık çözümleri…

Veri yönetiminde yaptıklarını biraz daha açtı:

- Büyük veri ve ileri analitik, veri ambarı ve iş zekası, veri tabanı ve sistem yönetimi, bütçe planlama ve finansal konsolidasyon (EPM) gibi hizmetleri müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Bankacılıkla ilgili yaptıklarını anlattı:

- Uçtan uca bir bankanın bütün finansal servis ihtiyaçlarını karşılayan Symphony Banking (ana bankacılık çözümü), Magic Reports (yasal raporlama çözümü), Smartban (ileri analitik çözümü), Profit 4.0 (kârlılık analizi çözümü), Moody’s Analytics Risk Yönetimi.

2019 yılında yurt dışında da büyüme kararı aldıklarını kaydetti:

- 2020 yılının ilk yarısında Pakistan’da ofisimizi açtık. Bu yılki hedeflerimizden biri yurt dışında büyümek. Uluslararası çapta hizmet ve ürün sağlayıcısı olmak istiyoruz.

ODTÜ’deki öğrencilik yıllarına döndü:

- O yıllarda bilgisayar mühendisliği bölümünde kadın oranı oldukça düşüktü. Kadınların arzu ettikleri ve hatta hak ettikleri konuma ulaşabilmeleri için her zaman daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyordu.

Bugünkü durumu analiz etti:

- Yurt dışındaki şirketlerle karşılaştırınca, Türkiye’deki teknoloji şirketlerinde daha fazla kadın lider olduğunu gururla söyleyebilirim. Ülkemizin dünyadaki imajı düşünüldüğünde teknoloji alanındaki kadın oranının bu kadar ileri düzeyde olması heyecan verici.

Bilişim ve dijitalleşme dünyasında kadınların ön planda olması, Türkiye’nin geleceği ıskalama riskini önemli ölçüde azaltır değil mi?

Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun…

Kadınların ekonomiye katılımında çok büyük artışlar bekliyorum

GTECH Kurucusu ve Genel Müdürü Mine Taşkaya, şirketlerin organizasyonlarında kadın sayısını artırmaya daha çok odaklandığına işaret etti:

- Kadınların ekonomiye katılım oranlarında çok büyük artışlar olacağını düşünüyorum. Kadının ekonomiye katkısına yalnızca bir kurumda tam zamanlı ve maaşlı çalışmak olarak bakılmaması gerekiyor.

GTech’in bu konudaki politikası üzerinde durdu:

- GTech olarak ekiplerimiz içerisinde kadın-erkek dengesinin sağlanmasına özen gösteriyor, bu çeşitliliğin kadromuza değer kattığına inanıyoruz.

Çalışma ortamındaki gözlemini paylaştı:

- Kadınlar bir işi yaparken bütün detaylarla ilgilenip, aynı anda birden fazla konuyu yönetirken erkekler daha çok sonuca odaklanıyor.

Uzun lifli pamuk üretimini deniyor

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun davetiyle Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Handan Sema Ceylan’la birlikte kente gittiğimizde TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu ve TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ile buluştuk.

Buluşmaya katılan kentin iş dünyasının genç kuşak temsilcileri kendilerinin tanıtırken, işleriyle ilgili kısa bilgiler de verdi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, söze şöyle girdi:

- 10 yıl kadar kendi markam vardı. Anadolu’dan marka çıkarmak oldukça zordu. Daha sonra aile şirketimiz Nazar Tekstil’e geçtim. Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyorum.

Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, pamuk tarımında Amerikan Pima pamuğunun yetiştirilmesini teşvik eden, kalitesini denetleyen Supima ile bağlantılı projelerini özetledi:

- Uzun lifli pamuk yetiştirmek üzere deneme üretimlerine başladık. Şimdilik 15 dönümde hasat yapabildik. Ürettiğimiz pamukta 37-38 milimetrelik lif uzunluğunu yakaladık.

İş hayatına kendi markasını yaratarak başlayan Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, aile şirketi Nazar Tekstil’de “uzun lifli pamuk üretimi”yle sektöre damgasını vuracak gibi görünüyor.