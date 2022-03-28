Antalya başkent, incoming lokomotif ise…          

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, lokomotifi de incoming'tir. Lokomotifin kendisi, kompartmanları ve her vagonu önemlidir, aktörleri ayakta kalmalıdır.

Ekin Grubu Araştırma Birimi’nin 19 yıldır kesintisiz olarak, pandemi (Küresel salgın) ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen yayınladığı İncoming Raporu’ndaki veriler bunu bir kez daha doğruluyor.

Buradaki verileri başta kamu yönetimi olmak üzere seyahat endüstrisinin bütün kesimleri ve ilişkili sektörler incelemeli.

Zira burada laf yok, veriler olgular konuşuyor.

Bu veri ve olgular durumu bütün yönleriyle anlatıyor, ne yapılması gerektiğini gösteriyor.

Incoming Raporu verilerini bu açıdan inceleyelim.

Turizmi yurt dışından gelen turistleri ağırlamaya dayalı Incoming'ci bir ülke olarak Türkiye’de bu pazar uzun yıllardan beri başında Almanya’nın bulunduğu Avrupa ağırlıklı iken son yıllarda başını Rusya’nın çektiği Asya ağırlıklı hale geldi. Destinasyonlardaki gelişmeler tur operatörlerine ve incoming'ci firmalara da yansıdı. Türkiye için incoming pazarının bir numarası artık ülke olarak Almanya, firma olarak da TUI değil. Almanya’nın yerini Rusya, TUI’nin yerini

Türk kökenli tur operatörleri aldı. Bu arada incoming alanında sessiz ama istikrarlı olarak büyüyen “emerging” pazarlar ile birlikte bu ülkeler ile çalışanlar firmalar da yükseliyor. Bu noktada Balkan ve Baltık ülkeleri ile Polonya dikkat çekiyor.

Bu süreç ve gelişmeler ile bu sürecin aktörleri incelenmeli.

Bu, Türkiye’nin turizmde geldiği noktadaki yerini ve dayanaklarını tanımak ve bundan sonrasına ilişkin plan ve programları yapmak için gereklidir.

Türkiye’nin turizmde bu noktaya gelmesinde seyahat endüstrisinde yer alan herkesin, bütün kesimlerin bir katkısı var. Bunlardan Türk kökenli tur operatörlerinin rolü ayrıdır.

Bugün Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bütün sektörler, seyahat endüstrisinin de her kesimi ciddi zarara uğradı, hepsi zor durumda.

Türk kökenli tur operatörlerinin durumu hepsinden daha zor.

Bu firmaların zorluğu aşmaları yalnız şirket için değil sektör geneli ve Türkiye için gereklidir.

İncoming raporundan da görüldüğü gibi Türkiye turizmde son yıllarda gösterdiği performansta Türk kökenli tur operatörleri lokomotif işlevi gördü.

Bu lokomotifin vagonları da çekerek yola devam etmesi için ayakta kalması gerekir.

Geçen hafta bu köşeden ifade ettiğimiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığını yaptığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) turizm gündemli olarak ivedilikle toplanması bunun için de gereklidir.