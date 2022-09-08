Antalya gastronomi öyküleriyle çekiciliğini artırıyor

23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek olan “Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali” dünyanın sayılı gastronomi turizm festivallerinden biri olmayı hedefliyor. Yerel gıdaya ve sürdürülebilir tarıma sahip çıkmanın önemini vurgulamak amacıyla ve “Antalya’dan dünyaya” mottosuyla yaratılan festival önümüzdeki günlerde dünyanın dört bir yanından konuklar ağırlamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Antalya’da düzenlenen bir basın buluşmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Baş Danışman Dr. Öğr. Üyesi Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Mert Batu, Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Başkan Danışmanı Osman Ayık, Genel Sekreter Av. Cansel Tuncer ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan Seda Özel ve Antalya’nın en ünlü gastronomi duraklarından 7 Mehmet’in üçüncü nesil temsilcisi Mehmet Akdağ’la bir araya geldik. Kentteki gelişmeler hakkında bilgi aldık.

Turizmin başkenti

Türkiye’nin en kalabalık beşinci kenti olan Antalya, yaz aylarında milyonlarca turisti ağırlıyor. Alanya, Demre, Kaş, Finike, Kemer, Manavgat, Belek gibi ülkemizin en büyük turizm yatırımlarının yer aldığı “destinasyonlar” Antalya sınırları içinde yer alıyor.

Muğla, Burdur, Isparta, Konya, Karaman ve Mersin illeriyle çevrili olan Antalya hem Akdenizli hem de Anadolulu bir kent. Yörük kültürünün yanı sıra, Akdeniz ve Orta Anadolu mirasının da parçası.

Likyalılar, Lidyalılar, Pamfilyalılar, Bergamalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklu Hanedanı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun izlerini taşıyan Antalya, tarihi mirasının yanı sıra, koyları, kumsalları ve dağlarıyla eşsiz bir doğal yapıya sahip.

Tüm sosyo ekonomik gruplara uygun tatil seçenekleri sunan Antalya, lüks ve bakımlı otelleriyle yıl boyunca etkinliklere ev sahipliği yaparak, turizm sezonunu 12 aya yaymayı başarıyor. Spor kampları, şirket toplantıları için Antalya tercih ediliyor. 2015 yılında G20 Zirvesi’ne, 2016’da Expo’ya ev sahipliği yapan Antalya, her yıl heyecanla beklenen Altın Portakal Film Festivali’yle sanata da büyük katkıda bulunuyor.

Tarımda lider kent

Antalya tarım alanları ve yatırımlarıyla da ilk sıralarda yer alıyor. 10,1 milyar TL bitkisel üretim değeri ile Türkiye birincisi, 12,1 milyar TL tarımsal üretim değeri ile ise Türkiye 2.si konumunu elinde tutuyor.

Antalya, ülkemizdeki cam sera alanının yüzde 76’sına sahip. Sofralık domates, hıyar, dolmalık biber, sakız kabak, patlıcan, kültür mantarı, avokado, nar ve portakal üretiminde birinci sırada; Muz, armut, yenidünya, sivri biber ve karpuz üretiminde ise ikinci sırada yer alıyor.

Örtü altı domates üretiminin yüzde 62’si, biber üretiminin yüzde 56’sı, patlıcan üretiminin yüzde 50’si, hıyar üretiminin ise yüzde 43’ü, portakal üretiminin yüzde 28’i, nar üretiminin yüzde 30’u, muz üretiminin yüzde 30’u ve avokado üretiminin ise yüzde 80’i Antalya’da gerçekleşiyor.

Anadolu mutfağının Akdeniz kültürüyle buluştuğu nokta

Zengin doğal ve kültürel yapısı olan Antalya, Anadolu mutfağını Akdeniz lezzetleriyle harmanlayan mutfak kültürüyle de dünya gastronomisine imzasını atıyor. Antalya, Finike Portakalı, Manavgat Altın Susamı, Korkuteli Karyağdı Armudu, Alanya Avokadosu, kabak tatlısı, piyazı, serpme böreği, tavşan yüreği zeytini, turunç kabuğu reçeli gibi pek çok coğrafi işaretli ürüne sahip.

“Antalya’dan Dünyaya”

“Antalya’dan Dünyaya” mottosuyla tanıtılan Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali, “sürdürülebilirlik, biyoçeşitlilik ve yerel ürünlerin desteklenmesi” konularına odaklanacak. Panel ve seminerlerde, çevremizin korunması ve kaynaklarımızın verimli kullanımını sağlamak için “Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik” konularında neler yapılabileceği üzerinde durulacak.

Festivalde neler var?

Etkinlikler

Festival süresince Sürdürülebilirlik Sergisi, Tarım ve Tohum Sergisi, Coğrafi İşaretler Sergisi; uluslararası şeflerle workshop’lar; nitelikli tarım, Antalya’nın sokak lezzetleri, Antalya mutfağı ve gizli kalmış lezzetleri, sürdürülebilir gastronomi gibi pek çok farklı konuda alanında uzman isimlerin katılımıyla panel ve söyleşiler; kentin turistik ve tarihi bölgelerine geziler; lokal şef ve patisserie yarışması gibi birbirinden renkli ve farklı etkinlikler düzenlenecek.

Michelin Yıldızlı Şefler ve profesyonellerin buluşma noktası

Geçmişten geleceğe yerel ürünlerimize sahip çıkma hedefiyle düzenlenen festivale, dünyadan ve Türkiye’den birbirinden ünlü Michelin yıldızlı şefler, otel ve restoran profesyonelleri, gurmeler, gastronomi ve turizm yazarları, ulusal ve uluslararası gıda firmaları gibi sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri katılacak. Gastronominin yıldızları Renè Frank, Luigi Taglienti, Joann Artieda, Joe Barza gibi şeflerin yanı sıra Türkiye’den de Gamze Cizreli, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Ömür Akkor, Cüneyt Assan, Maksut Aşkar, Sahrap Soysal, Hazer Amani, Dilara Koçak, Uğur Volkan Uysal ve Mehmet Akdağ gibi birçok usta isim Antalya’da buluşacak.

Yerel kalkınma modeli

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “yerelden kalkınma modeliyle”, kırsal bölgelerde üretimi ve üreticiyi destekleyen çalışmalar gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere tohum ve gübre desteğinin yanı sıra çiftçilere yönelik düz organik tarım, toprak analizi ve sulama, iyi tarım uygulamaları gibi eğitimler veriyor. Ayrıca besicilerin daha fazla verim almalarını desteklemek amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ücretsiz sağlık kontrolünden geçirilirken büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik iç ve dış parazit ilaçlaması uygulanıyor.

“Tohum sizden üretim bizden”

Terk edilmiş tarım arazilerini üretime kazandırmak için çiftçilere yönelik başlatılan “Tohum bizden, üretim sizden” sloganıyla atalık tohum hibe desteği aralıksız devam ediyor. Özellikle kuraklık ve susuzluğa dayanıklı, yüksek verimlilik sağlayan karakılçık ve ekmeklik buğday hibe desteği yapılıyor.

Ata tohumları toprakla buluşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ekim yapılmayan araziler için çiftçilere tohum, gübre ve ilaç desteği sağlıyor. Ata tohumları çiftçilere, samanlar ise hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara dağıtılıyor. Belediye, hasat sonrası elde edilen tohumların dörtte birini çiftçilerden geri alıyor. Bu tohumlar ekim zamanı geldiğinde yeniden üreticilere dağıtılıyor.

Kentin hafızası canlanyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin hafızasında önemli yere sahip yapıları da yeniden canlandırıyor. Antalya'da 1983 yılında yıkılan, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi çerçevesinde yeniden inşa edilen, Antalya'nın simge yapılarından 'Vatan Kahvesi', Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneğince imzalanan protokolle yeniden kente kazandırılacak.

Tarihi miras Gastronomi Merkezi’ne dönüşüyor

Vatan Kahvesi, Antalya gastronomisine yatırım yapan işletmelere yönelik eğitimler ve atölye çalışmalarının düzenleneceği bir merkez olacak. Turizm ve yeme içme sektörüne nitelikli personel yetiştirmek için kahve hazırlama uzmanı programları düzenlenecek. Ayrıca Vatan Kahvesi'nin içinde bulunduğu Karaalioğlu Parkı'nda her yıl düzenli olarak Uluslararası Antalya Kahve Festivali yapılması planlanıyor.