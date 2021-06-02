Antalya turizmi hükümetten ne bekliyor?

Türkiye turizminde büyük paya sahip olan Antalya’da 2021 yılının da yitirileceği korkusu yayılıyor. Hükümetten iki talepleri var. 1-Esnafın kira desteği artırılsın, esnafa özgü bir nefes kredisi verilsin, 2-Kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilsin.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin’le turizm sektörünü ele aldım. En çarpıcı değerlendirmesi, “Türkiye, 2020’de yüzde 1.8 büyürken, Antalya yüzde 13 küçüldü. Antalya, Türkiye’den eksi % 15 ayrışmış oldu” şeklinde oldu. 2019 yılında kente gelen 15 milyon 650 bin turistin 3.6 milyonu ilk beş ayda gelmişti. 2021’de aynı dönemde 600 bin turist geldi. Bu Antalya turizm ekonomisinin 6’da 1 düzeyinde kapasitesini kullandığını belgeliyor. Başkan Çetin ‘’2019’da günlük 140-150 bin geceleme vardı. Bu, bölge tarımcısını olumlu olarak etkiliyordu. Tarımcılar ihracatlarını % 25 artırdılar ama bu yeterli olmuyor. Bu yıl beklentimiz geçen yılın iki katı turist gelişidir‘’ ifadesini kullanıyor. Rusya’nın Türkiye’ye tur yasağını ve İngiltere’nin kısıtlamalarını gündeme getiren Çetin, ‘’Bunların aşılması için aşılanmanın hızlanması ve o ülke yöneticilerinin ikna edilmesi gerektiğinin‘’ altını çiziyor.

Antalya turizminin belkemiğini oluşturan yataklı tesislerin ancak yüzde 40’ı açık. Çetin‘in sözleriyle ‘’Ama gelecek açısından beklentiler yüksek. Rusya ile İngiltere’nin kararları çok önemli‘’ diyor. “Peki yerli turist, iç turizmi ikame edici bir etki yaratır mı?” Çetin bu soruyu “Yerli turistler için önemli fiyat indirimleri söz konusu. Yine de bu konuda olumlu bir hareketlenme; aşılanmaya, vak’aların azalmasına ve seyahat kısıtlamalarının kalkmasına bağlı gözüküyor” diye yanıtlarken iki somut talepte bulunuyor:

1-Esnaf yapılan destekleri yeterli görmüyor. Kira desteğinin artırılması isteniyor. Esnafa özgü bir nefes kredisi bekleniyor.

2-Kısa çalışma ödeneği uygulamasının devamı gerekiyor. Aksi durumda işten çıkarmalarda ciddi artış olabilir…

Antalya, turizminin yarattığı gelir ile cari denge oluşumuna önemli katkı sağlıyor. Bu nedenle Başkan Çetin’in taleplerinin hayata geçmesi gerekiyor. Zaten, Rusya’nın Türkiye‘ye uçuş yasağını 21 Haziran‘a dek uzattığı bilgisi, Antalya turizminin işinin ne denli zor olduğunu anlatmıyor mu?

GÜNÜN SÖZÜ:

OECD’nin son Ekonomik Bakış raporu, Türkiye için % 5.7 büyüme ve % 21 enflasyon öngörüyor. OECD, “Güveni sağlayın ve reformları yapın” önerisinde bulunuyor.