Antalya’da rezidans ve AVM’ye 850 milyon lira yatırıyor, 3 yılda çıkaracak

FENIX Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, Antalya’da Konyaaltı’nda hayata geçirdiği Fenix Center’ın AVM’si için Fiba Commercial Properties, rezidans tarafında SwissOtel Living’le anlaşma imzaladığı gün projesini bir kez daha gözden geçirdi:

- Projemizin tamamlanma oranı yüzde 80’e yaklaştı. Antalya’nın bu bölgesine projemizle hareket getireceğimize inanıyoruz. Proje tamamlandığında yatırımımız 850 milyon lirayı bulacak.

Eyüp Mavi, SwissOtel’in bağlı olduğu Accor Grubu ve Fiba ile Antalya’da imzaları atıp, birlikte İstanbul’a geldi. Accor Grubu Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Uğur Talayhan, Accor Development Türkiye’nin Başkan Yardımcısı Onur Kurç ve Fiba Commercial Properties CEO’su Yurdaer Kahraman’la birlikte sohbet toplantısı düzenledi.

“Fashion Mall” şeklinde planladıkları AVM’de 70-80 mağazanın olacağını belirtti:

- AVM konusunda Türkiye’de öne çıkan başka yönetim-işletme şirketleri var. Biz Fiba’yı bu projede kendimize uygun gördük. Fiba da heyecanlı, biz de heyecanlıyız. Birlikte iyi çalışacağımızı düşünüyoruz.

Fenix Center’ın Antalya Havalimanı’na yakın bir noktada olduğuna işaret etti:

- Burası her yıl 7 milyon turistin geçtiği bir güzergah. Turistleri havalimanı yolundayken bizim AVM’ye de çekmeyi hedefliyoruz. Turistler Antalya’dan ayrılırken Fenix’e de uğrasınlar istiyoruz.

AVM’nin açılır-kapanır çatı sistemiyle planlandığını kaydetti:

- AVM’miz “Fashion Mall” konseptinde olacağı için ayın belli günlerinde bünyeye katılan markaların defileleri yapılacak.

Fenix Center’ın 108 bin metrekare kapalı alanı olacağını bildirdi:

- Akdeniz Bölgesi’nin büyük projelerinden birini hayata geçirmiş oluyoruz.

SwissOtel Residence, SwissOtel Living markasıyla hayata geçirdikleri residans bölümündeki satışları merak ettik, anlattı:

- Residans tarafında 200 bağımsız bölüm var. 120’sini satışa çıkardık. Yüzde 98’ini sattık. Müşterilerimizin yüzde 80’i yabancılardan oluştu. Onların da yüzde 60’ı Ruslar. Yani projemiz ülkemize döviz kazandırıyor. Projemizin bulunduğu bölgede 35 bin Rus yaşıyor.

Satış fiyatlarını sorduk, yanıtladı:

- Ortalama metrekare fiyatımız 6 bin dolar düzeyinde. Metrekaresini 12 bin dolara sattığımız bölümümüz de oldu.

Projenin kendini amorti etme süresi konusundaki beklentisini de paylaştı:

- Yatırdığımız 850 milyon lirayı 3 yılda çıkarabileceğimizi tahmin ediyoruz.

Mavi, projenin en üst katındaki terasta yeni bir restoran projesini hayata geçireceklerini aktardı:

- Mehmet Gürs ve Cihan Çetinkaya, Antalya’ya heyecan verici bir restoran kazandırmak üzere çalışıyor. Restoranın bir yıl sonra hizmete gireceğini tahmin ediyoruz.

Yükselen fiyatlar ve enflasyon, her sektörde işleri yönetmeyi zorlaştırıyor.

Hesaplar dolar, Euro bazında yapılınca ciro ve kârlılıkta büyümeyi yakalamak kolay olmuyor.

Böylesi bir ortamda Fenix Center’ın yatırımı 3 yılda çıkarabilecek olması, projenin farkını ortaya koyuyor…

Otellerde pandemi öncesi 51 Euro olan birim fiyat 79 Euro’ya çıktı

ARTAŞ Grubu’nun İstanbul’daki Çamlıvadi ve Saklıvadi projeleri için Accor Grubu’na bağlı Mövenpick Living ile imza törenindeyiz.

Accor CEO’su Mark Willis, Accor Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin ve Artaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya imzaları attıktan sonra, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’deki otellerin dolulukları soruldu.

Yiğit Sezgin, şu yanıtı verdi:

- Doluluk oranları gösterge olsa da bir şey ifade etmiyor. Biz, otellerde oda başına birim fiyata bakarız. Türkiye’de otellerin birim fiyatı 51 Euro dolayındaydı. Şimdi 79 Euro’ya çıkmış durumda.

Ortalama oda fiyatlarına değindi:

- Ortalama oda fiyatları 2019’da 75 Euro idi. Şimdi 114 Euro’yu buluyor.

Accor Grubu’na ait markaların oda fiyatlarını paylaştı:

- Bizim otellerin ortalama oda fiyatı 114 Euro dolayında. Lüks markalarımızın İstanbul’daki otellerinde oda fiyatı ortalaması 400 Euro.

Süleyman Çetinsaya, ilk otellerini Kayseri’de 50 milyon dolar yatırımla 2014’te hizmete açtıklarını vurguladı:

- Kayseri’deki otelimizde oda fiyatı 50 Euro düzeyinde seyrediyor.

Radisson zinciri ile bugüne kadar 7 kontrat imzaladıklarını ifade etti:

- Otellerimiz için çok iyi yatırımlar yapıyoruz. Ancak, bizde oda fiyatları Avrupa’ya göre çok düşük kalıyor. Paris’te oda fiyatları 500-600 Euro dolayında seyrediyor, 1000 Euro’ya da çıkıyor. Bizde aynı sınıf otellerin oda fiyatı 80-90 Euro’da kalıyor.

Yiğit Sezgin araya girdi, şu mesajı verdi:

- Turizmde tünelin ucundaki ışık göründü. Hatta tünelden çıktık sayılır. Pandemide 2-2.5 yıl insanlar para biriktirdi. Şimdi tatile çıkıyorlar. Ayrıca, şirket seyahatleri, kongre turizmi de yeniden devreye giriyor.

Swiss, güneyde ‘her şey dahil’e girecek

ACCOR Grubu Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Uğur Talayhan, Eyüp Mavi ev sahipliğindeki Fenix Center buluşmasında Accor Grubu’nun Türkiye’de farklı markalarıyla 60, İstanbul’da da 23 otel işlettiğini bildirdi.

İstanbul’daki otel fiyatlarıyla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- İstanbul’daki lüks otellerde oda fiyatları 400-500 Euro dolayında seyrediyor. İstanbul’daki otellerin oda fiyatları 2019’u geride bıraktı.

Talayhan, Accor Grubu bünyesindeki SwissOtel markasıyla ilgili şu bilgiyi aktardı:

- SwissOtel Türkiye’de Akdeniz ve Ege’de “her şey dahil” sistemine geçecek. Bu konuda Antalya’da görüşmeler yapılıyor.