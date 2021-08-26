Antalya’nın turizm beklentisi…

Antalya TSO Başkanı Davut Çetin, turizm açısından bu yılın geçen yıla göre y olduğunu görüşünde. Pandemi biterse 2022’de 2019 rakamlarını yakalayabileceklerine inanıyor... Tarımda ise girdi maliyetleri yüksek olduğu için karlılığın düştüğünü kaydediyor.

İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı bültenden çıkaracağı haberini okuyunca turizmin başkentine etkisinin ne olabileceğini Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ile konuştum. Çetin, İngiltere’nin açılması ile eylül sonuna kadar 300-400 bin İngiliz turistin gelebileceğini tahmin ettiğini söyledi. Ama Antalya turizmde son büyük ve verimli yıl olan 2019 sezonuna göre ancak yüzde 60’ı yakalayabilecek. Çetin‘e göre bu duruma İngiltere açılımı katkı yapabilecek.

Başkan Çetin’in verdiği bilgiye göre, yılbaşından buyana Antalya’da 5.5 milyon turist ağırlandı. Yurtdışından Türklerin gelişleri eylülde sona erecek. İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı bültenden çıkarması sonrasında eylül sonuna dek incoming turist sayısı 8-8.5 milyon düzeyine ulaşabilir. Bu da 2019’un 17 milyonluk turist girişinin yüzde 50’sine ulaşmış olacak. Antalya TSO Başkanı Davut Çetin’in korkusu COVID-19… Vaka artışı nedeniyle iptallerin olabileceği temmuz ayına dek yurda gelen toplam turist 10 milyon olmuş. Oysa 2019 yılında 45 milyon turist ağırlayan Türkiye 34.5 milyar dolar turizm geliri elde etmiş. Daha sonra 2020 yılında pandemi nedeniyle turist sayısının 12.7 milyona gerilemesiyle toplamda yüzde 71 düşüş yaşandığını görüyoruz. Buna paralel olarak turizm gelirleri de yüzde 65.1 azalarak 12 milyar dolar düzeyinde kalmıştı.

Görülen o ki, bu yıl belli bir toparlanma gösteren turizm COVID-19 salgınında yeni bir olumsuzluk yaşanmaz ise 2022 yılında 2019 yılına yakın nispi anlamda başarılı bir sonuca ulaşması mümkün gözüküyor. Antalya Sanayi Odası Başkanı Çetin, turizmin bu yıl geçen yıldan çok iyi, 2019’dan kötü olsa da, 2022’de 2019 rakamlarını yakalayabileceğimiz inancını taşıyor.

Antalya ekonomi sohbetinde tarım konusuna da değinmeden olmazdı. Davut Çetin’e tarımı sordum. Çetin, “Tarımsal üretim ihracatında yüzde 15-20 artış söz konusu ancak kârlılık çok düşük. Çünkü girdi maliyetleri çok yükseldi” değerlendirmesini yaptı. Davut Çetin’e göre orman yangınları Manavgat dışında turizm üzerinde olumsuz etki yaratmadı.

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