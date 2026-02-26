Anthropic krizi atlatıldı

İlginç zamanlardan geçiyoruz. Dün piyasa­ları vurduğu söylenen ama bana anlamsız gelen Citrini Raporu’nun etkisi 1 gün sürdü. Aslında gerçek bir rapor olmayan ve kendi­lerinin de yazının başında söylediği gibi bir hayali senaryo olan yazı piyasaların ödünü patlattı ve o gün bütün analiz yazılarında pi­yasanın bu yüzden satıldığı paylaşıldı.

Buna hiç prim vermedim! Kimse hayali bir senar­yoya bu kadar prim verecek kadar basit dü­şünmez. Milyar dolarların havada uçuştuğu Wall Street de düşünmemeli.

Bir diğer konu ise Anthropic’in ise yazı­lım dünyasını ele geçirmesine gidecek olan haber akışının bir anda durulması. Oysa da­ha dün yapay zekânın onlarca yıldır varlığı­nı koruyan yazılım devlerinin yerini alacağı­na dair fiyatlama yapılıyordu. Buna da prim vermek zor ama korku işte! Bir kere insa­nın kalbine düşmeye görsün. Neyse, sonun­da herhalde birisi aklını başına aldı da şir­ketin yetkililerine dedi ki “arkadaşlar saçma saçma açıklamalar yapmayın, bu piyasa ca­hil dolu, ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun, milletin ödünü patlatmayın.”

Bunun üzerine Anthropic’ten yapılan açıklamada “hadi ha­di korkmayın o kadar, diğer şirketlerin işle­rini ellerinden almayacağız, onlarla stratejik ortaklıklar yaparak işlerine entegre olacağız, sizin için daha iyi olacak” dendi. Sonrasında ise takip listelerimde günü kırmızı kapayan hisse neredeyse olmadı. Ah! VIX %7 kadar aşağıda kapamış… Bütün olan bitene rağmen rahat bir pozisyona girecek kadar hareket et­mediği için bu roundda VIX kolay bir trade vermedi. Ama endeks ETF’leri sabrın karşı­lığını verecek gibi gözüküyor. Böylece sanı­rım (umut ederim) AI scare trade sonlan­mış olur (bence henüz yatırım harcamaları konusu bir muamma olmaya devam edecek.)

Nitekim, UBS private credit dünyası için iflas riskini %13’ten %15’e yükseltti. Bu re­vizeyi sadece 1 ay önce açıkladığı beklentisi­nin üzerine yaptı. Yani finansman piyasasın­da işler çok hızlı ilerliyor. Geriliyor mu de­meliydim acaba? Henüz bu konu piyasada gerçek bir fiyatlama görmedik. Şimdilik sa­dece Oracle gibi finansman bulan tarafla ilgi­li fiyatlamalar oluyor. Ama bir de finansman sağlayanlar tarafı var ki, oradaki risk çok çok daha ciddi. Eğer bu durum bir krize dönüşür­se belki hep sözünü ettiğim likidite sıkışması­na gidebilir ve o zaman hisseler, kriptolar, al­tın ve gümüş, özel sektör tahvilleri için zor bir süreç olur. Bunu takip edeceğiz.

Teknolojinin dönüşü

Bir süredir Amerikan piyasasının en fazla dayak yiyen kağıtları teknoloji ve hatta yazı­lım oldu. Ancak yukarıda bahsettiğim dünkü gelişmeden sonra piyasanın içi rahatladı ve alıcılar en fazla dayak yiyenlere geldi. Dönüp de bakıyorum da; ETF evreninde neredeyse herkes dünü yeşil kapatmış. Ama herkes %1 civarı artı kapatırken teknoloji ETF’lerin­de %4’ler havalarda uçuşuyor. Doğrusunu is­terseniz bunun da kalıcılığı tartışmaya açık­tır ama uzun süredir baskılanan bir sektörün üzerindeki ağırlık hafiflediğinde para kazan­mak isteyen bu sektörü alır! Bu kadar nettir. Biraz FOMO trade’ine giriyor ama ortada bir fırsat var ve onu yakalamak gerekir. Bakıyo­rum da; zaten ABD ana endeksleri birkaç ay­dır bant hareketi yapıyorlar ve hafta başında­ki satışlarla zaten işlem bantlarının alt ucuna gelmişti. Yani teknik işlemcilerin zaten alım yapacakları yerlerdeydi. Şimdi bu ‘korku’nun da atlatılmasıyla bir momentum oluşacak gibi gözüküyor. Eh! Genel olarak boğa piyasasını ayıların ellerine bırakacak makro bir durum da olmadığını düşünürsek şimdilerde FOMO falan da olsa bu hisseleri alacaklardır.

Altın ve gümüş

Kıymetli metallerde dün aylık futures op­siyonlarının vade sonuydu ve bu opsiyonlar­da pozisyon yığılması her iki kıymetli metal­de de fiyatın yükseleceğine işaret ediyordu. Doğrusu bundan başka bir yükseliş senaryosu bulmakta zorlanıyorum.

Yanlış anlamayın, geçen senelerdeki yükse­liş nedenlerinin hepsi yerli yerinde ama yeni bir ralliyi tetikleyecek bir neden göremiyo­rum. Bu yüzden opsiyon vade sonunun ardın­dan fiyatlarda geri çekilme olursa şaşırmaya­cağım. Ama ne yalan söyleyeyim; opsiyonlar­dan gelen altın long pozisyonları kapatmak istemiyorum. Sonuçta ben çok inanmasam da ‘’ya giderse’’ diye yaptığım opsiyon stratejile­rinden elime kârda olan longlar geçti. Bu po­zisyonlara da başa baş seviyesine stop koy­dum, kısmet diyorum. Tam bir FOMO trade’i yapıyorum, farkındayım!