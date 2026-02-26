Anthropic krizi atlatıldı
İlginç zamanlardan geçiyoruz. Dün piyasaları vurduğu söylenen ama bana anlamsız gelen Citrini Raporu’nun etkisi 1 gün sürdü. Aslında gerçek bir rapor olmayan ve kendilerinin de yazının başında söylediği gibi bir hayali senaryo olan yazı piyasaların ödünü patlattı ve o gün bütün analiz yazılarında piyasanın bu yüzden satıldığı paylaşıldı.
Buna hiç prim vermedim! Kimse hayali bir senaryoya bu kadar prim verecek kadar basit düşünmez. Milyar dolarların havada uçuştuğu Wall Street de düşünmemeli.
Bir diğer konu ise Anthropic’in ise yazılım dünyasını ele geçirmesine gidecek olan haber akışının bir anda durulması. Oysa daha dün yapay zekânın onlarca yıldır varlığını koruyan yazılım devlerinin yerini alacağına dair fiyatlama yapılıyordu. Buna da prim vermek zor ama korku işte! Bir kere insanın kalbine düşmeye görsün. Neyse, sonunda herhalde birisi aklını başına aldı da şirketin yetkililerine dedi ki “arkadaşlar saçma saçma açıklamalar yapmayın, bu piyasa cahil dolu, ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun, milletin ödünü patlatmayın.”
Bunun üzerine Anthropic’ten yapılan açıklamada “hadi hadi korkmayın o kadar, diğer şirketlerin işlerini ellerinden almayacağız, onlarla stratejik ortaklıklar yaparak işlerine entegre olacağız, sizin için daha iyi olacak” dendi. Sonrasında ise takip listelerimde günü kırmızı kapayan hisse neredeyse olmadı. Ah! VIX %7 kadar aşağıda kapamış… Bütün olan bitene rağmen rahat bir pozisyona girecek kadar hareket etmediği için bu roundda VIX kolay bir trade vermedi. Ama endeks ETF’leri sabrın karşılığını verecek gibi gözüküyor. Böylece sanırım (umut ederim) AI scare trade sonlanmış olur (bence henüz yatırım harcamaları konusu bir muamma olmaya devam edecek.)
Nitekim, UBS private credit dünyası için iflas riskini %13’ten %15’e yükseltti. Bu revizeyi sadece 1 ay önce açıkladığı beklentisinin üzerine yaptı. Yani finansman piyasasında işler çok hızlı ilerliyor. Geriliyor mu demeliydim acaba? Henüz bu konu piyasada gerçek bir fiyatlama görmedik. Şimdilik sadece Oracle gibi finansman bulan tarafla ilgili fiyatlamalar oluyor. Ama bir de finansman sağlayanlar tarafı var ki, oradaki risk çok çok daha ciddi. Eğer bu durum bir krize dönüşürse belki hep sözünü ettiğim likidite sıkışmasına gidebilir ve o zaman hisseler, kriptolar, altın ve gümüş, özel sektör tahvilleri için zor bir süreç olur. Bunu takip edeceğiz.
Teknolojinin dönüşü
Bir süredir Amerikan piyasasının en fazla dayak yiyen kağıtları teknoloji ve hatta yazılım oldu. Ancak yukarıda bahsettiğim dünkü gelişmeden sonra piyasanın içi rahatladı ve alıcılar en fazla dayak yiyenlere geldi. Dönüp de bakıyorum da; ETF evreninde neredeyse herkes dünü yeşil kapatmış. Ama herkes %1 civarı artı kapatırken teknoloji ETF’lerinde %4’ler havalarda uçuşuyor. Doğrusunu isterseniz bunun da kalıcılığı tartışmaya açıktır ama uzun süredir baskılanan bir sektörün üzerindeki ağırlık hafiflediğinde para kazanmak isteyen bu sektörü alır! Bu kadar nettir. Biraz FOMO trade’ine giriyor ama ortada bir fırsat var ve onu yakalamak gerekir. Bakıyorum da; zaten ABD ana endeksleri birkaç aydır bant hareketi yapıyorlar ve hafta başındaki satışlarla zaten işlem bantlarının alt ucuna gelmişti. Yani teknik işlemcilerin zaten alım yapacakları yerlerdeydi. Şimdi bu ‘korku’nun da atlatılmasıyla bir momentum oluşacak gibi gözüküyor. Eh! Genel olarak boğa piyasasını ayıların ellerine bırakacak makro bir durum da olmadığını düşünürsek şimdilerde FOMO falan da olsa bu hisseleri alacaklardır.
Altın ve gümüş
Kıymetli metallerde dün aylık futures opsiyonlarının vade sonuydu ve bu opsiyonlarda pozisyon yığılması her iki kıymetli metalde de fiyatın yükseleceğine işaret ediyordu. Doğrusu bundan başka bir yükseliş senaryosu bulmakta zorlanıyorum.
Yanlış anlamayın, geçen senelerdeki yükseliş nedenlerinin hepsi yerli yerinde ama yeni bir ralliyi tetikleyecek bir neden göremiyorum. Bu yüzden opsiyon vade sonunun ardından fiyatlarda geri çekilme olursa şaşırmayacağım. Ama ne yalan söyleyeyim; opsiyonlardan gelen altın long pozisyonları kapatmak istemiyorum. Sonuçta ben çok inanmasam da ‘’ya giderse’’ diye yaptığım opsiyon stratejilerinden elime kârda olan longlar geçti. Bu pozisyonlara da başa baş seviyesine stop koydum, kısmet diyorum. Tam bir FOMO trade’i yapıyorum, farkındayım!
|Borsa
|13.809,88
|-1,71 %
|Dolar
|43,8670
|0,00 %
|Euro
|51,9119
|0,17 %
|Euro/Dolar
|1,1809
|0,02 %
|Altın (GR)
|7.285,16
|0,26 %
|Altın (ONS)
|5.165,24
|0,26 %
|Brent
|70,7200
|-0,76 %