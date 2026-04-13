Antlaşma olmadı, piyasalar tedirgin

ABD ile İran arasında hafta sonu İslamabad’da yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Ortadoğu’nun geleceğine yönelik belirsizlikler sürerken kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notu görünümünü düşürdü. Hafta sonu yaşanan bu iki olumsuz gelişme tedirginliği yeniden artırdı.

ABD ile İran ara­sında, Pakis­tan’ın başkenti İslamabad’da hafta so­nu gerçekleştirilen gö­rüşmelerde taraflar an­laşamadı. Yaklaşık 21 saat görüşmelerin ar­dından taraflar ülkeleri­ne döndü. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, an­laşmaya varılamadığını belir­terek ABD'nin nihai ve en iyi teklifini sunduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Söz­cüsü İsmail Bekayi, görüşme­lerin sonuca ulaşmamasının ABD'nin aşırı taleplerinden kaynaklandığını dile getirdi. İranlı sözcü, Hürmüz Boğazı ve bölgesel konuların müza­kerelere eklenmesinin süreci daha karmaşık hale getirdiğini belirtti. Vance, "Buradan ayrı­lıyoruz ve çok basit bir teklifle, nihai ve en iyi teklifimiz olan bir mutabakat metniyle ayrı­lıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz" dedi. İran ise Tahran yöneti­minin ABD ile yeni bir görüş­me turu düzenlemeyi planla­madığını bildirdi.

Piyasalarda ateşkes belirsizliği

ABD ile İran’ın İslama­bad’da barış görüşmeleri ya­pacağı haberi, geçen haf­ta piyasalarda hızlı bir toparlanma yaşanma­sına neden olmuştu. 28 Şubat’ta başlayan savaş sonrasında 120 dolar sı­nırına çıkan Brent türü petrolün varil fiyatı ba­rış umutlarının yeşer­mesiyle 92 dolara doğ­ru hareketlenmişti. Yine savaşın etkisiyle 35.30 puana kadar tırmanan ‘korku endeksi’ olarak bilinen VIX Endeksi, 20 puanın altı­na geriledi. Küresel anlamda hisse senetleri piyasalarında yukarı yönlü hareketler yaşa­nırken Borsa İstanbul’da haf­talık artış yüzde 8’i aşmıştı. Benzer bir hareket altın ve gü­müş fiyatlarında da görüldü. 8 Nisan’da açıklanan ve iki haf­talık olduğu açıklanan ateşke­sin, hafta sonu yapılan görüş­melerin sonuçsuz kalmasıyla işlevselliğini koruyup koru­mayacağı henüz net değil.

Fitch’ten sürpriz Türkiye açıklaması

ABD-İran cephesinde bu ge­lişmeler yaşanırken Türkiye’yi ilgilendiren başka bir gelişme daha oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fit­ch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak korurken, kredi notu görünümünü "pozitif"ten "durağan"a çevirdiğini duyur­du. Fitch’in bu açıklaması pi­yasalar açısından sürpriz oldu. Çünkü Fitch bu değerlendir­meyi Türkiye için belirlediği takvimin dışına çıkarak yap­tı. Görünüm revizyonunun, İran savaşının başlamasından bu yana Türkiye'nin döviz re­zervlerinde yaşanan belirgin düşüşten kaynaklandığı ifa­de edildi. Merkez Bankası’nın, Türk lirasını desteklemek amacıyla piyasaya 50 milyar doların üzerinde döviz sattığı belirtilirken, savaşın uzaması halinde dış borç ödemeleri ve enflasyon görünümünde daha fazla bozulma yaşanabileceği kaydedildi.

Ana gündem yine İran savaşı

Yeni haftada piyasalarda ana gündem ABD-İsrail-İran cephesinden gelecek açıklamalar olmaya devam edecek. Ancak pazartesi günü hafta sonu yapılan barış görüşmelerinden sonuç çıkmaması ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in ‘sürpriz’ görünüm indiriminin olumsuz baskı hissedilebilir. Borsa İstanbul tarafında endeks haftayı oldukça kritik direnç bölgelerine yakın kapanış yapmıştı. BIST 100 Endeksi’nin 14 bin puan üzerinde tutunamaması halinde 13 bin 600-13 bin 700 puan seviyelerine doğru bir geri çekilme yapabileceği söyleniyor. Geçen hafta yaşanan yükselişin hızlı ve kademesiz olmasının yukarı yönlü hareketleri sınırlandırabileceği ifade ediliyor. 13 bin 600 puandaki desteğin altına inilmesi halinde 13 bin 400 puan bir diğer önemli destek noktası olarak öne çıkıyor.