Antlaşma olmadı, piyasalar tedirgin
ABD ile İran arasında hafta sonu İslamabad’da yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Ortadoğu’nun geleceğine yönelik belirsizlikler sürerken kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notu görünümünü düşürdü. Hafta sonu yaşanan bu iki olumsuz gelişme tedirginliği yeniden artırdı.
ABD ile İran arasında, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da hafta sonu gerçekleştirilen görüşmelerde taraflar anlaşamadı. Yaklaşık 21 saat görüşmelerin ardından taraflar ülkelerine döndü. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, anlaşmaya varılamadığını belirterek ABD'nin nihai ve en iyi teklifini sunduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin sonuca ulaşmamasının ABD'nin aşırı taleplerinden kaynaklandığını dile getirdi. İranlı sözcü, Hürmüz Boğazı ve bölgesel konuların müzakerelere eklenmesinin süreci daha karmaşık hale getirdiğini belirtti. Vance, "Buradan ayrılıyoruz ve çok basit bir teklifle, nihai ve en iyi teklifimiz olan bir mutabakat metniyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz" dedi. İran ise Tahran yönetiminin ABD ile yeni bir görüşme turu düzenlemeyi planlamadığını bildirdi.
Piyasalarda ateşkes belirsizliği
ABD ile İran’ın İslamabad’da barış görüşmeleri yapacağı haberi, geçen hafta piyasalarda hızlı bir toparlanma yaşanmasına neden olmuştu. 28 Şubat’ta başlayan savaş sonrasında 120 dolar sınırına çıkan Brent türü petrolün varil fiyatı barış umutlarının yeşermesiyle 92 dolara doğru hareketlenmişti. Yine savaşın etkisiyle 35.30 puana kadar tırmanan ‘korku endeksi’ olarak bilinen VIX Endeksi, 20 puanın altına geriledi. Küresel anlamda hisse senetleri piyasalarında yukarı yönlü hareketler yaşanırken Borsa İstanbul’da haftalık artış yüzde 8’i aşmıştı. Benzer bir hareket altın ve gümüş fiyatlarında da görüldü. 8 Nisan’da açıklanan ve iki haftalık olduğu açıklanan ateşkesin, hafta sonu yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasıyla işlevselliğini koruyup korumayacağı henüz net değil.
Fitch’ten sürpriz Türkiye açıklaması
ABD-İran cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Türkiye’yi ilgilendiren başka bir gelişme daha oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak korurken, kredi notu görünümünü "pozitif"ten "durağan"a çevirdiğini duyurdu. Fitch’in bu açıklaması piyasalar açısından sürpriz oldu. Çünkü Fitch bu değerlendirmeyi Türkiye için belirlediği takvimin dışına çıkarak yaptı. Görünüm revizyonunun, İran savaşının başlamasından bu yana Türkiye'nin döviz rezervlerinde yaşanan belirgin düşüşten kaynaklandığı ifade edildi. Merkez Bankası’nın, Türk lirasını desteklemek amacıyla piyasaya 50 milyar doların üzerinde döviz sattığı belirtilirken, savaşın uzaması halinde dış borç ödemeleri ve enflasyon görünümünde daha fazla bozulma yaşanabileceği kaydedildi.
Ana gündem yine İran savaşı
Yeni haftada piyasalarda ana gündem ABD-İsrail-İran cephesinden gelecek açıklamalar olmaya devam edecek. Ancak pazartesi günü hafta sonu yapılan barış görüşmelerinden sonuç çıkmaması ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in ‘sürpriz’ görünüm indiriminin olumsuz baskı hissedilebilir. Borsa İstanbul tarafında endeks haftayı oldukça kritik direnç bölgelerine yakın kapanış yapmıştı. BIST 100 Endeksi’nin 14 bin puan üzerinde tutunamaması halinde 13 bin 600-13 bin 700 puan seviyelerine doğru bir geri çekilme yapabileceği söyleniyor. Geçen hafta yaşanan yükselişin hızlı ve kademesiz olmasının yukarı yönlü hareketleri sınırlandırabileceği ifade ediliyor. 13 bin 600 puandaki desteğin altına inilmesi halinde 13 bin 400 puan bir diğer önemli destek noktası olarak öne çıkıyor.
|Borsa
|14.073,79
|2,81 %
|Dolar
|44,6890
|0,17 %
|Euro
|52,1787
|-0,54 %
|Euro/Dolar
|1,1667
|-0,53 %
|Altın (GR)
|6.721,34
|-1,34 %
|Altın (ONS)
|4.646,63
|-2,16 %
|Brent
|104,30
|7,57 %