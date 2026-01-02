Antonio Paraiso: Lüks tüketim her zamankinden daha çok küreselleşti
Lüks tüketim son yıllarda kültürel kodlardan giderek daha fazla etkileniyor, tüketici davranışları ise farklı bölgelerde yerel kültüre göre değişiklik gösteriyor. KM Events tarafından İstanbul’da düzenlenen “Sofralar Sergisi – Yaratıcılık Konferansı”na konuşmacı olarak katılan uluslararası lüks tüketim uzmanı Antonio Paraiso ile dünyadaki yeni lüks trendlerini konuştuk.
Avrupa, Japonya, Ortadoğu, Rusya ve Amerika'da çalışmış biri olarak, “lüks” kavramının tanımı kültürden kültüre nasıl değişiyor?
Lüks bir dildir. Çok özel niteliklere sahip bir zihniyet ve yaşam tarzıdır. Bu nedenle, lüksün tanımı ve anlamı dünyanın farklı bölgelerinde ve kültürden kültüre değişir. Bazı ülkelerde lüks, esas olarak kişisel zevk için satın alınır ve tüketilirken, bazı ülkelerde ise ağırlıklı olarak sosyal rekabet için satın alınır. Bazı kültürlerde lüks, esas olarak somut özellikleri, yüksek kalitesi, tasarımı ve güzelliği, yaratıcılığı ve yenilikçiliği nedeniyle satın alınırken, bazı kültürlerde ise esas olarak soyutluğu, sembolizmi ve anlamı, hikayesi ve verdiği duygu nedeniyle satın alınır ve takdir edilir.
Tüketici mantığı açısından sizi en çok şaşırtan pazar hangisiydi?
Muhtemelen Japonya, Japonya’da “monozukuri” diye bir kavram var, aşırı zanaatkarlık ve mükemmelliğe büyük değer veren kültürel miras anlamına geliyor. Japon müşteriler, üstün kalite ve detaylara özen gösterilen nesneleri ve deneyimleri derinden takdir ederler. Yani bu sadece kaliteye değil, esas olarak nesnelerin ve deneyimlerin titizlikle üretilme şekline duyulan bir tür hayranlık.
Lüks, daha küreselleşiyor mu, yoksa daha çok yerelleşiyor ve kültürel kodlarla mı şekilleniyor?
Muhtemelen her ikisi de diyebilirim. Lüks tüketim günümüzde her zamankinden daha çok küreselleşti. McKinsey & Co. raporuna göre, küresel servet son 25 yılda 3 katına çıktı. Dünyanın her yerinde insanlar para harcıyor. Dolayısıyla tüm ürün ve hizmet kategorilerindeki lüks markalar aslında küresel bir varlığa sahip.
Öte yandan lüks tüketim kültürel kodlardan giderek daha fazla etkileniyor, davranışlar ve tercihler farklı bölgelerde yerel kültüre göre değişiklik gösteriyor. Örneğin Japonya'da lüks, Avrupa'dakinden farklı bir şekilde satın alınıyor ve takdir ediliyor. Avrupa'da ise Latin Amerika'dakinden çok daha farklı bir şekilde satın alınıyor ve tüketiliyor. Orta Doğu ise lüksü ABD pazarından farklı bir kültürel bakış açısıyla görüyor, vb.
Çinliler Çin markalarına kayıyor
Jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlik, küresel lüks tüketimini nasıl yeniden şekillendiriyor?
Jeopolitik gerilimler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın son zamanlarda uyguladığı ek gümrük vergisi politikası, lüks tüketimini etkiliyor ve müşterileri yavaş yavaş uluslararası markalar yerine yerel lüks markaları tüketmeye itiyor. Bu durum özellikle Çin'de görülüyor. Çinli müşteriler eskiden New York, Londra, Paris, Milano ve Madrid'de lüks ürünler satın alırlardı. Günümüzde ise tercihlerini kendi ülkelerinde üretilen premium Çin markalarına kaydırıyorlar.
Ekonomik belirsizlikler lüks tüketimi nasıl etkiliyor?
Ekonomik belirsizlik her zaman lüks tüketimini etkiler. Zenginler satın almaya devam eder, ancak zenginler aslında lüks tüketicileri arasında azınlığı oluşturur. Lüks ürünler çoğunlukla dünyanın dört bir yanındaki yeni ortaya çıkan orta sınıflar tarafından satın alınır ve ekonomik durgunluk dönemlerinde orta sınıflar tüketimlerini hemen azaltır.
Şirketlerin yaptığı en büyük hata
Yaklaşık 20 yıl uluslararası satış alanında çalıştınız. Size göre markaların yeni bir pazara girerken yaptıkları en büyük hata nedir?
Gerçekten de 20 yıl uluslararası satış alanında çalıştım, 5 kıtada 50 ülkede iş yaptım ve şirketlerin ve markaların yeni bir pazara girerken yaptıkları en büyük hata, kültürün önemini göz ardı etmek ve iş yapmak istedikleri ülkenin kültürüne uyum sağlamamak.
Kültür, bir halkın ve ülkenin kimliğinin güçlü bir bileşenidir. Farklı bir ülkede iş yapmak istiyorsanız, diğer ülkelerdeki müşterilerinizin kültürünü kesinlikle anlamanız ve ona uyum sağlamanız gerekir.
Teknoloji lüksü yeniden tanımlıyor mu, yoksa sadece destekleyici bir araç mı?
Teknoloji, esas olarak genç ve varlıklı müşterilerin lüks markalarla etkileşim kurma ve lüks ürünler ve deneyimler hakkında bilgi edinme şeklini yeniden tanımlıyor. Genç nesiller, sadece ticari bir işlem için bir mağazaya gidip bir şey satın almayı sıkıcı buluyorlar, çünkü internetten satın alabilirler. Bu nedenle, lüks perakendecilikte “fijital” (fiziksel + dijital) kavramı güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Lüks moda ve mücevher mağazaları, otomobil bayileri, bankalar, özel klinikler, oteller ve spalar, teknoloji ve dijital etkileşimi fiziksel perakendeye taşıyor. Genç müşteriler artık mağazalarda sanal gerçeklik gözlükleri, artırılmış gerçeklik cihazları, dokunmatik ekranlar, video duvarları ve diğer araçları kullanarak dijital deneyimler yaşamak için fiziksel mekanlara daha sık gidiyorlar.
Yapay zeka, veri analitiği veya kişiselleştirmenin uluslararası lüks satışlarını nasıl yeniden şekillendirdiğini düşünüyorsunuz?
Yapay zeka ve veri analizi gibi teknolojiler, markaların her bir müşteriyi çok daha iyi tanımasını ve ardından iletişimi ve özelleştirilmiş ürün ve deneyim tekliflerini kişiselleştirmesini sağlıyor. Bu, tüm lüks markaların müşteri ilişkilerini iyileştirmek için arka planda yatırım yaptığı bir alan.
Deneyimlerinizle, bugün lüksü satan şey nedir; ürün mükemmelliği mi yoksa hikaye anlatımı mı?
Ben ikisi de derim. Lüks sektöründe bunları birbirinden ayıramazsınız ve biri olmadan diğerine sahip olamazsınız. Lüks İtalyan markası “Loro Piana”yı örnek alalım. Bu marka, nadir bir hammadde olan “vikunya” yününden üretilen son derece kaliteli triko kazak ve süveterler üretiyor ve satıyor. Vikunya, Güney Amerika'da Peru'nun yüksek dağlarında yaşayan nadir bir hayvandır. Loro Piana, tüm yünü Perulu çiftçilerden satın alıyor, İtalya'nın Floransa kentindeki atölyelerine getiriyor ve yünü güzel bir şekilde işliyor, son derece kaliteli üretim sürecini hazırlıyor.
Ardından, markanın web sitesinde ve sosyal medyada güzel fotoğraflar gösterip ilgi çekici hikayeler anlatıyorlar.
Önümüzdeki on yılda lüks sektörünün büyümesini hangi bölgeler belirleyecek?
Önümüzdeki 10 yılda lüks sektörünün büyümesini Güneydoğu Asya'nın, özellikle Hindistan'ın yönlendireceğine inanıyorum.
|Borsa
|11.261,52
|0,37 %
|Dolar
|42,9562
|0,08 %
|Euro
|50,5750
|0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1746
|-0,05 %
|Altın (GR)
|5.966,21
|0,00 %
|Altın (ONS)
|4.319,62
|0,15 %
|Brent
|60,8300
|-0,10 %