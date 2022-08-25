Antrepolara girebilecek kişiler arttı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nce, idareleri sorumluluğunda yürütülmekte olan Ürün İzleme Sistemi’nin (ÜİS) kurulması ve işletilmesi kapsamında bandrol, kod ve kodlanmış etiket üretim tesisindeki üretim süreçlerini, fire imha süreçlerini, fabrika işleyişini, alınan güvenlik önlemlerini, sevkiyat işlemlerini izlenmesi, Türkiye genelindeki tüm tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içki üretici ve ithalatçısı firmaların, bandrol, kod ve kodlanmış etiket uygulamalarının etkin bir şekilde izlenmesi ve raporlanması amacıyla üç ayrı bölgede çalışacak Bandrol Saha İzleme ve Raporlama Ekibi oluşturulmuş bulunuyor.

Bu uygulama ile, kod ve kodlanmış etiket uygulama faaliyetlerinin etkin bir şekilde izlenmesi, olası güvenlik açıklarının tespit edilip Darphane'ye raporlanması ile zamanında gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması ve böylece vergi güvenliğinin tesisinde önemli bir unsur olan bandrol, kod ve kodlanmış etiketlerin uygulamasında sahteciliğin ve suistimallerin önüne geçilerek kayıp ve kaçağın engellenmesinin hedefleniyor.

Bandrol Saha İzleme ve Raporlama Ekibi’nin, Türkiye genelinde Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve alkollü içki ithalatçısı firmaların ürünlerinin millileştirmeden önceki gümrük antrepolarında bandrol, kod ve kodlanmış etiket uygulama ve fire süreçlerinin haberli ve habersiz izlenmesi ve raporlanması yapılması öngörülüyor,

Gümrükler Genel Müdürlüğü de bunun üzerine bağlantılarına bir talimat vermiş bulunuyor.

Bu talimatta Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan; “Geçici depolama yeri ve antrepolara, görevli memur, hizmetli ve işçilerle, bunların amir ve denetçilerinden ve gümrük ve ticaret müfettişi ve müfettiş yardımcıları ile gümrük idare amirleri veya yetkili kılınacak görevlilerden, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile gümrük müşavirleri ve yardımcılarından, eşya sahipleri veya adlarına harekete yetkili olanlardan ve gümrük idaresince izin verilen şahıslardan başka kimse giremez." Hükmü hatırlatılarak, hüküm çerçevesinde liste halinde bildirilmiş bulunan kişilerin belirtilen konularla sınırlı olmak üzere antrepolara girişlerinde gerekli kolaylığın sağlanması isteniyor.