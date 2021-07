Antrepolarda stok düzeltmelerinde yeni uygulama

Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne çeşitli sorunlar intikal ettiriliyor zaman zaman. Son olarak; antrepo beyannamelerinde açma-kapatma işlemlerinin antrepo beyannamesi stoklarına düzgün yansımaması ve beyanname üzerinde görünen "Toplam Açılan/Kapatılan Miktar" değerlerinin gerçekte açılan-kapatılan eşya miktarıyla veya "Kapatma Miktarı" değerleri ile örtüşmemesi nedeniyle, beyannamelerin otomatik olarak kapanmadığı ve bu beyannamelerde tutanakla kapatma işlemi yapılmak istendiğinde, "Kapatılacak miktar: 0" veya "Miktar sıfırdan büyük olmalıdır." şeklinde uyarılar alınmak suretiyle ilgili gümrük idaresi tarafından tutanakla kapatma işleminin gerçekleştirilemediği, şeklindeki sorun intikal etmiş bulunuyor.

Genel Müdürlük bu sorunun çözümüne yönelik olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca, BİLGE > Detaylı Beyan > TCGB Memur İşlemleri > Tutanak ile Kapatma menüsünde "İşlem Tipi" alanında, hâlihazırda sorunsuz çalışan antrepo beyannamelerinin kapatılması için kullanılmakta olan "AN" tipi tutanağa ilave olarak "AN2" tipinde ikinci bir tutanak oluşturulmuş olup, stok miktarları yukarıda bahsedilen nedenlerle olağandışı görünen ve "AN" tipi tutanakla kapatılması mümkün olmayan antrepo beyannamelerinin doğrudan "Kapanmış" statüye getirilmesi için kullanılması öngörülüyor.

Esasen, "AN" tipi eski tutanakta, tutanak ana ekranındaki gerekli bilgiler doldurulduktan sonra, Bağlantılar > TCGB Kapatmalar > İşlemler > Yeni Kalem menüsü açılarak "Kapatılan Beyanname No.", “Kapatılan Kalem No.”, "Kapatılan Miktar", vs. bilgileri girilmektedir.

Eski tip tutanaktan farklı olarak, “AN2” tipi tutanakla işlem yapılırken bu bilgilerin hepsinin girilmesine gerek olmadığı anlaşılıyor. Yalnızca tutanak ana ekranında bulunan "İşlemi Yapan Gümrük İdaresi" alanının altındaki "TCGB No." alanı ve tutanak ana ekranında bulunan diğer alanlar doldurularak tescil edilecek ve "TCGB No." alanına yazılan beyanname, sistem tarafından antrepo beyannamesinden yapılan açma-kapatmaların kontrol edilmesi suretiyle tutanak tescil edildikten sonra bütün kalemleriyle birlikte "Kapanmış" statüye gelmesi gerekiyor.

“AN” tipi eski tutanak uygulamadan kaldırılmamış olup, stok düşümleri düzgün çalışan ve herhangi bir sorun yaşanmayan, ancak kapatılması mevzuat çerçevesinde muhtelif gerekçelerle gümrük müdürlüğünce uygun görülen diğer beyannamelerin kapatılmasında “AN” tipi eski tutanakların kullanılmasına devam edileceğini de akıldan çıkarmamak icap ediyor.

Sektördeki bu sorunun çözümüne yardımcı olacağı anlaşılan yeni uygulama sonuçlarının gümrük idarelerinde herhangi sorun yaşanması durumunda Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi gerekiyor.