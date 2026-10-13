Apokaloptimist olmak ve güven zekâsı (TQ) geliştirmek

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Dünyada her üç kişiden ikisi yapay zekâ­yı düzenli kullanıyor. Ama yapay zekâ­ya güvenmeye istekli olanlar %46'da kalıyor. Daha çarpıcısı, çalışanların %66'sı yapay zekâ çıktısını doğruluğunu kontrol etmeden kullanıyor. Güvenmediğimiz bir araca, kont­rol etmeden teslim oluyoruz.

Felaket ile fırsat aynı ekranda

Apokaloptimist (Apocaloptimist) yani “Kıyamet İyimseri”, yapay zekânın vaat et­tiği fırsatları ve taşıdığı tehlikeleri birlikte gören, ikisinden birine teslim olmayan ve iyi bir gelecek kurmak için başkalarıyla iş birli­ği yapmayı seçen kişi. Kavram, 2026'da Netf­lix’te vizyona giren The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist (Yapay Zekâ Belgeseli: Ya da Nasıl Kıyamet İyimseri Oldum) filmi ile geniş kitlelere ulaştı, bana da bu yazı için ilham oldu.

Kıyamet iyimserliğini sahada hayata ge­çiren en temel unsur güven zekâsı yani bu yaklaşımın yakıtı güven. Güveni yönetme­nin ölçüsü de TQ (Trust Quotient - Güven Katsayısı), ama ben Güven Zekâsı demeyi tercih ediyorum.

Güven katsayısının ya da zekâsının formülü:

TQ = (İnsani Bağ + Samimiyet + Dürüstlük) / Ben Odaklılık

Pay (üst) büyüdükçe güven artar. Payda (alt) büyüdükçe pay ne kadar güçlü olursa olsun güven erir.

-İnsani bağ, (kendini ve) karşındakini ta­nımak ve önemsemektir.

-Samimiyet, söylenenle hissedilenin ör­tüşmesidir.

-Dürüstlük, hoşa gitmese de doğruyu söy­lemektir.

-Ben odaklılık ise ilişkiyi kendi çıkarı üze­rinden okumaktır.

Örneğin, sıcak, samimi ve dürüst bir sa­tış yöneticisi, her cümlesinde kendi primini düşünüyorsa müşteri bunu er geç fark eder. Kurumda da aynısı geçerli. Müşteriye yapay zekâ kullandığını açıkça söyleyen, hatasını ilk kendisi duyuran şirket güven biriktirir. Robot cevabı insan cevabı gibi sunan şirket ise tek bir ifşayla yıllarını kaybeder.

Makineye fazla, birbirimize az güveniyoruz

Melbourne Üniversitesi ile denetim ve da­nışmanlık şirketi KPMG’nin 47 ülkede 48 binden fazla kişiyle yaptığı araştırmaya göre;

-Çalışanların %56'sı yapay zekâ yüzünden işinde hata yapmış.

-Türkiye’de tablo daha farklı. Güvenmeye istekli olanlar %56,

-Kontrol etmeden kullananlar %74.

-Çalışanların %57'si ise yapay zekânın ürettiği içeriği kendi emeği gibi sunmuş ki bu, formülün dürüstlük hanesine doğrudan eksi yazar.

-Liderlik eğitim şirketi FranklinCovey’in 2026 raporuna göre de çalışanların yalnız­ca %43'ü doğrudan yöneticisine güveni­yor. Yani makineye sözde güvenmeyip dav­ranışta teslim oluyoruz, insana ise sözde bile güvenemiyoruz.

O halde TQ nasıl ölçülür, nasıl geliştirilir?

1- Kendine güven, kendine verilen sözü tutmakla başlar. Son bir ayda kendime ver­diğim kaç sözü tuttum, kaç kez “bilmiyorum” diyebildim?

2- Önemli kararlarda önce kendi cevabı­nı yazıp sonra yapay zekâya sormak, insanın kendi yargısına güvenini korur.

3- Yöneticiler ekibin kendilerine duyduğu güveni anonim üç soruyla ölçebilir. i) Yöne­ticinize kötü haber verebiliyor musunuz? ii) Sözünü tutuyor mu? iii) Kararlarında kimin çıkarını gözetiyor?

4- Ekiplerde hatasını ilk söyleyen takdir edilmeli. Güven zamanla kazanılır, tek bir gizlenen hatayla anında kaybedilir.

5- Yapay zekâyla üretilen işin kaynağını açıkça belirtmek, karşıdakine saygıdır. Eme­ği sahiplenmek yerine yöntemi paylaşmak, samimiyeti ve dürüstlüğü birlikte büyütür.

Sonuç: Apokaloptimist olmak, felaketler­le ve iyiliklerle dolu bir gelecekte ikisinin arasından güvenli bir patika açmaktır. Bel­geseldeki cümle bu yolu gösteriyor: “Zekâ problem çözme becerisi, bilgelik hangi prob­lemi çözeceğini bilmektir.” Yani patikayı be­lirleyecek olan ise teknolojiyi, olanakları, olanaksızlıkları ve araçları nasıl kullandığı­mızdır. O patikanın taşları da güvenle döşe­nir. Güven Katsayısı / Zekâsı yüksek insanlar ve kurumlar, yapay zekâ çağının en kıymetli­leri olacak.