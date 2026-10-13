Apokaloptimist olmak ve güven zekâsı (TQ) geliştirmek
Dünyada her üç kişiden ikisi yapay zekâyı düzenli kullanıyor. Ama yapay zekâya güvenmeye istekli olanlar %46'da kalıyor. Daha çarpıcısı, çalışanların %66'sı yapay zekâ çıktısını doğruluğunu kontrol etmeden kullanıyor. Güvenmediğimiz bir araca, kontrol etmeden teslim oluyoruz.
Felaket ile fırsat aynı ekranda
Apokaloptimist (Apocaloptimist) yani “Kıyamet İyimseri”, yapay zekânın vaat ettiği fırsatları ve taşıdığı tehlikeleri birlikte gören, ikisinden birine teslim olmayan ve iyi bir gelecek kurmak için başkalarıyla iş birliği yapmayı seçen kişi. Kavram, 2026'da Netflix’te vizyona giren The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist (Yapay Zekâ Belgeseli: Ya da Nasıl Kıyamet İyimseri Oldum) filmi ile geniş kitlelere ulaştı, bana da bu yazı için ilham oldu.
Kıyamet iyimserliğini sahada hayata geçiren en temel unsur güven zekâsı yani bu yaklaşımın yakıtı güven. Güveni yönetmenin ölçüsü de TQ (Trust Quotient - Güven Katsayısı), ama ben Güven Zekâsı demeyi tercih ediyorum.
Güven katsayısının ya da zekâsının formülü:
TQ = (İnsani Bağ + Samimiyet + Dürüstlük) / Ben Odaklılık
Pay (üst) büyüdükçe güven artar. Payda (alt) büyüdükçe pay ne kadar güçlü olursa olsun güven erir.
-İnsani bağ, (kendini ve) karşındakini tanımak ve önemsemektir.
-Samimiyet, söylenenle hissedilenin örtüşmesidir.
-Dürüstlük, hoşa gitmese de doğruyu söylemektir.
-Ben odaklılık ise ilişkiyi kendi çıkarı üzerinden okumaktır.
Örneğin, sıcak, samimi ve dürüst bir satış yöneticisi, her cümlesinde kendi primini düşünüyorsa müşteri bunu er geç fark eder. Kurumda da aynısı geçerli. Müşteriye yapay zekâ kullandığını açıkça söyleyen, hatasını ilk kendisi duyuran şirket güven biriktirir. Robot cevabı insan cevabı gibi sunan şirket ise tek bir ifşayla yıllarını kaybeder.
Makineye fazla, birbirimize az güveniyoruz
Melbourne Üniversitesi ile denetim ve danışmanlık şirketi KPMG’nin 47 ülkede 48 binden fazla kişiyle yaptığı araştırmaya göre;
-Çalışanların %56'sı yapay zekâ yüzünden işinde hata yapmış.
-Türkiye’de tablo daha farklı. Güvenmeye istekli olanlar %56,
-Kontrol etmeden kullananlar %74.
-Çalışanların %57'si ise yapay zekânın ürettiği içeriği kendi emeği gibi sunmuş ki bu, formülün dürüstlük hanesine doğrudan eksi yazar.
-Liderlik eğitim şirketi FranklinCovey’in 2026 raporuna göre de çalışanların yalnızca %43'ü doğrudan yöneticisine güveniyor. Yani makineye sözde güvenmeyip davranışta teslim oluyoruz, insana ise sözde bile güvenemiyoruz.
O halde TQ nasıl ölçülür, nasıl geliştirilir?
1- Kendine güven, kendine verilen sözü tutmakla başlar. Son bir ayda kendime verdiğim kaç sözü tuttum, kaç kez “bilmiyorum” diyebildim?
2- Önemli kararlarda önce kendi cevabını yazıp sonra yapay zekâya sormak, insanın kendi yargısına güvenini korur.
3- Yöneticiler ekibin kendilerine duyduğu güveni anonim üç soruyla ölçebilir. i) Yöneticinize kötü haber verebiliyor musunuz? ii) Sözünü tutuyor mu? iii) Kararlarında kimin çıkarını gözetiyor?
4- Ekiplerde hatasını ilk söyleyen takdir edilmeli. Güven zamanla kazanılır, tek bir gizlenen hatayla anında kaybedilir.
5- Yapay zekâyla üretilen işin kaynağını açıkça belirtmek, karşıdakine saygıdır. Emeği sahiplenmek yerine yöntemi paylaşmak, samimiyeti ve dürüstlüğü birlikte büyütür.
Sonuç: Apokaloptimist olmak, felaketlerle ve iyiliklerle dolu bir gelecekte ikisinin arasından güvenli bir patika açmaktır. Belgeseldeki cümle bu yolu gösteriyor: “Zekâ problem çözme becerisi, bilgelik hangi problemi çözeceğini bilmektir.” Yani patikayı belirleyecek olan ise teknolojiyi, olanakları, olanaksızlıkları ve araçları nasıl kullandığımızdır. O patikanın taşları da güvenle döşenir. Güven Katsayısı / Zekâsı yüksek insanlar ve kurumlar, yapay zekâ çağının en kıymetlileri olacak.
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