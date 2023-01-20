Apple’dan Elsiva’ya inovasyon haftası

Bu hafta, Türkiye’de ve dünyada teknoloji şirketleri biraz hareketlenmeye başladı. Dünya tarafında, Apple’ın ekim ayında duyurması düşünülen ancak bir şekilde, duyurusu 2023 yılı başlarına bırakılan yeni ürün duyuruları vardı. Uzun süre sonra Apple sanal veya gerçek olmayan bir etkinlik düzenlemeden, sadece basın duyurusu ile yeni MacBook Pro, yeni Mac Mini ve daha önce sonlandırdığını açıkladığı HomePod hoparlörünü duyurdu.

Ürünlerin niye bu aya bırakıldığı ve sadece basın bülteni ile geçiştirildiği ise teknik detaylarda gizli.

MacBook Pro ve Mac Mini’de kullanılan işlemciler daha önceki M2 işlemcinin ileri versiyonları M2 Max ve M2 Pro. Her ne kadar yeni olarak lanse edilse de bu işlemcilerin sunduğu performans ve ayrıcalıklar bültende dahi M2 işlemci ve hatta M1 işlemci ile kıyaslanmak yerine daha önce kullanılan Intel işlemciler ile kıyaslanmış. Apple iPhone telefonlarında olduğu gibi bu seriyi de majör değişiklik yapmadan geçmiş oldu. Bu seçimin, beklenilen resesyon ile bir ilgisi var sanırım.

Resesyon beklentisinin diğer bir somut örneği ise Microsoft cephesinden geldi. Hafta başında söylentiler ayyuka çıkmıştı. Çarşamba günü ise şirketin CEO’su Satya Nadella Davos zirvesinde söylentileri doğrulayarak yaklaşık 10 bin çalışanı işten çıkaracaklarını açıkladı. Piyasada bir daralma yaşanmaya başlandığını, bu daralmanın süreceği gerekçesi ile bazı pozisyonları kapatacaklarını açıkladı.

Oppo üretimi bıraktı

Türkiye’de ise en önemli gelişmelerden birisi, Çinli telefon üreticisi Oppo’nun İstanbul Tuzla’da yaklaşık bir yıl önce başladığı cep telefon montaj faaliyetlerini durdurduğunun ortaya çıkması oldu. Türkiye’de devletin verdiği teşvikler sayesinde patır patır açılmaya başlanılan uluslararası telefon markalarının montaj hatlarının kapanacağı zaten belliydi. Koskoca Vestel bile Avrupa’nın telefon üreticisi olmak üzere yola çıktığı yolculuğu kısa bir süre sonra bırakmadı mı? Hala montaja devam eden yerli markalar ve uluslararası şirketler var. Onların da akıbeti eninde sonunda aynı olacak. Eğer bir teknoloji ekosistemi olmadan, bir tasarım üssü olmadan, ileri teknoloji üretebilen bir ülke olmadan sadece mavi yaka maliyet avantajı ve Avrupa pazarına yakınlığı için Türkiye’yi montaj üssü yaparsanız işin avantajlarından bir veya birkaçı ortadan kalkınca geri çekilmeler gayet olağan.

Dijital stil danışmanı Elsiva

Montajın değil de inovasyonun, yeniliğin bize katma değer sunacağının güzel bir örneği ise LC Waikiki’den geldi. LC Waikiki, Elsiva adını verdiği dijital stil danışmanını kamuoyuna tanıttı. Elsiva, kullanıcıların kişiselleştirilmiş ürün ve kombinlere ulaşmasını sağlayan, öğrenen ve sürekli gelişen bir yapay zeka algoritmasına sahip. Bu algoritma; görsel tarama teknolojisiyle LC Waikiki kombinleri ve sosyal medyadaki trend kombinlerden oluşan ve sürekli genişleyen bir veri havuzundan besleniyor. Elsiva bir moda danışmanı gibi sorduğu sorularla kişiye özel kombin ve ürünler getirirken, kullanıcıların sevdikleri için de özel ve kişiselleştirilmiş öneriler bulmasını sağlayabiliyor. Büyük veri analizini kullanan bunu yapay zeka ile harmanlayan danışman Türkiye’de geliştirilen ve yurtdışında da öncelikle LCWaikiki’nin bulunduğu ülkelere açılarak bir inovasyon ihraç ürünü olacak.

LCWaikiki’nin e-ticaret şirketinin sahiplendiği bu yenilik, kuşkusuz genel müdür Ömer Barbaros Yiş’in vizyonu ile ortaya çıkmış.

Sayın Yiş’i, daha öncesinden Turkcell’deki görevlerinden hatırlıyoruz. Oradaki bilgi birikimini, geleneksel olarak tanımlanabilecek tekstil ve perakende sektörüne aktarmayı başarmış. Zaten tüm dünyadaki önemli ‘paradigm shift’lere, kısacası trend değişimlerine bakacak olursak bunları başaran insanlar ve düşünceler tamamen farklı alanlardan gelmiş.

Aklıma hemen gelen örnek, telefonun icadı. Hikayeyi bilmeyenler için Bell, işitme engelli bir annenin çocuğu. Sese olan ilgisi de böyle başlıyor. İşitme engelliler okulunda dersler de veren bell, sesi bir yerden başka bir yere aktaran telefonu icat ediyor. Tamamen farklı bir dünyadan gelen farklı ihtiyaçları olan bir kişi, dünyanın en önemli icatlarından birisine imza atıyor.

Gelecekte de böyle olacak. Trend değişimleri, o endüstrinin içerisindeki teknolojilerden ve gelişmelerden değil bambaşka bir alandaki ihtiyaçları adreslemek üzere ortaya çıkacak. Elsiva, buna güzel bir örnek oldu. Teknolojinin dikey sektörlerde kullanılmasının önemine bir kez daha vurgu yaptı.