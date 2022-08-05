Ar-Ge’ye en fazla yatırım yapan üniversiteyiz

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), üniversitelerin hangilerinin “araştırma” unvanı alacağına karar veriyor. İster devlet isterse vakıf olsun, bütün yükseköğrenim kuruluşları “araştırma üniversitesi” olmak için hazırlıklarını yaparak başvuruda bulunuyorlar. Bilim insanları ise üniversitenin zaten kuruluş amacının “araştırma” olduğunun altını çizerek bu modele itiraz ediyorlar.

Türkiye’de üçü vakıf olmak üzere 23 üniversite, “Araştırma odaklı misyon farklılaşması programı” kapsamında. Vakıf üniversiteleri sonradan alınan bir kararla programa dahil edildi. Bunlardan biri de Sabancı Üniversitesi oldu.

‘Araştırmada etkinliğimiz ortada’

22 yıl önce kurulan Sabancı Üniversitesi’nin, son yıllarda artan sanayi işbirliğindeki araştırma projeleri dikkat çekiyor. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, özellikle Ar-Ge konusunda iddialı. Diyor ki, “Türkiye’de en fazla Ar-Ge yatırımı yapan üniversiteyiz.” Verdiği rakamlar iddianın altını dolduruyor: “Şu anda Sabancı Üniversitesi'nde devam eden 301 aktif proje mevcut. Bu projelerin toplam değeri 641 milyon TL’yi buluyor.”

Bu projeler içinde sanayi işbirliğinde yürütülen projelerin payı giderek yükseliyor. Aktif projelerin bütçe kaynaklarına göre dağılımına bakıldığında Avrupa Birliği projelerinin oranı yüzde 35, TÜBİTAK projelerinin oranı ise yüzde 29 olarak görülüyor. Desteklenen sanayi projelerinin payı 2021’de yüzde 17 iken, 2022’de yüzde 29’a yükselerek dikkat çeken bir artış yaşamış.

Boeing’le işbirliği en iyi örnek

Prof. Dr. Yusuf Leblebici’nin hedefi araştırmalarda iş dünyasıyla daha fazla kol kola girmek. Bu planın en iyi örneklerinden biri olarak Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUNUM) ile TEMSA işbirliğinde geçen ay kurulan Yeni Enerji Teknolojileri Birimi’ni gösteriyor. Leblebici’nin verdiği bilgilere göre bu merkezde batarya kimyası, yazılım ve donanımı, bataryalarda enerji verimliliği gibi konularda özel çalışmalar yapılacak.

Sabancı’nın üniversite–sanayi işbirliklerindeki en yeni atağı ise Boeing ile yapılan anlaşma. Yusuf Leblebici, anlaşmayı şöyle anlatıyor: “Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezimiz (SU-TÜMER), Boeing ile mutabakat imzaladı. Bu kapsamda havacılıkta ileri kompozit teknolojilerin geliştirilmesi alanında önemli bir adım attık. Ayrıca bu merkezimizin sadece ülkemiz için değil, küresel boyutta örnek bir model olarak Kordsa ile beraber kurulmuş, kompozit malzemeler üzerine bir araştırma ve üretim merkezi olduğunu da belirtmek isterim.”

Girişim fonu Inovent’in 12 yatırımı var!

Prof. Dr. Yusuf Leblebici’nin takviminde sadece sanayi işbirlikleri yok. Girişimcilik ekosisteminde üniversitelerin rolüne inandıklarını söyleyen Leblebici, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin En Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler 2021 Endeksi’nde Vakıf Üniversiteleri arasında birinci sırada olduklarının altını çiziyor.

Bu alanda önemli bir proje olan Inovent de üniversitenin lokomotiflerinden biri haline gelme yolunda. Leblebici, “Yeni fikirlerin girişime dönüşmesini sağlayan, Türkiye’nin ilk ticarileştirme ve girişim fonu Inovent ile 12 girişime yatırım yapıldı. Sadece Türkiye’de değil dünyada da anılan ve takdir edilen bir araştırma üniversitesi olma yolunda ilerliyoruz” diyor.