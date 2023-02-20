Arabada boya var

Otomotiv sektöründe çalışan, otomobili bilen hadi hiç olmadı hayatı boyunca bir kez de olsa otomobil satın almış birisinin duyduğu kelimelerin başında gelir. Boya. Biz Türklerin takıntısı olsa gerek. Daha önce dünyanın en önemli otomobil kimya şirketlerinden birinin yöneticisiyle röportaj yaparken sorduğum, “Avrupa’da da otomobilin boyalı olması bu kadar önemli mi” sorusunun yanıtı da buna açıklık getirecek gibi. Yanıt şöyleydi: “Türkiye dışında pek çok ülkede otomobilin boyalı olması onun iyi bakımlı olduğu anlamına gelir, fiyatı düşürmek yerine aksine yükseltir, yükseltmese de bizdeki gibi pazarlık unsuru olup fiyata etki etmez”

Yani düşünsenize 70 yıllık bir eviniz var. Her yeri çürük, enkaz gibi, demirleri olması gerektiğinden kötü, malzemeden çalınmış ama dış cephesi yepyeni, pencereler pırıl pırıl, estetik harikası. Öte yandan yepyeni bir otomobiliniz var ama dikkatsiz yan komşunuz park ederken çarpmış, tamponunuz çizilmiş, beyaz otomobilinize komşunuzun tampon rengi olan kırmızı sürülmüş, pasta cila da geçirmiyor. Sizi bir korku sarıyor: “Eyvah satarken ya değeri düşerse”. Düşer kardeşim, önem vermemiz gereken şeyleri es geçip en anlamsız şeylere kıymet verdiğimiz müddetçe düşer.

Kötü evlerin, denetimsizlerin fiyatı ikiye katlanır, ama hemen 250 km ötemizdeki Yunanistan’da ( uzattıkları yardım elleri için minnettarım) 10 yıllık otomobil 1500-3000 Euro’ya alınabiliyor. Can güvenliği yerine şekli, şemali ön planda tuttuğumuz için ve içine değil boyaya, cilaya, çiziğe odaklandığımız için geliyor her şey başımıza. Bu konuyu otomobile bağlamak gerçekten zor olsa da siz beni anladınız. Boyaya değil özüne odaklanın, milyonlarca TL para verip değerinin 2-3 katına başımızı sokacak bir ev ararken, tıpkı otomobillerde olduğu gibi, bakım, rapor, onay, hatta bina tarihçe kitabı gibi önemli detaylara yönelmemiz lazım. Varsın arabada boya olsun, içi temiz olsun, güvenli olsun.

Kötü evlerin, denetimsizlerin fiyatı ikiye katlanır, ama hemen 250 km ötemizdeki Yunanistan’da ( uzattıkları yardım elleri için minnettarım) 10 yıllık otomobil 1500-3000 Euro’ya alınabiliyor. Can güvenliği yerine şekli, şemali ön planda tuttuğumuz için ve içine değil boyaya, cilaya, çiziğe odaklandığımız için geliyor her şey başımıza. Bu konuyu otomobile bağlamak gerçekten zor olsa da siz beni anladınız. Boyaya değil özüne odaklanın, milyonlarca TL para verip değerinin 2-3 katına başımızı sokacak bir ev ararken, tıpkı otomobillerde olduğu gibi, bakım, rapor, onay, hatta bina tarihçe kitabı gibi önemli detaylara yönelmemiz lazım. Varsın arabada boya olsun, içi temiz olsun, güvenli olsun.

Çok zor mu otomotivdeki denetim sistemini binalarımıza da getirmek? Bir şeyi de geç olmadan yapalım şu coğrafyada