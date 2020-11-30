Arabuluculuk, uyuşmazlıkların etkin yöntemi

Hazır söz reformlardan açılmışken; hukuk başı çekiyor. Zira hukuk, hayata en fazla dokunanı ve ekonominin sağlam zeminde yol almasını sağlayandır. Arabuluculuk ise son yıllarda giderek önem kazanan, uyuşmazlıkların çözümünde ucuz ve hızlı çözümlerin başta geleni…

Uyuşmazlık çözümü yönetimi danışmanlığı platformu olan Adrİstanbul’un kurucu ortağı Ferda Paksoy ile sistemi konuşuyoruz. Platform; yerli ve yabancı yatırımcılar ve kuruluşlar için uyuşmazlık çözümleri yöntemlerini uygularken bu konuda niş eğitimler veriyor.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan arabuluculuk ülkemizde; 6325 sayılı Özel Hukuk Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolları Kanunu ile yargı yükünü azaltmak amacıyla kullanılmaya başlandı.

2013- 2017 arasında ihtiyari olan arabuluculuk, 2018’den beri işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı sayıldı. Ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında da artık, hukukun olmazsa olmazı durumunda… Kısaca tıpkı aile hekimi gibi, yargıya gitmeden önce arabulucuyla görüşmek zorunlu artık…

Ferda Paksoy; Türkiye’nin da aralarında bulunduğu 55 ülkenin katılımıyla imzalanan Arabuluculuk Singapur konvansiyonunun ülkemiz için önemine işaret ediyor; “Eğer bu konuda farkındalığımız artarsa; İstanbul’u bölge coğrafyasının arabuluculuk merkezi haline getirebiliriz.”

Hukuk reformu tasarımcılarının böylesi küresel fırsat ve açılımları da göz önünde bulundurması gerekir.

HUKUKTA HIZ VE EKONOMİK FAYDA FIRSATI

Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu’na Türkiye ilk günden imza atanlardan… Bu konvansiyonla birlikte yabancı sermayenin tekrar ve yoğun gelmesinin önünün açılması kolaylaşacak. Yabancı sermaye için hukuk üzerinden de cazibe merkezi olma şansımızı ıskalamayalım.

İstanbul Finans Merkezi kadar, İstanbul’u arabuluculuk ve uyuşmazlıkların çözüm merkezine kavuşturabiliriz.