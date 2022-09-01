Araç ithalinde koşullar yeniden belirlendi, zorlu bir yol

Ticaret Bakanlığı’nca, distribütörler haricinde araç ithal edilme koşulları yeniden belirlendi.

Zorlu yolda bu koşullar şöyle sıralanıyor:

Öncelikle ithale konu aracın distribütör sıfatıyla ithal edilip edilmediği tespit ediliyor. Bunun için ithalatçıdan sözleşme talep ediliyor.

İthale konu araç ile aynı veya yakın bir tarihte ithal edilen aynı/benzer eşya niteliğini haiz araç kıymetleri araştırılacak ve elde olunacak bilgiler çerçevesinde, beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda makul şüphe oluşması halinde, kıymet tespit yöntemleri ile kıymet araştırması ve incelemesine ilişkin olarak ikincil mevzuat çerçevesinde işlem yapılacağı belirtiliyor.

İthale konu aracın çıkış/ihracat ülkesi ile ticaret yapılan ülke aynı olmasına bakılıyor.

Araca ait, ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin ve aracın satışında üretici firma tarafından yetki belgesi almış yurt dışı bayii tarafından düzenlenen satış faturasının onaylı örneği beyannameye eklenmesi gerekiyor.

İthale konu aracın Türkiye'de distribütörünün bulunması halinde, araçla ilgili bilgi istenilmesi gerekiyor.

Data Kartı (Teknik Evsaf Kartı) olan markalar için bu kart aranıyor.

Beyannameye eklenen faturaların, Gümrük Yönetmeliği’ne uygun, olması ve araç üstünde bulunan ilave donanım ve aksesuar bilgileri ile bunların kıymetlerinin faturada yer aylası gerekiyor.

Eşyanın muayene ve/veya kontrolü yapılırken, araç üzerinde standart ve/veya ilave hangi donanım ve aksesuarların bulunduğu, bunların kıymetleri, standart donanım kapsamında bulunup bulunmadığı, bulunmakta ise faturada ayrıca belirtilip belirtilmediği özellikle inceleneceği belirtiliyor.

Yurt dışı araştırması yapılabileceği ifade ediliyor.

Faaliyet konusu motorlu taşıt ticareti yapabilir belgesi aranıyor.

İthalatçı hakkında gümrük idarelerince adli işlem yapılmadığının anlaşılması gerekiyor.

ÖTV mevzuatına uygunluğu aranıyor.

Kısacası; mevzuat dahilinde her türlü zorluk çıkarılmış bulunuyor.