Arapgirli Selen, Morris başkanlık görevine Kur’an’a el basıp başladı

MALATYALI İş İnsanları Derneği (MİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Güler, haberi önceki gün derneğin ortak yazışma grubunda paylaştı:

● ABD’nin ilk Türk Belediye Başkanı, yeni görevine Kur’an-ı Kerim’e el basarak başladı.

New Jersey’in 12 bin nüfuslu Chatham beldesinde belediye başkanlığı görevinde bulunan Tayfun Selen, bu kez 500 bin nüfuslu Morris’in Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmişti.

Haberi okuyunca arşivimden 11 Ağustos 2019 tarihli yazımı buldum:

- New Jersey’de Arapgir Postası okuyorum.

Tayfun Selen, Chatham Belediye Başkanı iken 8-9 yıl aradan sonra o günlerde İstanbul’a gelmiş, MİAD’ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Adnan Başdemir’in evindeki toplantıya katılmıştı.

Malatya’nın Arapgir ilçesi kökenli olan Selen, o toplantıda Chatham Belediye Başkanlığına uzanan öyküsünü anlatmıştı:

- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık’tan 1992’de mezun oldum. 2-3 yıl İstanbul’da çalıştım. 1995’te ABD’ye gittim, geri döndüm. 1996’da yerleşmek üzere gittim. Cebimde 1100 dolar vardı.

İlk hafta 700 dolara bir araba aldığını bildirmişti:

- 8 ay bir benzin istasyonunda çalıştım. Sonra bir mimarlık ofisine çizim elemanı olarak girdim, 5-6 yıl çalıştım. Daha sonra bir üniversiteye geçtim. Derken 2003’te Bank of America’ya girdim. 12 yılın sonunda ABD vatandaşı oldum.

Bank of America’da bir dönem 175 kişilik ekibi yönettiğini de vurgulayıp sürdürmüştü:

- Bulunduğum beldede 6 yıl kadar imar komisyonu üyeliği yaptım. 2013’te eyalet milletvekili aday adayı oldum. Ön seçimde büyük farkla kaybettim.

Yarışı kaybettikten sonraki tutumuyla ilgili çok dikkat çekici ayrıntıyı paylaşmıştı:

- Aday adaylığım sırasında topladığım bağışların kalan bölümünü ön seçimde yarıştığım rakiplerime dağıttım.

2015’te yeniden aday olduğuna işaret etmişti:

- Bu kez ön seçimi az farkla kaybettim. O dönemde Cumhuriyetçi Parti ilçe yönetimine girdim. İlçe başkanlığı da yaptım.

Chatham’a belediye başkanı olması sonrası Arapgirli hemşehrilerinin kendisiyle bağlantı kurduklarını aktarmıştı:

- Belediye Başkanı seçildiğimde bana “Arapgir Postası” gazetesi düzenli olarak gelmeye başladı. Gazete bana ulaştığında okuyorum. Sonra da babama gönderiyorum. O da hasret ve ilgiyle okuyor.

“ABD’de belediye Başkanı olan ilk Türk” unvanını kazanan Selen’le ilgili yazıyı şu soruyla noktalamışım:

- Bu başarı, ABD’deki siyasi hayatında ona yeni kapı açar mı?

Selen’in New Jersey’de 500 bin nüfuslu Morris Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliği ile seçilmesi, 11 Ağustos 2019 tarihli yazımın sonundaki soruma verilmiş olumlu yanıt oldu.

Tayfun Selen, görevi devralırken düzenlenen yemin töreninde eşi Tülin Selen’in tuttuğu Kur’an-ı Kerim’e el bastı.

Selen’in bu görevinin ne anlama geldiğini New Jersey’de ikamet eden meslektaşım Cemil Özyurt’a sordum, anlattı:

- “County”, ülkemizdeki büyük ilçeye karşılık gelen yerleşim birimi. Tayfun Bey, 500 bin kişilik Morris Bölgesi’nin bütçesini, federal ve eyalet kanunlarına uyumunu kontrol edecek.

Ardından ekledi:

- Bu görev Tayfun Bey için güzel bir gelişme. Çünkü, kendi bölgesinde 8 Cumhuriyetçi adayla birlikte Kongre’ye aday olabilmek için yarışıyor.

Morris Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Selen için ABD Kongresi’ne adaylık yarışında önemli bir basamak gibi görünüyor…

Çekya ile dış ticaret 4.4 milyar dolara çıktı, açık 1 milyar dolara indi

TÜRKİYE’nin Prag Büyükçisi Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti ile ikili ticaret verilerimizin son durumuyla ilgili bilgi notu gönderdi:

- Ülkemizin Çek Cumhuriyeti ile ikili ticaretindeki artış, ülkemizin küresel ortalamasının çok üzerinde bir oranda gerçekleşti.

Çekya’ya ihracatımıza işaret etti:

- Resmi olmayan verilere göre Çekya’ya ihracatımız 2020 yılına oranla yüzde 46 artarak 1.65 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Çekya’dan ithalatımızın yüzde 1 azaldığını bildirdi:

- Çekya’dan ithalatımız 2.7 milyar dolar düzeyinde kaldı. Toplam ticaret hacmimiz 4.4 milyar dolara yaklaştı. Dış ticaret açığımız da 1.6 milyar dolardan 1 milyar dolara geriledi.

Prag’da Büyükelçilik görevine 2019 sonunda başladığını anımsattı:

- O günlerde ikili ticaret hacmimiz 3.5 milyar dolardı. Cumhurbaşkanımız ikili ticaret hacmi için 5 milyar doları hedef olarak göstermişti.

İkili ticaret hacminin 2020’de 3.9 milyar dolara çıktığını kaydetti:

- 2021 sonunda aramızdaki ticaret açığı yüzde 40 azalmış oldu. Olağanüstü bir dönem yaşanmaz ise inşallah bu yıl 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefini yakalayacağız.

Bu külçe 12.5 kilo, değeri 750 bin dolar

MÜCEVHER İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar’le 7-11 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşen “Jewellery Antalya”yı gezerken Türkiye’nin önde gelen rafineri şirketi Nadir Metal’in standının önünde durdu.

Standın vitrinindeki gram altınları anlatırken, şirketin yöneticilerine büyük külçeyi işaret etti:

- Verin bakalım o külçeyi. Arkadaşlar dokunsun, yakından hissetsin.

Külçeyi bana uzatırken ağırlığını sordum, yanıt şirket yöneticilerinden geldi:

- 12.5 kilo…

Külçe altını iki elimle kavrarken değerini merak ettim, şu yanıtı aldım:

- 750 bin dolar…

Mücevher İhracatçıları Birliği, “Jewellery Antalya”da 82 ülkeden 329 yabancı alıcıyı ağırlıyor.

Birlik üyesi 60 şirket harıl harıl ikili ürün satış görüşmeleri yapıyor…