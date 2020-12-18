Araya COVID girdi, ‘Baba’yı son yolculuğa balkondan uğurlayabildiler

14 KASIM Cumartesi akşam saatleri… Büyük kayınbiraderim Abdullah Damar, eşim Emine Munyar’ı aradı:

- Babam evde düştü. Kolunda kırık var. Burada (Hayrabolu) devlet hastanesinde ilk müdahaleyi yaptılar. Asıl randevuyu pazartesi gününe verebildiler. Yalnız, kırık kolla pazartesi gününe kadar bekleyecek durumu yok.

COVID-19 krizi nedeniyle hastanelerde yaşanan sıkışıklığı bildiğimiz için Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay’dan yardım istedim:

- Başkan, kayınpederim Ahmet Damar’ın (96 yaşında) kolunda kırık var. Hayrabolu’daki hastane pazartesinden önce yatış veremiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKU) hastanesinde çözüm bulunamaz mı?

Cengiz Günay, NKU Rektörü Prof. Mümin Şahin’e durumu anlattı. Hastanedeki nöbetçi ekip yardımcı oldu, gece saat 01.30’da kayınbiraderim Abdullah Abi haber verdi:

- Babamın yatış işlemleri yapılıyor.

16 Kasım haftası içinde hastamız kırılan koluyla ilgili iki operasyon geçirdi. Kasım ayı sonunda doğru babalarına abisi Abdullah Damar’la dönüşümlü refaket eden küçük kayınbiraderim Necdet Damar son durum bilgisi aktardı:

- Babamı yakında taburcu edecekler.

4 Aralık Cuma günü tam taburcu işlemler biterken, test sonucu belli oldu:

- Hastamız Ahmet Damar COVID-19 pozitif.

Bu haberle birlikte iki kayınbiraderim Abdullah Abi ve Necdet Damar, “temaslı” diye Hayrabolu’da evde karantinaya çekildi.

11 Aralık Cuma günü akciğer tomografisi temiz çıkınca hastamızın taburcu işlemleri yapıldı, Hayrabolu’ya, evine döndü.

12 Aralık Cumartesi günü kayınbiraderler ile haberleşme trafiğimiz arttı:

- Babamızın durumu pek iyi değil. Bir şey yediremiyoruz. İçirdiğimiz ilaçları bile çıkarıyor. Ayrıca bizim karantina süremiz dolmadı. Her an COVID-19 pozitif çıkma ihtimalimiz var. Babamızı evde tutmak sağlıklı olmayacak.

Bunun üzerine çözüm arayışı çabasıyla Özcanlar Köfte’nin patronu, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan’dan yardım istedim.

Özcan, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan’la konuştu. Kalkan’dan bizi rahatlatan haber ulaştı:

- Ahmet Amca’yı Tekirdağ’da yeni açılan Şehir Hastanesi’ne (Akfen Holding’in yaptığı) aldıracağız.

Kayınpederim Ahmet Damar, ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne doğru yola çıktığı dakikalarda Necdet Damar’a Hayrabolu’daki ekipten haber iletildi:

- COVID-19 pozitif çıktınız. İlaçlarınızı getiriyoruz.

14 Aralık’ta da Abdullah Abi kendi durumlarını bildirdi:

- Ben ve yengen (Ülkü Damar) de COVID- 19 pozitif durumdayız. Bugün ilaç kullanmaya başlıyoruz.

15 Aralık Salı günü Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Çağatay Lütfi’ye kayınpederimin durumunu sordum, şu yanıt geldi:

- Biraz evvel yanındaydım. Durumu gayet iyi. Sağlık Kurulu Raporu işlemlerini başlattık.

16 Aralık Çarşamba, saat 09.10, Dr. Çağatay Lütfi aradı:

- Hastamız sabaha karşı fenalaştı, tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Başınız sağolsun.

Aynı gün ikindi vakti Hayrabolu’da evinin bulunduğu sokakta kayınpederimin tabutu başında helallik için toplandık.

Kızları Sabire Yavaş, Emine Munyar ve Hacer Engin, tabutun başında dua ederken, Abdullah Abi, Ülkü yenge ve Necdet, COVID-19 oldukları için helalleşmeye 3’üncü kattaki balkondan katılabildi.

Bu tablo, 5 kardeş ile cenazeye maske-mesafe kurallarına uyumlu katılabilen akraba ve komşuları daha da üzdü.

Bakkal Ahmet Damar’ı 36 yıl önce, eşim Emine ile nişan hazırlığı yaparken tanıdım.

Hayrabolu’da kendisine, dolayısıyla tüm aileye gösterilen sevgiye, saygıya, hürmete tanık oldum.

Geniş ailemizin o kuşaktan son temsilcisi olarak her dini bayramda etrafında toplanırdık.

Geniş ailemizin son çınarını ebediyete, eşi Fethiye Damar’ın yanına uğurladık.

Mekanı cennet olsun…

Limak’ın Moscow City’deki konut işi 210 milyon dolara çıktı

EKİM ayı başları, Rusya’nın başkenti Moskova. Limak İnşaat’ın Moscow City’de üstlendiği konut projesinin şantiyesindeyiz.

Limak Rusya Ülke Direktörü Emre Özat, “JK Headliner'' adlı projenin üstlendikleri 53’er katlı iki blok başta olmak üzere 927 daireden oluşan bölümünü anlatırken Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir araya girdi:

- Rusya'da konut hamlesi var. İnşallah Rusya'da konut tarafında etkili noktaya geleceğiz.

Projenin bedelini sorduk, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Bacaksız yanıtladı:

- 100 milyon dolar.

Ardından ekledi:

- Bu projeden bir bölüme daha teklif verdik, üstlenmeye çok yakınız.

Limak Holding Kurumsal İletişim Direktörü Evrim Ergin, önceki gün Emre Özat’tan gelen mesajı paylaştı:

- Moskova'daki büyük yatırım projelerinden olan Kortros Grubu'na ait “JK Headliner" çok fonksiyonlu konut projesinde yola Limak Construction ile devam edilmesi kararı alındı.

Özat, projenin toplam bedelini de bildirdi:

- Limak Construction'ın projede üstlendiği bölümün kontrat bedeli toplam 210 milyon dolara yükseldi.

Projelerin tamamlanma süresinin altını çizdi:

- Projenin daha önce üstlendiğimiz bölümü Aralık2021'de tamamlanacak. Yeni bölüm ise 2023 yılında teslim edilecek.

Özat, bilgi notunda şu noktayı da kaydetti:

- Limak Construction yatırımcı Kortros firması ile yakaladığı uyumu daha da ileriye götürecek adımlar atılması için işbirliği görüşmelerini sürdürüyor.