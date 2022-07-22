Son sözü baştan söyleyelim: Arazi tahsisleri amacından saptı. Burada da ne yazık ki FETÖ borsası benzeri bir arazi tahsis borsası oluştu.

Mülkiyeti Hazine ve Orman Bakanlığı’na ait kamu arazileri üzerine otel yatırımı yapılması uygulaması 1983’te dönemin başbakanı Turgut Özal döneminde başladı.

Bakanlık 1983 yılından bu yana 364 tahsis yaptı.

Uygulamanın çıkış noktası doğruydu.

Zira Türkiye turizmde atağa geçmek istemesine rağmen bunun için gerekli yatak kapasitesine sahip değildi.

Özal kamu arazilerini dönemin müteahhit ve tekstil sektörünün büyük firmalarına 49 yıllığına tahsis ederek buralara otel yapmalarını sağladı.

Türkiye’nin bugün ulaştığı bir milyonun üzerindeki yatak kapasitesi büyük oranda bu şekilde oluştu.

Benzer uygulama diğer sektörler için de yapıldı. Uygulamada yer yer yanlışlıklar yapılsa da kamu arazilerinin turizm yatırımına tahsisi doğruydu.

Yatırımcı gereksinim duyulan otel yapımına teşvik edildi. Peki bugün kamu yönetiminin birilerini Antalya, Muğla, İstanbul gibi yerlerde otel yapmaya özendirmesine gerek var mı?

Hayır. Yatırımcı kendisi yapmak istiyorsa yapar. Buralarda zaten var olanın benzeri oteller için arazi tahsisi etmeye gerek yok.

Kamu yönetimi yönlendirici olarak buralarda değil, turizmi 12 ay ülke geneline yayacak yer ve türde yatırımlara arazi tahsis ederek yatırımcıyı özendirmeli.

Bu anlamda arazi tahsisi amacından sapmıştır.

Kamu arazilerinin tahsisi uzun süredir iktidarda olanların ellerindeki yetkiyi kendi zenginlerini yaratmak amacıyla yapılan bir iş haline geldi.

Ne yazık ki kamu arazilerinin tahsisinde de AKP’li Şamil Tayyar’ın söylediği “FETÖ Borsası” benzeri bir arazi tahsis borsası var.

Bu borsa şimdi değil AKP döneminden önce oluştu. AKP döneminde zirveye ulaştı.

Bunun için arazi halindeyken ve üzerine otel yapıldıktan sonra hangi tahsisin kaç kez el değiştirdiğine bakmak yeterli.

Yasaya göre tahsisler için ihale yapılıyor. Gerçekte ise hangi araziyi kimin alacağı, hatta nerede tahsise çıkılacağı önceden belirleniyor. Bunu dönemin Turizm Bakanı Erkan Mumcu şöyle ifade etmişti “Hasan değil basan alır.”

Arazi tahsisi ile ilgili yasa ve buna dayalı yönetmelikte bugüne kadar birçok değişiklik yapıldı.

Bunlardan 28 Temmuz 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan ile ilgili olarak CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak “Kanun, maalesef turizmi teşvik değil, ‘yağmayı teşvik yasası’ olarak yürürlüğe girmiştir” diyor.

Budak konuyu TBMM’ye taşıyarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Son söz:

Arazi tahsisleri amacından saptı. Doğru olarak başladı, uygulamada iktidarda olanların farklı amaçlarla kullandığı bir hal aldı.