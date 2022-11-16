Arçelik, Mısır’da 2 bin kişiye istihdam yaratacak

Türkiye; Mısır’daki darbenin ardından gerilimli bir süreç yaşadığı ülke ile son dönemde ilişkilerde iyileşme sürecinin adımlarını attı. Son birkaç aydır iki ülke arasında üst düzeyde yapılan görüşmeler siyaset kadar ticaretin de artmasını sağladı. Bu olumlu sürecin bir sonucu olarak Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri, Mısır’da önemli bir yatırıma imza atmaya hazırlanıyor. Bahsettiğim şirket, son yıllarda Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Tayland gibi ülkelerde milyonlarca dolarlık satın alma ve yatırım kararı açıklayan Koç Holding’e ait Arçelik. Türkiye’nin en önemli markalarını bünyesinde barındıran Arçelik, Mısır’da ilk yatırımının temelini atmaya hazırlanıyor.

Üretimin yüzde 60’ını ihraç edecek

Arçelik, bilindiği üzere Afrika pazarına ilk kez 2011 yılında Güney Afrikalı Defy’yi alarak girmişti. 11 yılın ardından Afrika’da büyümesine bir halka daha ekleyecek. İlk kez Kuzey Afrika’da üretim planı yapan Arçelik, Mısır’da 100 milyon dolar yani bugünün kuruyla yaklaşık 1.9 milyar TL’lik yatırımla yeni bir tesis kuracak. Aralık ayının ilk yarısında temeli atılacak fabrikada öncelikle buzdolabı üretilecek. Ardından TV ve iklimlendirme sistemleri tesisi kurulacak. Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ile görüşmesinde üretimin detayları konusunda açıklama yaptı. Projede yıllık 1,5 milyon adetlik üretim kapasitesinin olacağını anlatan Samir, 2 bin kişinin de doğrudan istihdam oluşacağını söyledi. Samir’e göre Arçelik’in Mısır’daki üretiminin yüzde 60’ı ihracata ayrılacak. Üretim ise 2023'ün ikinci yarısında başlayacak.

Arçelik’in adımı Mısır’da yeni yatırımların önünü açabilir

Arçelik, son yıllarda satın almalar ve yeni yatırımlarla küresel bir yolculuğa çıkmış durumda. Amerika dışında tüm kıtlarda üretim yapan Arçelik, son yılarak Rusya’dan çıkma kararı alan Indesit’i bünyesine kattı. Rusya dışında Kırgızistan, Türkmenistan, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan’da faaliyet gösteren Indest International JSC ve Whilpool RUS LLC, Arçelik bünyesine geçti. Mısır ile birlikte üretim ağına yeni bir bölge daha katılmış oldu. Türkiye ile birlikte Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yeni bir değişim süreci yaşanıyor. Arçelik’in liderliğinde atılan adımlar, diğer Türk şirketlerine cesaret verebilir, yeni yatırım kararı açıklanabilir.