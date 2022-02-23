Arçelik’ten fayda odaklı marka hareketi: İYİ-GE

“İyiliği Aşkla Tasarlar” sloganıyla çıktığı marka yolculuğunda odağına sorumlu üretim- sorumlu tüketimi alan Arçelik, “gezegenimiz için ne yapabiliriz” sorusuna yanıt aramak üzere “İYİ-GE- İyilik Geliştirme” adındaki ortak akıl platformunu hayata geçirdi.

İYİ-GE, bilim insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aktivist ve sanatçılardan oluşan ve daha iyi bir dünya yaratmayı sağlayacak fikirler ve projeler için çalışmak üzere bir araya gelen bir kurul. Bilim Koordinatörlüğü’nü çevre bilimci Dr. Uygar Özesmi’nin üstlendiği platformda, TEMA Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş, WWF Genel Müdürü Aslı Pasinli, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu- KUSİF Yönetici Direktör Dr.Gonca Ongan, KUSİF Proje ve Eğitim Kıdemli Uzmanı Agata Fortuna, Havas İstanbul Genel Müdürü Ceren Çubukçu, Bilim insanı Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız, çevre aktivistleri Selin Gören ve Atlas Sarrafoğlu, sanatçı Yiğit Özşener gibi isimler yer alıyor.

Evlerde yaşanacak dönüşüme ilham vereceğiz

Arçelik, İYİ-GE Kurulu ile tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde İklim Dostu Hareket projesini başlattı. Projenin detaylarını Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer’den dinledik: “İYİ-GE platformumuz öncülüğünde başlattığımız İklim Dostu Hareket ile gezegenimizin geleceğini tehdit eden sorunlara tüketicilerimizle birlikte yanıt aramayı hedefliyoruz. İYİ-GE kurulunun öncülüğünde bireylerin/ailelerin evlerinde yaşayacağı bir dönüşüme ilham vermeyi amaçlıyoruz. İYİ-GE kurulumuzun öncülüğünde hanelerde başlayan İklim Dostu Hareketi büyüterek ülke genelinde bir seferberliğe dönüştürmek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

İlk İklim Dostu Mağaza İzmir’de açıldı

Can Dinçer, İYİ-GE Kurulu’nun çalışmalarının ilk çıktısı olan “İklim Dostu Hareket” projesini hayata geçirdiklerini ve sorumlu tüketim anlayışı doğrultusunda tüketicileri de içine alarak ortak hareket çağrısında bulunduklarını söylüyor. Projenin ilk adımlarından biri ise İzmir İstinye Park AVM’de açılan İklim Dostu Mağaza. Dinçer şu bilgileri veriyor: “İklim Dostu Mağazamız, aydınlatma otomasyonuyla standart aydınlatma sistemine sahip mağazalara kıyasla yüzde 30 oranında enerji verimli. Karbon ayak izini nötrleyen mağazamızda kullanılan tekstil sürdürülebilir kumaşlardan üretildi. Sürdürülebilir teknolojileri ve çevre dostu yaşamı destekleyen atölyeleri tüketicilerimizle buluşturduğumuz iklim dostu mağaza konseptini tüm Türkiye’ye genişletmeyi, yıl sonuna kadar 10 iklim dostu mağaza açmayı hedefliyoruz”

Arçelik İklim Dostu Mağaza’nın kalbinde bir de İklim Dostu Ev Modeli yer alacağını belirten Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil ise, şunları ekliyor, “118 kişiyle gerçekleştirdiğimiz İklim Algısı Araştırması’na göre, katılımcılar sürdürülebilirlik, karbon ayak izi gibi kavramlar konusunda bir kafa karışıklığı yaşıyor, ancak hepsi iklim değişikliği konusunda duyarlılık gösteriyor. İYİ-GE Kurulu ile başlattığımız İklim Dostu Hareket tüketiciye neler yapabileceği konusunda yol gösterecek. Çok sesliliği kucaklayan İYİ-GE Kurulu’nun Arçelik markamızın fayda odaklı yolculuğuna çok değerli katkıları olacağına inanıyoruz.”

İki hedef

Arçelik İYİ-GE Kurulu’nun kısa dönemli iki önemli hedefi bulunuyor. İlki, Arçelik’in bayileri, çalışanları ve müşterileriyle birlikte tüm paydaşlarını ve toplumu dahil edeceği, doğanın ve gezegenin korunmasına, sürdürülebilir tüketime yönelik bir proje geliştirmek. Kurul, “İklim Dostu Hareket” ile bu hedefi gerçekleştirmek üzere ilk adımı attı. İklim Dostu Hareket ile iklim krizine yönelik farkındalığın artırılması ve ortak hareketin teşvik edilmesi hedefleniyor.

İkinci hedef ise, “Ne yapılabilir?” sorusuna yanıt ararken sorumlu üretim ayağında İYİ-GE’nin katkısını ortaya koymak. Kurul bu kapsamda Arçelik Ar-Ge’sine çeşitli proje önerilerinde bulunuyor.