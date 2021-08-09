Arıcılık yapan aileleri köye döndürecek planımız hazır

Muğla’daki yangının ardından hasar tespiti sürüyor. Uzmanlara göre ormanlık alandaki ekosistemin yenilenmesine dair veriler, önümüzdeki bir aylık süreçte netleşecek. Ancak doğanın bir yandan böyle bir zamana ihtiyacı varken bir yandan da tahammülü az. İhtiyacı var çünkü; toprağın yenilenme gücü neredeyse bir aylık süre sonunda kendini gösterecek. Tahammülü az çünkü zaman durmuyor. Döngünün böyle bir molaya nasıl yanıt vereceği belli değil. Bu, en çok da bölgede geçimini arıcılıkla sağlayan köylüler için söylenebilir. Uzun yıllardır bölgede arıcılık yapan ailelerle dirsek temasında çalışan bal markaları var. Balparmak, Ula ilçesinde kurduğu çok yönlü merkez ile bunların başında geliyor. Balparmak Akademi ile bölgedeki arıcılarla uzun yıllardır çalışan Balparmak, yangının etkilerini de yakından gözlemledi. Bölgedeki arıcılarla durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt ile bir an önce köylerin eski haline dönmesi için neler yapılabileceğini konuştuk.

Çam balı bu yıl bitti mi?

Onur Özyurt da büyük oranda kontrol altına alınan yangının bölgede bazı yerlerde hala devam ettiğini belirtti. Bu nedenle tam bir hasar tespiti henüz yapılamıyor. Daha önce yangın deneyimleri bulunmadığını anlatan Özyurt, “Tam bir hasar tespiti iççin 10 güne ihtiyaç var ama şu anda görüldüğü kadarıyla 5-6 bin kovanlık kayıp söz konusu” diyor. Bölgenin arıcılık için önemini dünyanın en nadir ve özel türlerinden “çam balı” ile özetlemek mümkün. Onur Özyurt, çam balı hasadının 15 Ağustos itibarıyla başlayacağına dikkat çekerek, süreci şöyle anlatıyor: “Basra böceğinin canlanıp salgılamaya başladığı tarih bizim için önemli. Her yıl bu dönemde bölgeye 2,5-3 milyon kovan gelir. Onlar henüz gelmediği için zarar görmediler ama yerleşik arıcıların sadece kovanları değil, evleri de yandı. Öte yandan ciddi bir bitki örtüsü ve kızılçam kaybı var. Muğla’daki kızılçam varlığının yarısı yanmış durumda. Dolayısıyla Basra böceği de yandı ama ne kadarı uyanacak, bunu bilmiyoruz. Eylül başında uyanacaklar. Yanmayan bölgelerdeki ormanlarda böcek uyanır diye umuyoruz.”

Arıcılar işlerine dönmeli!

Onur Özyurt’u arıcılığın sürdürülebilirliği için Basra böceklerinin uyanmaları kadar köylülerin yaşamlarına kaldıkları yerden devam etmeleri de kaygılandırıyor. “Biz sözleşmeli arıcılık yapmıyoruz. Türkiye’nin her yerinden bal alıyoruz. Ancak çam balı çok özel ve arıcılığın devamı, sürdürülebilirlik açısından çok önemli. Bu nedenle asıl kaygımız arıcılıkla geçinen ailelerin, bu meslekten kopmamalarını sağlamak. Çünkü bir kez koparlarsa yeniden kazanmak çok zor” diyen Özyurt, şu anda arıcıların köylerinde olmadıklarına dikkat çekiyor.

Bu noktada döngüyü sürekli kılmak için çalışmalar yapıyor Balparmak. Üç ayaklı çözüm planı yapılmış. “Bunun ilk ayağında yangını söndürmek vardı, büyük kısmı halloldu” diyor Özyurt. İkinci kısımda ise bugüne dair hasarı tespit edip, ihtiyaçları gidermeye odaklanılacak. Özyurt, “İşte Balparmak olarak asıl etkimizi burada göstereceğiz. Arıcılarla ihtiyaçların giderilmesi için listeler oluşturuyoruz. Köyleri hızlıca yaşanabilir hale getirmek için kafa yoruyoruz. İşbirliklerimiz var. Köylülerin bir anca evlerine dönmelerini, arıcılık mesleğine devam etmelerini sağlamalıyız. Bu nedenle kızılçam yanmış olsa da onlara arı sütü, polen gibi başka ürünlerle ilgili teşvikler vereceğiz. Ürettiklerini şirket olarak biz satın alacağız.”

Yılda 20 bin ton çam balı üretiliyor

Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt, Türkiye’nin yıllık 60 bin ton bal üretiminin 15-20 bin tonunun çam balından geldiğini belirtiyor. “Çam balı, Türkiye’nin bal ihracatının önemli bir koluydu. Kilogram fi yatı 30 TL gibi olan bu bal için gerekli kızılçam ormanlarının neredeyse yarısı yandı. Bu yıl ihracat olmayabilir” diyen Özyurt, çam balıyla ilgili uluslararası planları olduğunu anlatıyor. Plana göre FAO ile birlikte çam balının uluslararası coğrafi işaret alabilmesi için bir çalışma yürütülüyor. Özyurt, “Çam balını, Yeni Zelanda’nın Manuka Balı gibi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Çünkü ondan çok daha yüksek besin değerine sahip” diyor.