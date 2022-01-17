Arjantin şimdi ne yapsın?

Arjantin’e IMF de yar olamadı, ülke süratle uçuruma yuvarlanıyor, güven olmayınca hiçbir politika etkili olmuyor. Gelişmekte olan ülkelerin çoğu da ne yazık ki Arjantin’in konumundan farklı değil...

Arjantin'e IMF de yar olamadı ve şimdi ülke bir genel seçim öncesi ‘’borç ertelemesine‘’ hazırlanıyor. Yüzde 50 enfl asyon yaşayan Arjantin buraya nereden geldi?

Arjantin kamu açığı ile yaşamayı alışkanlık haline getirmiş bir ülke. Hemen her malda var olan yüksek sübvansiyonlar bütçe açığına yol açıyor. Bu da otomatik enflasyon etkisi yaratıyor. Bu etki ücret zammı tepkisini verince, spiral etkisiyle yaşanan bir enflasyonist süreç var. Bu ülkenin adeta yazgısı...

Arjantin’in 1958'de imzaladığı ilk IMF Stand By Anlaşması’ndan bu yana değişmez durum…

2018'de imzaladığı 21. Stand By Anlaşması'nda tek farklılık verilen 57 milyar doların IMF’nin tarihindeki en yüksek meblağ olması.

Bu yüksek IMF kredisiyle ülkede bütçe açığı kapatılacak, Merkez Bankası'nın eli güçlendirilecek, en önemlisi dolarizasyon önlenecekti.

Hiç biri olmadı...

Olmadığı gibi, resmi para birimi peso‘nun değer kaybı sürmeye devam etti, dolarizasyon ise dört nala sürdü.

IMF yapmadığı bir işi yapıp, Arjantin Olayı'nı incelemek üzere bir ‘’bağımsız inceleme‘’ gerçekleştirdi. Çalışmanın en önemli sonucu şu:

-Bir ülke stand by’ı içselleştirmezse, sonuç alınması olanaksızdır, bu ülkede de olan budur.

Çalışma, bir ‘’borç ödeme ertelemesi‘’nin sadece önce sermaye kontrolüne, bunun da sermaye kaçışına neden olacağı inancında. Bununla piyasa güveni daha da sarsılacak. Daha da önemlisi, Arjantin demokrasisi sarsılacak. Arjantin’in yakın zamanda bir genel seçimi var. Başkan Macri'nin kaybetmesi hemen hemen kesinleşmiş gibi. Ama bu ortamda seçimi kazanabilecek tek aday ‘’daha fazla bütçe açığı‘’ yaratacak olan Peronistler. Evet, Arjantin için oyun bitti ve artık önünde sadece deniz var. Arjantin, ‘’aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık‘’ konumunda.

Ne çıkış yolu var, ne de arayan...

Bu çözümsüzlüğün er ya da geç bir ‘’despot yönetimi’’ üretmesi kaçınılmaz.

Gelişmekte olan ülkelerin çoğu da ne yazık ki Arjantin’in konumundan farklı değil....

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