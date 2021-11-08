Arkeoloji alanında ilk kez ‘millî’ bir enstitü kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Avrupa Komisyonu desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin birlikte finanse ettiği Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü için çalışmalar, arkeoloji alanında ihtisaslaşmış 430 kültür, sanat ve bilim insanının katkılarıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Enstitü merkezi, etkinlik alanları ve Arkeometri Laboratuvarı için Gaziantep’teki Kendirli Kilisesi ile Latin Okulu’nun restorasyon çalışmaları tamamlandı. Enstitü, geçtiğimiz ay içinde kapılarını “Geçmişe Sahip Çıkmak” eğitim programıyla açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Müşaviri Hakan Tanrıöver ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Proje Koordinatörü Hale Ural ile ilk günden bugüne Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü projesini konuştuk.

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- Sirha İstanbul’da bu yıl ana tema “Sürdürülebilirlik”

Restoran, otel ve yiyecek-içecek sektör profesyonellerine yönelik uluslararası bir organizasyon olan Uluslararası Sirha İstanbul Fuarı, 18 - 20 Kasım tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde misafirleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yılki teması sürdürebilirlik olan Uluslararası Sirha İstanbul Fuarı nüfus artışı, iklim değişikliği, insan sağlığı, kaynak yönetimi, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği perspektifinden bugünün ve geleceğin gıda ile ilgili sorunlarına bütünsel bir yaklaşım getirmeyi amaçlıyor. Fuarda gıda sistemlerinde dönüşüm için tüketici davranışlarından şeffaf ve sorumlu tedarik zincirine, ambalajdan gıda atığına, iklim değişikliğinde yaşanacak etkilere vurgu yapılacak. Sirha, Türkiye’deki sekizinci yılında sektör profesyonellerini, firmalara vizyon katacak yenilikler ve teknolojilerle de buluşturmayı hedefliyor.

- Gastromasa’nın konuk şefleri, Gastronometro’da buluştu

Bu yıl “tasarım” teması ile Metro Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştirilen VI. Gastromasa Konferansı kapsamında ülkemize gelen konuk şefler, Gastronometro’da ağırlandı. Bu kapsamda Metro Türkiye, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda bulunan illerimize ait özel lezzetlerden yerel ürün eşleşmeleri ve Türk sokak yemeklerine kadar birçok eşsiz lezzetimizi sunulduğu özel bir etkinlik düzenledi. Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng’ün de katıldığı toplantıda gastronomi dünyasından Michelin yıldızlı Dabiz Munos, Antonio Bachour ve Oriol Castro, Vladimir Mukhin gibi şeflerle uluslararası çapta ün kazanmış Türk şefler bir araya geldi.

- Felekşan Onar’ın ‘Artakalan’ı yaşama geri kazandıran tasarımları KTSM’de

“İyi Bak Dünyana” diyerek dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağını vurgulayan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), yeni sergide cam sanatçısı ve tasarımcı Felekşan Onar’ın ileri dönüşüm yöntemleriyle tasarlayıp ürettiği cam eserleri bir araya getiriyor. “Artakalan” isimli sergiyi, 31 Aralık akşamına kadar gezmek mümkün…

- Beyoğlu’nda “Kültür Yolu”nu izlediniz mi?

Klasik sanattan güncel sanata, dijital sanattan sinemaya, çağdaş sanatçıların çalışmalarından üniversiteli öğrencilerin çalışmalarına, özel koleksiyon eserlerinden festival için üretilmiş eserlere, edebiyattan dansa ve müziğe kadar birçok farklı disiplini bir araya getiren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali; her dalda sanat-sanatçı-sanatsever birlikteliği sağlamayı amaçlıyor. Festival kapsamında yer alan 41 adet kapalı ve 24 adet açık mekân olmak üzere toplam 65 noktada sanat ve kültür etkinlikleri ile Beyoğlu, geniş içeriğe sahip bir festivale ev sahipliği yapıyor.

- Rengim Gökmen, İş Sanat’ın yeni sezon ilk konserinde İstanbul Ensemble’ı yönetecek

İş Sanat yeni sezonunu, Maximum Uniq Hall’da 12 Kasım Cuma saat 20.30’da orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble konseri ile açacak. Konserin solisti Macar çellist István Várdai.

- İDSO DenizBank Konserleri yeniden AKM’de

Türkiye’nin kültür-sanat yaşamına katkı sunma amacıyla 18 yıldır DenizBank tarafından desteklenen İDSO DenizBank Konserleri, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) kapılarını sanata ve sanatseverlere açmasıyla tekrar ‘yuvaya’ döndü.

- Google’ın desteği ile Sahne 2.0 programı

Google, pandemi döneminde sahne sanatları emekçilerinin izleyicilerine alternatif mecralar yoluyla da ulaşabilmelerine yardımcı olmak amacıyla yeni bir projeye destek sağlıyor. Sahne 2.0 Projesi, 275 bin dolarlık google.org hibesiyle, Inogar ve Tiyatro Kooperatifi yürütücülüğünde hayata geçiriliyor.

- Köklerden gelen dostluk İstanbul sofrasında buluştu

Olivoyage Zeytinyağları markasının kurucusu Oya Zingal ve İstanbul Rum mutfağının temsilcilerinden Maria’s Restoran’ın sahibi Maria Ekmekçioğlu, ölmez ağacın lezzetini İstanbul yemeklerine taşıdı. “İstanbul Sofrasında İlk Hasat Lezzetleri” etkinliğinde konuklar, lezzetlerin detaylarda gizlendiği, paylaşımın, birbirine değer katmanın güzelliğinin tatlara yansıdığı bir İstanbul sofrasında konuk oldular.