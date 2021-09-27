Arkeoloji dünyası “Taş Tepeler” için buluştu

“Taş Tepeler”deki yeni bulgular, 12 bin yıl öncesini aydınlatacak

1980’lerin sonlarında sıcak bir yaz günü Priene antik kentinde taşlardan yüzüme vuran cehennem alevlerine rağmen başlayan arkeoloji sevgim, arkasında yüzlerce yazı ve “Bir Arkeoloji Detektifinin Maceraları” (Oğlak Yayınları) isimli kitabı bırakarak bugünlere kadar geldi... 40 yılı aşkın bir süredir her fırsatta ören yerlerine, kazılara gitmeye, oralardaki gelişmeleri yazmaya çalışıyorum.

Bunların arasında beni en çok heyecanlandıran, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla gelen bir davet oldu. Çok heyecanlandım, çünkü 2010’ların başlarında yazdığım bir yazıda şöyle demiştim:

“Göbeklitepe’deki T biçiminde dev taşların üzerindeki kabartmalarda gerçekten görmeye değer hayvan desenleri bulunuyor. Ama, yakınlarda üç Göbeklitepe daha var: Karahantepe, Sefertepe ve Hamzantepe. Ancak buralarda henüz kazı çalışmaları yapılmıyor.”

Ben üç biliyordum, bölgede çalışmalar başlayınca 100 kilometrelik bir alanda çok sayıda tepe olduğu ortaya çıkmış. Bunlardan 12’sinde kazı çalışmaları için karar alınmış, yedisinde çalışmalar başlamış. Halen Göbeklitepe, Karahantepe, Gürcütepe, Sayburç, Çakmaktepe, Sefertepe ve Yeni Mahalle Höyüğü olmak üzere yedi alanda arkeolojik kazı çalışmaları sürdürülüyormuş. Yakın bir tarihte Ayanlar, Yoğunburç, Harbetsuvan, Kurt Tepesi ve Taşlıtepe yerleşimlerinde de kazılara başlanacakmış. Biz, “Taş Tepeler” programının lansmanı için gideceğim Şanlıurfa’da geçici olarak ziyarete açılacak Karahantepe’yi de ziyaret edecek; Karahantepe’deki kazılardan çıkan buluntuları, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde görebilecekmişiz ki sergide Karahantepe'den iki yıl içinde çıkarılan 37 eser ilk defa görücüye çıkacakmış.

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Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nde dolunay altında akapella dinledim

Bir grup Mersin sevdalısının binlerce yıldan bu yana farklı kültürlerin beşiği olan kentin varolan kültür ve sanat kimliğinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla oluşturdukları Mersin Uluslararası Müzik Festivali 19 yaşında… Akdeniz’in bu liman şehrine ilkinden bu yana hemen her yıl katıldığım festival nedeniyle bir kez daha tabir yerindeyse koşa koşa geldim…

Kilikya bölgesinde yer alan Mersin'e, Uluslararası Müzik Festivali için yaptığım yolculuklar, her defasında şölene dönüşüyor… Hilton Otel’in bahçesinde Akdeniz'in sonsuzluğu izlerken, şehrin lezzetlerini tadarken ve hepsinden önemlisi, Mersinli dostlarla birlikte olup sohbet ederken bu şehre “ayrıcalık” tanımakta ne kadar haklı olduğumu yine yeniden görüyorum. Yılın 300 günü güneşli geçen Mersin'de gezilecek, görülecek yerler de çok… Hele günler, akşamları festival konserleri ile taçlanınca… Bu kez, Tarsus’ta St. Paul Müzesi’nde Damask Vocal Quartet’i dinliyorum…

Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi Akbank Sanat’ta

Çağdaş Sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yaklaşık 600 başvuru arasından 21 sanatçının 20 eseri sergi seçkisinde yer almaya hak kazandı. Seçilen eserler, 20 Kasım’a kadar Akbank Sanat'ta sergileniyor.

Fahrelnissa Zeid için bir kitap, bir sergi

Bozlu Art Project Mongeri Binası, 20. yüzyılın en önemli kadın sanatçılarından biri olarak kabul edilen Fahrelnissa Zeid’in (1901-1991), yaşamı ve sanatı hakkında yazılmış en kapsamlı yayınlardan biri olan Fahrelnissa Zeid: Fırtınaya Doğru isimli kitap dolayısıyla hazırlanan sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, 30 Ekim’e kadar sürüyor.

BASE, 29 Eylül’den itibaren Tophane-i Âmire’de sanatseverleri bekliyor

BASE, Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul’da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturacak. Bu yıl beşinci kez gerçekleştirilecek olan BASE’e, 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Tophane-i Âmire ev sahipliği yapacak. Sergide 32 üniversiteden 100 yeni mezun sanatçı adayının 114 eseri yer alacak.

Pera Müzesi’nde sanat ve tasarımın günümüz dünyasıyla ilişkisi sorgulanacak

Pera Müzesi “Yüzleşme” sergisi kapsamında sanat ve tasarımın günümüz dünyasıyla ilişkisini sorgulayan bir söyleşi serisi düzenliyor. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerini, günümüz sanat ve tasarım dünyasında farklı roller üstlenen öğrencileri ile bir araya getiren konuşmalarda, kişisel deneyimlere gelecek öngörüleri eşlik edecek. Etkinliklerin tamamı Zoom uygulaması üzerinden ücretsiz izlenebilecek.

Oktoberfest Yapı Kredi bomontiada’da İstanbul başlıyor

27 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında The Populist’in ev sahipliğinde Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleştirilecek olan Oktoberfest İstanbul, müzikseverleri ağırlamayı hedefliyor.

İş Kuleleri Kibele heykeli önünde “Cuma İş Çıkışı” konser keyfi

İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde gerçekleştirilen “Cuma İş Çıkışı” konserleri 1 Ekim Cuma saat 18.30’da Hey! Douglas ile devam edecek.

Adana Lezzet Festivali “atıksız” gerçekleştirilecek!

8-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali boyunca ortaya çıkan atıklar geri dönüşüme gönderilecek. Festivalde sadece gastronomi değil sürdürülebilir gelecek için dönüşüm de konuşulacak.