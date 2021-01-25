Arnavutluk'ta Türk bayrağını indiren provokatöre 2 yıl hapis

Türkiye’nin Avrupa’da en fazla yatırım yaptığı bölge eski Demir Perde ülkeleri. Karadağ’dan Slovenya’ya, Bosna-Hersek’ten Hırvatistan’a kadar uzanan bu coğrafyada Arnavutluk en dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor.

Özellikle madencilik ve enerjide Türk varlığının arttığı Arnavutluk, bazen tepkilere de sahne oluyor. Bunun en dikkat çeken örneğini ilk kez DÜNYA Gazetesi’nde sizlerle paylaşmıştık. 15 Ocak 2018’deki “Türk şirketi dev bayrak yaptı, Arnavutluk’ta isyan çıktı” başlığıyla ilk kez duyurduğumuz haberde, Türk şirketi Ankara merkezli Aydıner İnşaat’a ait Ayen Enerji’nin yaptığı 5 baraj projesinden biri olan Lezhe kentinin Mirdita ilçesindeki projedeki ayaklanmayı sizlerle paylaşmıştık.

150 MİLYON EURO'LUK PROJE GELİŞTİRİYOR

Haberimizde Ayen Enerji’nin ülkede yaklaşık 150 milyon Euro'luk iş üstlendiğini, Mirdita’daki Qafe Molle Barajı'nın üstüne de metalden dev bir bayrak yaptığını kaleme almıştık. İşte o bayrak Arnavutluk’ta bazı aşırı milliyetçilerin tepkisine neden olmuş, ‘Mirdita, History and Actually’ adlı grubun yaptığı protesto gösterilerinde bayrak yerinden sökülmüştü. Türk bayrağının asıldığı barajın yakınlarında toplanan protestocular, Türk şirketi Ayen Enerji yetkililerinden bayrağın indirilmesini talep etmiş, şirket çalışanlarını da tehdit etmişti. Arnavut Milletvekili Pjerin Ndreu gibi isimlerin de katıldığı gösterileri haberleştirmemizin ardından Türkiye’den de tepkiler gelmişti.

EYLEMCİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

Arnavut yargısı, o taşkınlıklar ve girişimler hakkında hukuki incelemeler başlatmıştı. İşte o süreç 3 yılın sonunda sona erdi ve Arnavutluk'taki Lezhe yetkili mahkemesi, Ayen’in yaptığı Qafe Molle Barajı'ndan Türk bayrağının indirilmesi için provokasyon yapan kişi hakkında dava sonucunu açıkladı. Arnavutluk vatandaşı Leon Mollaj, ülkedeki Ceza Kanunu’nun 265’inci maddesine göre "nefret veya kışkırtmaya teşvik etmek” suçundan 2 yıl hapis cezası aldı. Mahkemeye katılmayan Arnavut provokatör Leon Mollaj ise ülkesini terk ettiği için, duruşmaya katılmadı. 2018’deki haberimizde sizlere Türkiye’nin dış politikada karşılaştığı en büyük sorunun Osmanlı İmparatorluğu ve yönettiği coğrafyalar olduğunu yazmıştık. O dönem Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı’nın Fahreddin Paşa ile ilgili sözleri hala akıllarda. O sürece Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkeler de katıldı ve Türkiye’nin Osmanlı coğrafyasını kontrol etme hedefinde olduğunu her fırsatta açıklıyorlar.

Türk şirketler ise ne yazık ki bu agresif politikanın ve söylemlerin bazen kurbanı oluyor. Aradan asırlar geçse bile.