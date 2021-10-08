Arsa bulamayan sanayici fabrikaya kat mı çıksın?

Türkiye sanayi ve ihracat tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşarken, siparişleri yetiştirmek için yeni yatırım yapmak isteyen sanayiciler de ‘tatlı bir sıkıntı’ yaşıyor. Bazı vilayetlerde, organize sanayi bölgelerinde (OSB) boş yerlerde fabrika inşaatları hızlandı, bazıları ise o kadar şanslı değil ki yeni fabrika için arsa engelini aşamıyor.

BLC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun davetiyle incelemelerde bulunduğumuz Kahramanmaraş’ta, sanayici ve ihracatçıların heyecanı dorukta. Balcıoğlu, aynı zamanda kentin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da olduğu için olumlu gelişmelerin yanı sıra tabii ki aşamadıkları sıkıntıları tüm sanayiciler adına seslendiriyor. Kendisine, ‘sanayicilerden duyuyoruz ki kapasiteler zorlanıyor, ihracata mal yetiştirme yarışı var, peki gündeminiz de başka ne var’ diye sorunca, “Kahramanmaraş’ın en büyük derdi, yatırım için hiç sanayi arsası kalmaması. İki OSB’mizde doldu. Bir OSB kurulacak, (tekstil ihtisas OSB) ama yeri mahkemelik, yatırıma başlayamıyoruz. Askeriyenin kullandığı, mülkiyeti Orman Bakanlığı’na ait bir alan vardı ki atış talimi için kullanılıyordu ve biraz da tehlikeli bir alan sayılır. Oranın askerle sözleşmesi dolmuş ‘biz kiralayalım’ dedik. Hatta Hulusi Paşa’dan (Akar) istedik, ‘tamam’ dedi ama mülkiyeti nedeniyle burada da bürokrasi çok sürecek gibi. Kendi fabrikalarımızdan uzaklara gitsek verimli olmuyor” şeklinde döküyor içini.

Biz geleneksel soru kalıbı olan ‘hiç mi yok’ ile zorluyoruz ama cevap tekrar ‘yok’ oluyor. Kendi işlerini sorunca da “Biz de yer bulamadık. Şimdi projemizi hazırladık, mevcut fabrikamıza kat çıkacağız ve kapasitemizi yüzde 70 artıracağız. Yapabilirsek 10 milyon Euro’luk yeni yatırım olacak. Uygun şartlara haiz olanların önemli kısmı böyle yapabilir” diyor.

Kahramanmaraş’ın ihracatı %72 yükseldi

Kahramanmaraş sanayicisinin eskiden beri bilinen bir özelliğini hatırlatıyor Şahin Balcıoğlu ve devam ediyor: “Maraşlı çoğu zaman imza attığı sıfırların ne anlama geldiğini bilmez, atar, işine bakar. Şimdi de buna çok hazır.”

Son verileri de paylaşıyor; “Kahramanmaraş’ın ihracatı Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 arttı ve 1 ayda 135 milyon doları aştı. 2020’nin tamamında 855 milyon dolarlık ihracat yapmıştık. Bu sene 9 ayda 989 milyon dolarlık ihracata ulaştık. 400 ihracatçı firmamızla 130 ülkeye ürün gönderdik. Türkiye’de pamuk ipliğinin yüzde 36’sını, dokuma ve örme kumaşın yüzde 15’ini, denim kumaşın yüzde 37’sini, metal mutfak eşyası üretiminin yüzde 60’ını, ihracatının yüzde 45’ini bu vilayet üretiyor. Kadın ayakkabı üretiminde Türkiye ikincisiyiz (birinci İzmir), kağıt üretiminin yüzde 20’si, çimentonun da yüzde 10’u bizden. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde 10, ikinci 500 büyükte de 17 firmamız bulunuyor. Kayıtlı istihdamımız, 2019’da 146 bin 223 kişiydi. 2021 itibariyle 165 bin 449 kişi. 989 milyon dolarlık 9 aylık ihracatımızın 609 milyon dolarlık kısmı tekstil ve hammaddeleri ihracatı.”

Malı 15 günde İtalya’ya indiriyoruz

Pandemi sayesinde Çin’in Avrupa’ya uzaklığının ne kadar önemli bir sorun olduğunun özellikle Avrupa tarafından çok daha iyi anlaşıldığını söyleyen Balcıoğlu, “Oradan bir siparişin Avrupa’ya ulaşması 2-3 ayı bulurken, biz sipariş telefonunu kapattıktan sonra 15’inci günde İtalya’ya malı indiriyoruz” diyor. Bu arada Kahramanmaraş’ın İtalya’ya ihracatı 9 ayda yüzde 65 artışla 203 milyon dolara ulaşmış durumda.

Bizdeki Suriyelilerin çoğu iş sahibi oldu

Şahin Balcıoğlu, şehirdeki Suriyelilerden memnun olduklarını söylüyor. “Bize gelenlerin çoğu iş güç sahibi oldu. Önemli bir kısmı esnaflık yapıyor, 160 kadar da ticaret odasına kayıtlı Suriyeli tüccarımız var. İşçi olanlar da kayıtlı ve sosyal güvenlik haklarına sahip” diyen Balcıoğlu, hali vakti yerinde olan Suriyelilerin Kahramanmaraş’ta üretilen ürünleri, Suriye başta olmak üzere başka ülkelere ihraç etmeye başladığını, bunun da şehre ayrıca katkı sağladığını vurguluyor.

Başkanın firmasında da ciro yüzde 66 yükseldi

Şahin Balcıoğlu, Moteks, Çabasan, ÇBS Ambalaj ve ÇBS Balcı Gıda gibi şirketlerle farklı sektörlerde faaliyet gösterdiklerini anlatırken, çevreye ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir sanayi grubu olmaya da özen gösterdiklerini belirtiyor. Grubun cirosunun 2020’de 150 milyon lira olduğunu, bu yıl ise 250 milyon liraya ulaşacağını vurguluyor. Balcıoğlu, hedeflerinin daha fazla üretmek ve ihracat yapmak olduğunu, pandemi öncesi yapımını tamamladıkları Extrem Park'ın da turizme büyük katkı sağlayacağını kaydediyor..

Şirketin adı, İbrahim Çağlar’dan hatıra kaldı

Şahin Balcıoğlu ile sohbet ederken İstanbul Ticaret Odası (İTO) eski Başkanı merhum İbrahim Çağlar ile Balcıoğlu’nun çok kadim iki arkadaş olduklarını öğreniyorum. Balcıoğlu, “Aile dostuyuz. Kendisi ile Çabasan’ın birlikte kurmuştuk. Ça, Çağlar’dan, Ba ise benim soyadımdan geliyor. Sonra kurduğumuz şirketle onunla beraber bir şey yapmadık, firma önce boşa çıktı. Biz kumaş boya fabrikasını kurarken kurulu şirket olduğu için Çabasan’ı kullandık” dedi. Balcıoğlu, bir de daha eski zamanlarda, merhum İbrahim Çağlar ile Londra’da yaşadıkları bir maceradan bahsetti: “Londra’da bir firmaya giyim satmışlar ama parasını alamamışlar. Beraber gittik. Adamların ofisini bulduk. Ürünlerin bir kısmını aldık ve parayı biraz da gerilimli şekilde tahsil ettik. Bizim için unutulmaz bir anı. O yıllarda, kimse böyle şeye cesaret edemezdi.”

Saatte 5 ton dondurma üretiyoruz ama esnafız

Kahramanmaraş’ın en küresel markalarından biri haline gelen Mado’nun kuruluş mekanı ‘Yaşar Pastanesi’ne de uğruyoruz. Mado’nun patron koltuğunda oturan Mehmet Kanbur’un Dubai’de olduğunu öğreniyoruz ama aile geleneği olarak kardeşlerden Erdal Kanbur’u belinde önlük, elinde dondurma demiri ‘esnaflık’ ederken buluyoruz. Maraş şivesiyle tatlı bir sohbete yol açıyor. “Mehmet abim Dubai’de, Atilla abim fabrikada, esnaflık da bana düştü” diye giriyor söze. Kaç şube oldunuz, üretim ne kadar deyince de şunları aktarıyor: “Saatte 5 ton dondurma üretiyoruz. Gümrük engeli olmayan ülkelere Kahramanmaraş’tan dondurma ihracatı yapıyoruz. Fabrikamız 20 dönüm kapalı alana sahip ve üretimde 500 kişi çalışıyor. Yaklaşık 2 bin de süt veren keçimiz var. Yurt içinde 480 Mado olduk. Çin dahil 23 ülkede de Mado’lar açtık. Kahramanmaraş hariç, Bulgaristan, Almanya ve Azerbaycan’da da üretim yapıyoruz.”