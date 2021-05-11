Arsalar artık yatırım için değil yaşamak için alınıyor

Pandemi gayrimenkul müşterisinin planlarını değiştirdi. Yeşil Vadi Arsa Ofisi Başkanı Rafet Orhan, pandemi öncesinde arsa alıcısının niyeti yüzde 70 oranında yatırım yapmakken; pandemiyle birlikte yüzde 30 yatırım, yüzde 70 yaşamak amacıyla arsaya para verildiğini ifade etti.

Orhan, İstanbul’un Silivri bölgesi gibi dış çeperlerinde bahçeli ev sahibi olarak, kentten kaçışı hayal eden müşterilerin arttığını dile getirdi. “İstanbul sınırları içinde olan bu yerlerin tapuları daha da kıymetlendi” diyen Orhan, özellikle Çanta gibi bölgelerde imarlı arsa arzının arttığını belirtti. Orhan, “Bölgede 5 yıl önce hisseli satışlar yapılıyordu, şimdi imarlı satışlar var. Pandemiden önce 500 bin TL’ye satılan yerler şimdi 5 milyon TL oldu. İnsanlar arabasını vs satıp burada ikinci bir ev sahibi olmak, bahçeli bir hayata kaçmak istiyorlar” diye konuştu.

‘Bizim müşterimiz orta ve düşük gelirli grup’

Rafet Orhan’ın verdiği bilgilere göre bölgedeki müşteriler daha çok orta ve düşük gelirli İstanbullulardan oluşuyor. Pandemi nedeniyle ücretli çalışan İstanbullunun, bahçeli ev hayallerini 10 yıl öne çektiğini anlatan Orhan, “Bunun satışlarımızda görüyoruz. Uygun projelerle bu gruba ürün sağlıyoruz. 150 bin ila 500 bin TL arasında yatırım seçeneklerimiz var. Pandemide herkes ayağı toprağa değsin istiyor. Pandemiden önce 20-30 kişi bir araya gelir bir arsa alıp site kurarlardı. Şimdi ise herkes tek başına geliyor. Kalabalık yaşam hayal edilmiyor” dedi.

Müstakil bahçeli evlere talep patladı, Üsküdar ve Foça artışta zirveye çıktı

Salgınla birlikte müstakil bahçeli evlere yönelik artan talep, fiyatların son bir yılda hızla yükselmesine neden oldu. Tapusor.com'un, “Pandemi Döneminde Müstakil Ev Trendleri" başlıklı raporuna göre, salgınla birlikte müstakil bahçeli evlerin en çok arttığı ilçeler arasında İzmir'den 9, İstanbul'dan 7, Muğla'da 5, Sakarya'dan 4 ilçe yer aldı. Son bir yılda talep ve fiyatların en çok arttığı ilçeler arasında İzmir'de yüzde 71 ile Foça, İstanbul'da yüzde 34 ile Üsküdar, Muğla'da yüzde 60 ile Ortaca başı çekti.

İstanbul'da Üsküdar ve Beşiktaş öne çıktı

Salgının başlaması ve uzaktan çalışma sistemine geçilmesiyle İzmir ve Muğla gibi illere karşı cazibesini kaybeden İstanbul'un çeperlerinde az nüfuslu ilçeler bahçeli ev fırsatları sunmaya devam ediyor. Silivri, Çatalca, Arnavutköy gibi kırsal niteliği yüksek bölgeleri Sancaktepe, Çekmeköy gibi geçiş bölgeleri takip ediyor. Özellikle kısa ve orta dönem kiralama seçenekleri görülen gayrimenkullerde talep kaynaklı ciddi artış yaşanması satılık değerlerini de önemli ölçüde etkiliyor. İstanbul'da son bir yılda bahçeli müstakil evlerin fiyatlarının en çok arttığı ilçelerin başında yüzde 34 ile Üsküdar gelirken, Üsküdar'ı, yüzde 33 ile Beşiktaş, yüzde 27 ile Beykoz, yüzde 15 ile Silivri ve yüzde 9 ile Sarıyer izliyor.