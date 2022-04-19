Arsayı 2.1 milyar liraya aldı, 4.5 milyar dolarlık yatırımın önü artık açıldı

17 HAZİRAN 2017… İstanbul Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü’ndeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın, medya gruplarının sahipleri, genel yayın yönetmenleri, köşe yazarları, TV program yapımcı ve sunucularından oluşan bir grupla iftarı var.

Erdoğan, iftardaki konuşmasında o gün bir iş insanıyla görüşmesini isim vermeden aktardı:

- Bugün bir vatandaş benimle görüşmeye geldi. Bir fabrika satın almış. 3.5 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyormuş. Bana, “Yeni fabrikamızın açılışını siz yapar mısınız?” diye sordu. Tabi, bu soru beni uçuruyor…

İftardan ayrılırken Cumhurbaşkanı’yla tek tek vedalaşma sırasında sordum:

- 3.5 milyar dolarlık yatırımı yapacak şirket hangisi?

İsim vermek istemedi:

- Senden önce Şelale Kadak da beni çok sıkıştırdı. Şimdi adını vermem doğru olmaz. Erken duyurmuş olmayalım, önüne pürüz çıkmasın.

Söz verdim:

- Kendilerinden izin almadan yazmam.

Huber Köşkü’nden çıkar çıkmaz araştırmaya başladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o gün Türkiye İhracatçıları Meclisi’nin (TİM) genel kuruluna katılmıştı. Genel kurula katılan bazı iş insanlarını yokladım, söz konusu yatırımcıyı saptadım:

Sasa Polyester’in çoğunluk hisselerini Sabancı Holding’ten satın alan Erdemoğlu Holding.

Saat 23.30’da Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’na mesaj yazıp, sorularımı sıraladım. Hemen aradı:

- Sasa Polyester’in kullandığı ana hammadde PTA, MEG ve Polimer üretmek üzere büyük bir yatırım planlıyoruz.

Bu konuda Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları açıklamayı anımsattı:

- Şirketimizin ana hammaddesini üretmek üzere planladığımız yatırımın büyüklüğünü 2 milyardan 3.6 milyar dolara, yatırım süresini 6 yıldan 8 yıla çıkarıyoruz.

Önceki hafta Hakan Güldağ ve Handan Sema Ceylan’la birlikte İbrahim Erdemoğlu’nu ziyaret ettik. Yumurtalık’taki arsa ile ilgili son durumu sorduk, yanıtladı:

- Haftaya ihalesi yapılacak. Fiyatı ne ise verip almayı düşünüyoruz.

Yatırımın ilk fazının parasal tutarını paylaştı:

- İlk aşamada 4.5 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz.

Üretim yelpazesine eklemeyi planladığı bir ürüne işaret etti:

- Türkiye, gübre üretimi için yılda 1 milyon ton amonyak ithal ediyor. Yumurtalık’taki üretim yelpazemize amonyağı da eklemeye karar verdik.

Amonyak üretiminin kârlı bir iş olmadığının altını çizdi:

- Baktım ülkemizin ihtiyacı var, öyleyse üretelim diye düşündüm. 4.5 milyar dolarlık ilk faz yatırımın, 1 milyar dolarlık bölümü amonyak üretimi için olacak.

Geçen hafta Adana’nın Yumurtalık ilçesinde Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallelerinde yer alan 116 parselden oluşan 4 milyon 58 bin metrekarelik alan üzerindeki taşınmazlarla birlikte ihaleye çıktı. 5 firmanın katıldığı ihalede nihai pazarlık aşamasında Sasa Polyester, 2.1 milyar liralık teklifle öne çıktı.

İhale sonucunu okuyunca 5 yıl önceyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Huber Köşkü’ndeki konuşmasını anımsadım.

Sasa’nın 20 milyar dolara kadar uzanacak yatırıma ilk adımı atabilmesi için planladığı boyutta arazi konusunun çözümü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat ilgilenmesine rağmen 5 yıl sürdü.

Arsa ihalesiyle birlikte Sasa’nın 4.5 milyar dolarlık ilk faz yatırımının önü açılmış oldu…

Sasa ‘kol’ görevi görecek, 5 ayrı şirket parmakları olacak

ERDEMOĞLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Sasa’nın dev yatırımları üzerinde çalışırken şu planı yaptı:

- Yumurtalık’taki yatırımımızla birlikte Sasa’ya bağlı 5 şirket kuracağız. Sasa, kol görevi görecek. 5 şirket de o kolun parmakları olacak. Parmakları Sasa idare edecek.

Söz konusu 5 şirkete yabancı yatırımcı alabileceklerini belirtti:

- Sasa’nın parmakları olacak 5 şirketimize yüzde 49’u geçmeyecek oranda yabancı ortak alabiliriz. Gelecek teklifleri bu şekilde değerlendireceğiz.

Bu planı dinlerken sorduk:

- Sasa’ya yabancı ortak söz konusu olacak mı?

Net yanıt verdi:

- Sasa’nın ana şirketine yabancı ortak almayız. Bağımsızlık bizim karakterimizdir.

99 yaşında bile işe devamsızlığı sadece bir haftaydı

AHMET İlhan, abisiyle ortak olduğu Malatya’daki Mimsan Grup’la yolları ayırdığında Ağustos 2021’de Han Enerji’yi kurdu, aklına merkezi İstanbul Topkapı’da olan Gökçe Brülör A.Ş geldi, şirketin başında bulunan Eren İnönü’yü aradı:

- Eren Bey, siz şirketi bir ara Mimsan Grup’a teklif etmiştiniz. O dönemde ilgilenememiştik. Şirketi hâlâ satmayı düşünüyor musunuz?

Gökçe Brülör’ün kurucusu Necmettin Gökçe’nin damadı, İsmet İnönü’nün torunu olan Eren İnönü, Ahmet İlhan’a olumlu yanıt verdi:

- Gelin, görüşelim…

Ahmet İlhan, Gökçe Brülör’e giderken şirketle ilgili öğrendiği bilgileri düşündü:

- Necmettin Gökçe, şirketi 1964’te kurmuş. 99 yaşına kadar işleriyle ilgilenmiş. 99 yaşında bile şirkete devamsızlığı bir haftayı geçmemiş. 2020 yılında da vefat etmiş.

Gökçe Brülör’ün piyasadaki durumunu gözden geçirdi:

- Şirketin cirosu 20 yıl önce 20 milyon dolardı. Bugün 1.5 milyon dolara inmiş. Şirketin hiç borcu yok. Maaşları hiç aksatmamış. Pazarda pay kaybetmiş ama itibarından hiçbir şey kaybetmemiş.

Eren İnönü’nün Gökçe Brülör’le ilgisini irdeledi:

- Eren İnönü ile yakın görüşüyorduk. 40 yıldır Gökçe Brülör’ün içinde.

O görüşmeden sonra Ahmet İlhan ile Eren İnönü’nün anlaşmaya varması uzun sürmedi. Ahmet İlhan, hem Han Enerji, hem de Gökçe Brülör’le kolları yeniden sıvadı.