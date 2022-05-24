Artan kiralara çareler aranıyor

Kentlerdeki konut ve kira sorununa çok yönlü çözümler aranmalıdır. Kiralardaki büyük artış, siyaseti çözüm üretmeye zorunlu kılıyor.

Sabit gelirlilerin, memur/işçi ve emeklilerin kira sorunu her geçen gün artarken, muhalefet partileri sorunun çözümü için kiracıları koruyan ve destekleyen önerilerle, Meclisten düzenleme yapılması için önerilerde bulunuyorlar. Kira döneminde yeni zam talebinin önlenmesi, kira yardımı gibi öneriler var.

TÜİK verilerine göre ailelerin yüzde 57,5’i kendi evinde otururken, yüzde 26,8’i kirada oturuyor. İstanbul’da, bir yılda kiralar yüzde 112,3, Ankara’da 106,7, İzmir’de yüzde 74 artmış. Satılık konut fiyatlarında ise aynı dönemde İstanbul’da yüzde 137,9, Ankara’da yüzde 105,5, İzmir’de yüzde 104,5 yükselme var.

İstanbul’da Ümraniye, Esenler, Küçükçekmece gibi semtlerde 2 çocuklu ailenin oturacağı 3+1 dairenin kirası 5 bin liradan başlıyor.

Son dönemde kira konusundaki en önemli tartışmalardan biri; 12 aylık ortalama TÜFE artışı 29,88 iken, ev sahiplerinin taleplerinin bunun çok üstünde olması.

DÜNYA Parlamento muhabiri Canan Sakarya’nın haberinden bu konuda CHP milletvekili Sibel Özdemir’in Borçlar Kanununa dayanarak kiracılar lehine yasa teklif etiğini öğreniyoruz. Özdemir’in teklifinde Borçlar Kanununun 344. maddesi gereği yıllık kira artışının, yıllık tüketici fiyat artışını geçemeyeceği belirtilerek, son yıllarda görülen yüzde 100’ün üzerindeki artışların sınırlandırılmasını ve TÜ- FE oranına çekilmesi talep ediliyor. HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan’ın ise, gayrimenkulü bulunmayanlara 3 bin lira kira yardımı yapılması konusundaki yasa teklifi de, Sakarya’nın haberinde yer alıyor.

Ülkemizde özellikle büyük kentlerde memurlar, işçiler esnaflar ve sabit gelirliler için ev sahibi olmak da, ev kiralamak da her geçen gün zorlaşıyor. O nedenle sadece muhalefet milletvekillerinin değil, iktidar mensuplarının da kira konusuna eğilerek çözüm bulmak için çareler üretmeleri gerekiyor. Kentlerdeki konut ve kira sorununa çok yönlü çözümler aranmalı.

Çarelerin başında rantın ve afların önlenmesi bulunuyor, siyasetse bu iki aracı çok seviyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Bozulan iklim Avustralya’da genel seçimin kaderini değiştirdi, iktidar devrildi. İşçi Partisi ve Yeşiller yönetime geldi.