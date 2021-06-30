Artık, kilogram, ton ve adete göre bütçe yapıyoruz

HIRDAVAT Sanayicileri ve İşadamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu aradı:

- “Sektör Dernekleri Hırdavat Platformunda Buluşuyor” programı düzenliyoruz. Online gerçekleşecek buluşmanın moderatörlüğünü yapar mısın?

Programa Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Tayfun Koçak, Tüm Yüzey İşlemler Derneği Başkanı Kamil Fazıl Dede, Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) Başkanı Tekin Çınar, Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği (Armatür Derneği) Başkanı Gökhan Turhan katıldı.

Çetin Tecdelioğlu, İstanbul Sanayi Odası’nın “500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020” araştırmasının sonuçlarına gönderme ile söz girdi:

- 2020’nin ilk 5 ayı sıkıntılı geçti. Fabrikalarımız tamamen durmadı ama üretim ve kapasite kullanımı ciddi darbe yedi. Sonrasında işler hızlandı. Stoklardaki hammadde ve ürünler devalüasyonun da etkisiyle şirketler için kârlılıkta olumlu rol oynadı.

Başlangıçta ihracatta kısmi sıkıntı yaşandığını kaydetti:

- COVID-19 krizinin ilk dönemlerinde Avrupa’ya göre biz daha rahattık. Almanya’da, Fransa’da fabrikalar durduğunda biz çalıştık. Böylece ihracat tempomuzu koruyabildik.

Pandemi ortamında yaşanan emtia sıkıntısı üzerinde durdu:

- Hammadde ve ara mal fiyat artışları bize bir şey daha öğretti. Eskiden bütçelerimizi hep TL üzerinden yapardık. Döviz krizleriyle birlikte dolara, Euro’ya dayalı bütçeler de yapmaya başladık. Şimdi de “kilogram, ton ve adete” dayalı bütçe yapmayı öğrendik.

Bütçe konusunda sürelerin de kısaldığını bildirdi:

- Bütçelerimizi yıllık yapardık. Sonra 6’şar aylık bütçelere geçtik. O da uzun gelince 3 aylık bütçe yapar olduk. Şimdi bütçelerimizi aylık yapıyoruz.

Türkiye’deki sanayiciler olarak “emtiaya uzaklık” sıkıntısı yaşadıklarının altını çizdi:

- En rahat ulaşabildiğimiz emtia demir-çelik. Onda da ülkemizdeki demir-çelik fabrikalarından mal temin etmek şu an zor olsa da en azından bulunuyor.

Hırdavat sektörünün kullandığı diğer emtialardan örnekler verdi:

- Bakır, alüminyum, paslanmaz çelik, plastik hammaddesi ve madeni yağın hammaddesi gibi ürünlerde çok zayıfız. Bunların çoğunu maalesef ağırlıklı olarak ithal ediyoruz.

Metale dayalı emtialara daha rahat ulaşılabilmesi için önerdikleri formülü paylaştı:

- Londra Metal Borsası’nın (LMI) bir deposunu Türkiye’de de açmamız gerekiyor. Dünyada farklı ülkelerde LMI depoları mevcut. Hammaddeye ne kadar rahat ulaşabilirsek işlerimizi o kadar rahat yapabiliriz.

LMI deposu konusunu Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’na taşıdıklarını vurguladı:

- Ticaret Bakanlığı, gümrük açısından bir sorun yaşanmayacağını bildirdi. Özel bir liman ve arkasında antrepo-depo alanı yaratılıp, serbest bölge ortamı yaratılabilir.

Bu konuda şu ana kadar yol alamadıklarına dikkat çekip, ekledi:

- Hem HISİAD, hem de Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) olarak LMI deposu konusunda çabalarımız sürecek.

Kurların dalga boyunun yukarı yönlü olduğu dönemlerde Türkiye’deki uluslararası şirketler bütçe yapmakta zorlanıyor.

TL’ye dayalı bütçelere göre çift haneli büyümeler yaşasalar da, dövize dayalı bütçeye göre küçülme yaşamaları söz konusu olabiliyor.

Uluslararası şirketler, çözümü, üretim adeti, kilogram ve ton hesabıyla, yani miktara dayalı hesaplamada buluyor.

Aynı çözüme Türk şirketlerinin de başvurmak zorunda kaldığı anlaşılıyor…

Bizim kilo başına ihracat gelirimiz 3.3 dolar, artmalı

EV ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, dernek üyelerinin kârlılıklarında erimenin söz konusu olduğunu belirtti:

- Yaptığımız ankette firmaların yüzde 7’si bu yıl kârlılıklarının artış yönünde olduğunu bildirirken, yüzde 93’ü kârlılıklarının düşüş eğiliminde olduğunu ifade etti.

Hammadde ve lojistik sıkıntısının 2020’den sarkan sorunlar olduğunu bildirdi:

- Çarklarımız dönüyor ama bunun orta-uzun vadede kalıcı hale gelmesi gerekiyor.

Bu yıl için önlerine koydukları bir hedefe işaret etti:

- EVSİD üyelerinin ve sektörün kilo başına ortalama ihracat geliri 3.3 dolar düzeyinde bulunuyor. Rakiplerimiz Polonya ve İtalya, bu konuda bizi ikiye katlıyor. Bizim de kilo başına ihracat gelirimizi artırmamız gerekiyor. Hedefimiz 6 doları yakalamak.

Bizi kapıdan içeri almayanlar şimdi çalışmaya başladılar

ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan Turhan, Türk iş dünyasının kriz deneyimiyle ilgili şu saptamayı yaptı:

- Ülkemizde her kriz sonrasında özellikle sanayiciler yeni baştan sistem kuruyor ve krize uyum sağlıyor. 2020’de işlerin iyi olmasını biraz da buna bağlıyorum.

2021’de işlerin daha da iyi olacağının işaretlerini aldıklarını bildirdi:

- Eskiden bizi kapılarından içeri sokmayan firmalar, şimdi bizimle iletişime geçti. Bazılarıyla çalışmaya da başladık. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor.

Bazı hammaddelere ek gümrük vergisi uygulandığını anımsattı:

- Hammaddeye ek gümrük vergisi olmamalı.

Türkiye’de armatür sektörünün büyüklüğünün 5 milyar dolar düzeyinde olduğunu kaydetti:

- Sektör olarak kilo başına ihracatımız 10 dolar düzeyinde. Rakibimiz olan ülkelerde bu rakam 20 doları buluyor. İhracatta potansiyelimiz var.

Çin’den ciddi pay almaya başladık

MAKSDER Başkanı Tekin Çınar, Türk iş dünyasının krizi yönetme konusunda çok başarılı olduğunu savundu:

- 25-30 yıldır çok önemli krizlerden geçtik, iyice piştik. Bu konuda dünyaya ders verebilecek konuma geldiğimize inanıyorum.

Emtia fiyatlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

- Artık, “Çarklarımız dönsün, gerisi önemli değil” diye bakıyoruz.

Derneğin üye sayısının 65 olduğunu bildirdi:

- Birkaçı hariç hepsi ihracat yapıyor. Ray ve menteşe hariç gelen ithal ürün yok gibi. Ayrıca, Çin’den ciddi şekilde pay almaya da başladık.