‘Artık şirketlerin radarında yaşam kalitesini artırmak var’

PERYÖN, 26’ncı dönemde şirketlerin daha kapsayıcı ve fayda odaklı olmaları için çalışacak. Bu yılki ödül sürecine liderlik eden Ela Kulunyar, yeni dönemde “Yaşam kalitesini destekleyen uygulamalar” ve “İş hayatına değer yaratma” kategorilerinde şirketleri ödüllendireceklerini söyledi.

Türkiye’nin en kalabalık gönüllü profesyonel sivil toplum kuruluşlarından olan Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) geçtiğimiz haftalarda yeni yönetim kurulunu belirledi. Yarım asrı aşkın ömre sahip PERYÖN’de yeni dönemde, yetenek yönetimindeki riskler bütün çalışmaların odağında olacak. PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi Ela Kulunyar bunu şöyle açıklıyor: “Harika şirketler kurabilirsiniz, olağanüstü binalar yapabilirsiniz, içine son teknoloji makineler de koyabilirsiniz ama insan olmadan hiçbiri işe yaramaz. Yapay zeka insanın yerine geçmeyecektir. İnsan muhakemesine, aklına, sosyalliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan döneme giriyoruz.”

Değerler değişti!

İşte bu yeni dönem, tüm lider anketlerinde ilk üç risk arasında gösterilen yetenek yönetimini daha da önemli hale getiriyor. Bugünün ve yarının yetenekli gençlerinin ise tek gündemi kariyer ve para değil. Uzaktan çalışılan dönemde markaya bağlılık ve verimlilik, şirketin topluma yarattığı değerle de ilişkilendiriliyor. İşte PERYÖN de tüm şirketlerin yakından takip ettiği İnsana Değer ödül organizasyonunda bu yıl, iki yeni kategori ile bu trende destek vermeyi tercih etmiş. Ödül programının liderliğini üstlenen Ela Kulunyar, “Bu yıl ‘Yaşam Kalitesini Destekleyen Uygulamalar’ ile ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’ kategorilerini ekledik. Kapsayıcılık ve kadın konusuna odaklandık yeni dönemde. Şirketlerin bu anlamda attığı adımları da çok önemsiyoruz” diyor.

Bugüne kadar öğrendiklerinizi unutun!

PERYÖN olarak 4 bin üye ile 2,5 milyon çalışana hitap ettiklerini belirtiyor Ela Kulunyar. Türkiye’deki tüm profesyonelleri kapsadıklarını hatırlatarak, “Sadece insan kaynakları liderlerini değil, tüm liderlik ekibini kapsıyoruz” diyor. Arkasından pandemide birkaç başlığın öne çıktığını anlatıyor Kulunyar. Bu başlıklar çerçevesinde yeni dönemin mottolarını belirlediklerini vurgulayarak, onları şöyle sıralıyor: “Yaptığımız çalışmalar sonrasında dedik ki, bugüne kadar öğrendiklerinizi unutun. Yeni yetkinliklere sahip olmanız lazım. Bunlardan biri dijital beceriler, ikincisi muhakeme yeteneği. Sonra yaratıcı fikirlere açık olmak geliyor, dayanıklı olmak, çevik hareket edebilmek…”

İşte bu yeni yetkinlikler, PERYÖN Akademi’nin de gündemine girmiş durumda. Akademide bütün eğitimleri bu başlıklara çektiklerini anlatan Kulunyar, üniversiteler başta olmak üzere katkı sağlayacak birçok kuruluşla işbirliği yaptıklarının altını çiziyor.

GENÇLER İÇİN KAMPÜSE GİRDİK

PERYÖN’ün yeni projelerle ‘gençleştiğini’ de söylüyor Ela Kulunyar. Geçen yıl kurulan PERYÖN Genç Danışma Kurulu, üyelere geleceğin yetenekleriyle çalışmak adına tersine mentörlük yapıyor örneğin. Bunun yanında bizzat üniversitelere girmek için de PERYÖN Kampüs Temsilcisi programı başlatılmış. Ela Kulunyar hedefl erini şöyle anlatıyor: “Bu programda insan kaynaklarında uzmanlaşarak, kariyerine bu alanda devam etmek isteyen gençlere üniversitelerinde PERYÖN’ün temsilcisi olma olanağı sağlıyoruz. Onlardan da yeni nesil ile ilgili önemli tüyolar alıyoruz. Kapsayıcılık, değer yaratmak gençlerin en çok önem verdikleri şeyler. Biz onlardan onlar da bizden öğreniyor.”