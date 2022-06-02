‘Artık tüm mağazalar iklim dostu olacak’

Şirketler için çok önemli olan Ar-Ge’nin içine iyiliği dahil etmek, “iklim dostu” olma yolunda ilham veren bir yaklaşım. 2050’ye kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan Arçelik, kurduğu İYİ GE Kurulu ile bu konuda cesur bir adım atmış. Sanatçılar, bilim insanları, mühendisler, öğrenciler, reklamcılardan oluşan 14 kişilik Arçelik İyiliği Geliştirme Kurulu’nun görevi; Arçelik yöneticilerini sıfır emisyon taahhüdü için sürekli baskı altına almak.

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de markanın ilk iklim dostu mağazasının açılışına katılan İYİ Ge Kurulu’nun aktif üyeleri Bilim Koordinatörü Dr. Uygar Özesmi ve sanatçı Yiğit Özşener, ilk kez birilerinin kendilerine “Gelin işimize karışın” demesini gezegen ve şeffaflık açısından çok kıymetli bulduklarını söylediler. “Biz sürekli sorarak bu işin takipçisiyiz. Bundan sonraki tüm mağazaların iklim dostu olmasını bekliyoruz” diyerek Arçelik Genel Müdürü Can Dinçer’e bir sonraki hedefi verdiler.

‘Aldık yeni hedefi’

Arçelik Genel Müdürü Can Dinçer, İYİ GE’den gelen teklifi, “Peki o zaman” diyerek kabul etti. Ancak ilk aşamada yılsonuna kadar 10 mağazanın iklim dostu olarak hizmete açılacağını söyledi. “Gönül ister ki hepsi olsun. Bunun için çalışacağız. İklim dostu mağaza maliyeti ile geleneksel mağazanınki kafa kafaya. Bu artık daha pahalı bir yatırım değil. İklim Dostu Mağaza konseptini Türkiye’ye yaymayı ve bu alandaki iklim dostu mağazalarımızın sayısını 60’a çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Arçelik’in 2050 yıl haritasında küresel üretim tesislerinde elektrik tedarikini yüzde 100 yeşil elektrik kaynaklarından elde etmek, global operasyonlarda atık dönüştürme oranını yüzde 99’a çıkarmak, üretimde ürün başına enerji tüketimini ve su çekimini yüzde 45 azaltmak, tüm üretim tesislerinde su geri dönüşüm oranını yüzde 70’e çıkarmak gibi net hedefler var. Dinçer, bu harekete bayi teşkilatını da dahil ettiklerini vurgularken el büyüttü.

Aynı zamanda dünyada sayılı, Türkiye’de ilk olan LEED Platin sertifikalı ilk mağazayı İzmir’de hizmete sunduklarını söyledi. Peki bu mağazayı özel yapan nedir? Dinçer şöyle yanıtladı: “İklim dostu mağazada, kullandığımız aydınlatma sistemleri yüzde 30 oranında daha tasarruflu. Yüzde 40’a varan oranda da su tasarrufu sağladık. İklim Dostu mağazamızda C02 salımını 66 ton azalttık. Yılda 53 evin elektrik tüketimi kadar da tasarruf sağlıyoruz.

Mağazamızın bulunduğu AVM’nin otopark alanında tüm ziyaretçiler için elektrikli araç şarj istasyonları, elektrikli scooter ve bisiklet şarj / park istasyonları kurduk. Mağaza içinde iklim dostu örnek ev var. Bu evde güneş panelleri, yerden ısıtma sistemleri, enerji ve su verimli ürünler, yapımında geri dönüştürülmüş pet şişe, atık balık ağları ve yumurta kabuğu, çay, kahve atığı gibi bio malzeme kullanılan Arçelik ürünleri bulunuyor. Burada amaçladığımız, marka bağımsız olarak evlerdeki dönüşüme ilham vermek.”

Biyo kompozitler işbaşında

Arçelik’in Ar-Ge’yi iyilik odaklı yürüttüğü çalışmalarının en somut sonuçlarını geliştirilen ürünlerde görmek mümkün. Yüzde 27 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen kurutma makinesi, 110 milyon pet şişenin kullanıldığı çamaşır makinesi hattı, yumurta kabuklarından rafları yapılan buzdolabı, balık ağlarının dönüştürülerek üretime dahil edildiği bulaşık makinesi, biyo-kompozit teknolojisi ile dönüştürülen parçaları bulunan çay makinesi, kahve posasıyla parçaları yapılan kahve makinesi ilk akla gelenler.

Arçelik Genel Müdürü Can Dinçer, geleceğin yatırımlarının akıllı teknolojilerle verimliliği bir araya getirdiğini söyleyerek, “Önümüzdeki dönemde tüm ülkeler ve şirketlerin ajandasında tek bir konu olmalı; sürdürülebilirlik. Bizim geri dönüşüm fabrikalarımız var. Atıkları burada üretime dahil ediyoruz. Domates kabuğu da balık ağları da sanayide kullanılıyor. 233 milyon ton endüstriyel ip topladık” dedi.