‘Artık üniversiteler duvarları kırıp sanayiyi içeri almalı’

Üniversiteler ile iş dünyası, yıllardır birbirlerine göz kırpıp bir türlü kavuşamayan sevdalılar gibi. Birbirlerine ihtiyaçları olduğunu biliyorlar ancak “ayrı dünyaların insanlarıyız” diyerek bir araya gelemiyorlar. Bu açığı kapatmak amacıyla devletin de desteğiyle birçok sanayi-üniversite projesi yıllardır hayata geçiriliyor. Aradaki iletişimsizliği gerçekten çözmeye odaklanan projelerden çok başarılı, dünya çapında işler çıkıyor. Son dönemde milyon dolarlık sanayi projeleri kampüslerde hayata geçiriliyor.

İlk günden itibaren iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklı eğitim iddiasında olan Okan Üniversitesi de yaklaşık 1000 şirketle işbirliği anlaşması imzalamış. Özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu yetenekleri yetiştirme konusunda iddialı. Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güner Görsoy’a göre üniversitelerle iş dünyası, güçlerini verimli bir şekilde birleştirmekte eksik kalıyor. Bunun nedeni ise önyargılar ve duvarlar. Amerika’daki örneklerde olduğu gibi üniversitelerin şirketlerle kaynaklarını yeterince birleştirememesinin nedenini şöyle açıklıyor Gürsoy: “Sanayinin üniversitelere karşı önyargıları var. Üniversitelerde yapılan işlerin teoride kaldığını düşünüyorlar. O nedenle uzak duruyorlar. Üniversiteleri ulaşılmaz görüyorlar. Üniversiteler ise sanayideki programları basit buluyor. Arada bir iletişim problemi var.”

Mezunlara bakıp karar veriyorlar

Prof. Dr. Güner Gürsoy’a göre sanayinin üniversiteleri yetersiz görmesinin arkasında işe alınan mezunlarla ilgili algı var. “Mezunlar sanayiyi görmeden, yeterince anlamadan işe girdiklerinde şirketlerde yanlış algı oluşuyor. Bir mezunun o şirkette aranılan çalışan olması, o üniversitenin imajını da etkiliyor. Bu nedenle Okan Üniversitesi’nde her bölümün bir sektör temsilcisi var” diyen Gürsoy, diplomalı işsizliğin önlenmesi için aradaki duvarların kırılması gerektiğini düşünüyor. Önerisi ise şöyle; “Üniversiteler ve sanayi birer adım birbirlerine yaklaşmalı. Ancak o zaman bu ülkeye katma değerli ürün kazandırma şansımız olur. Üniversite duvarlarını kırsın, hatta bir duvarını açıp sanayiyi oraya tamamen entegre etsin. Sanayi de fabrikalarını, üretim tesislerini üniversitelerle entegre hale getirsin.”

Peki Okan Üniversitesi duvarlarını yıktı mı? “Evet” diyor Prof. Gürsoy. Üniversitenin uygulamaya başladığı OCoop programını örnek veriyor hemen: “Program kapsamında markalı derslerimiz var. Örneğin DHL tedarik zinciri dersini anlatıyor. 14 haftalık derslerin yarısı uygulamalı. Programa katılanların istihdama katılım oranı yüzde 92.”

‘En güçlü yanımız insansız araçlar’

Prof. Dr. Güner Gürsoy’un “kırdık” dediği duvarlardan biri de üretimle ilgili. Okan Üniversitesi’nin güçlü olduğu alanların başında insansız araçların geldiğini söyleyen Gürsoy, bu konuda akademik olarak sektöre danışmanlık yaptıklarını ifade ediyor. Bu alanda Otokar ile geliştirilen otonom otobüs örneğini verirken de gururlu. Diyor ki; “Bu otobüs Okan Üniversitesi’nin know how’ıyla geliştirildi. Proje, TÜBİTAK başta olmak üzere birçok kurumdan fon aldı. Horizon 2020’den 5 milyon Euro’luk destek alındı. Zaten Türkiye’de ancak bu şekilde üniversitelerin Ar-Ge’ye odaklanması mümkün oluyor. Endüstri 4.0 sürecinde algoritmaları, yapay zekayı iyi kullanmak gerekiyor. Biz de üniversite olarak bunu destekleyecek programlar açıyoruz.”

Hedef; interdisipliner bir Ar-Ge ortamı

Okan Üniversitesi’nin açtığı yapay zeka programlarının amacı, ortak proje geliştirme ekosistemi oluşturmak. Bu amaçla üniversite çatısı altında yürütülen tüm Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik çalışmaları ARPROGED altında toplanmış. Araştırma ve Geliştirme Proje Direktörlüğü, Teknoloji Transfer Ofisi olarak tüm laboratuvarları da içinde barındırıyor. Prof. Gürsoy, “Burada sanayi ve Ar-Ge odaklı tüm çağrıları ilgili ekiplere ulaştırıyoruz. İnterdisipliner bir Ar-Ge ortamı hedefliyoruz. Örneğin TAYSAD ile faydalı ürün araştırmaları yapıyoruz. Enerji güç sistemleri, araç sensörleri, yazılım, robot çalışmaları yapılıyor. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi ortaklığında giyilebilir teknolojiye yönelik projeler geliştirildi. Kalp rahatsızlıklarını algılayan fanila üretildi. Patenti alındı” diyor.