  4. Arzı yüzde 20/25 etkileyen don/kuraklığı konuşup; Arzı yüzde 60/70 etkileyen verimsizliği umursamamak…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK

Don, sel ve kuraklığı felaket diye nitelen­diriyoruz…

Üç felaket:

Tarımsal ürünlerde, ortalama yüzde 20/25 rekolte düşüklüğüne neden olduğu için dövünüyoruz…

***

Örneğin fındık…

***

2015 yılında:

2020 yılı için 1 milyon ton hedef belirlen­mişti…

600 bin çiftçinin, verimlilik artışıyla bu hedefi geçeceği dahi dillendirilmişti…

(Verimlilik gelmeyince, hedefin yanın­dan dahi geçilemedi…)

***

Geçtiğimiz yıl konuşuldu:

2025 yılında yaklaşık 700 bin ton rekolte bekleniyordu…

***

Don, sel ve kuraklık nedeniyle:

(200 bin ton) yüzde 25 civarında kayıp ya­şandı…

***

Verimsizliğin getirdiği kayıp mı?

Yüzde 60’ı aştı…

Ama bu hastalığımız, don/kuraklık ka­dar sorgulanmadı…

***

Mesela:

2017’den beri mücadele edilmesi gere­ken…

Ama…

Bırakın mücadeleyi, küçük müdahaleler dahi yapılmadığı için her geçen sene daha da artan “kahverengi kokarca”nın rekolteye olumsuz etkisi mi?

2025 yılında 40 bin tonu aştığı söyleni­yor…

VELHASIL

Kayıtlara göre 600 bin fındık üreticimiz var…

Yani…

Ortalama “1 ton fındık” üretiyor her üre­tici…

Ve…

Dekar başına ortalama 85 kg ürün alıyor…

***

Verimsizlik demişken…

ABD’de fındık üreticisi dekar başına ortalama 230 kg üretiyor…

Bazıları 450 kg’a kadar çıkıyor…

En düşük 104 kg’da kalıyor…

***

Komşumuz Gürcistan’da da ABD’yle aynı verimlilik, kardeş Azerbaycan’da da…

***

Bizde dekar başına 20 kg alan üretici var;

Tarlanın başında durulan ve doğru ölçek­te üretim yapılan komşu tarlada dekar başı­na 270 kg alınırken… (Pazartesi ayrıntıla­rıyla yazalım)

