Arzı yüzde 20/25 etkileyen don/kuraklığı konuşup; Arzı yüzde 60/70 etkileyen verimsizliği umursamamak…
Don, sel ve kuraklığı felaket diye nitelendiriyoruz…
Üç felaket:
Tarımsal ürünlerde, ortalama yüzde 20/25 rekolte düşüklüğüne neden olduğu için dövünüyoruz…
***
Örneğin fındık…
***
2015 yılında:
2020 yılı için 1 milyon ton hedef belirlenmişti…
600 bin çiftçinin, verimlilik artışıyla bu hedefi geçeceği dahi dillendirilmişti…
(Verimlilik gelmeyince, hedefin yanından dahi geçilemedi…)
***
Geçtiğimiz yıl konuşuldu:
2025 yılında yaklaşık 700 bin ton rekolte bekleniyordu…
***
Don, sel ve kuraklık nedeniyle:
(200 bin ton) yüzde 25 civarında kayıp yaşandı…
***
Verimsizliğin getirdiği kayıp mı?
Yüzde 60’ı aştı…
Ama bu hastalığımız, don/kuraklık kadar sorgulanmadı…
***
Mesela:
2017’den beri mücadele edilmesi gereken…
Ama…
Bırakın mücadeleyi, küçük müdahaleler dahi yapılmadığı için her geçen sene daha da artan “kahverengi kokarca”nın rekolteye olumsuz etkisi mi?
2025 yılında 40 bin tonu aştığı söyleniyor…
VELHASIL
Kayıtlara göre 600 bin fındık üreticimiz var…
Yani…
Ortalama “1 ton fındık” üretiyor her üretici…
Ve…
Dekar başına ortalama 85 kg ürün alıyor…
***
Verimsizlik demişken…
ABD’de fındık üreticisi dekar başına ortalama 230 kg üretiyor…
Bazıları 450 kg’a kadar çıkıyor…
En düşük 104 kg’da kalıyor…
***
Komşumuz Gürcistan’da da ABD’yle aynı verimlilik, kardeş Azerbaycan’da da…
***
Bizde dekar başına 20 kg alan üretici var;
Tarlanın başında durulan ve doğru ölçekte üretim yapılan komşu tarlada dekar başına 270 kg alınırken… (Pazartesi ayrıntılarıyla yazalım)