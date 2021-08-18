Aselsan’da çalışmak için başvuru yapanlar 100 bin kişiyi aşıyor

GEBZE Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler’le Oda’da sohbet ederken telefonu çaldı:

- Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Haluk Görgün arıyor. Hocamız Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü iken birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Bugün odamızı ziyarete gelecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş’le TGC’nin Darıca’daki “Huzur Evi” projesi için Nail Çiler ile görüşmeye gitmiştik. Tam da görüşmemizi noktalamak üzereydik. Prof. Haluk Görgün’ün uğrayacağını öğrenince beklemeye karar verdik.

Prof. Görgün, önce 2020 yılını değerlendirdi:

- Geçen yıl Aselsan olarak barutumuzu doğru kullandık. 2020’de 500 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladık.

Söz ihracattan açılmışken kilogram başına ihracat gelirinin altını çizdi:

- Ülkemizin ortalama kilogram başına ihracat geliri 1.3 dolar dolayında iken Aselsan’da bu rakam 1500 dolara ulaşıyor.

Ellerindeki toplam siparişlere değindi:

- 9.2 milyar dolarlık backlog (iş yığını) var. Yani, bakiye siparişlerimizin toplamı 9 milyar doları aşıyor. Geçen yıl TL bazında yüzde 30 büyüdük.

Geçen yıl 1270 kişi daha işe aldıklarını belirtip, iş başvurularına işaret etti:

- Aselsan’da toplam 9 bine yakın kişi çalışıyor. Elimizdeki iş başvuruları 100 bin kişiyi aşıyor.

Ardından tedarik tarafına değindi:

- Tedarikçilerimizle daha yakından ilgilenmek, o tarafı daha iyi yönetebilmek için“Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı” oluşturduk.

5 bine yakın tedarikçi ile çalıştıklarını kaydetti:

- Tedarikçilerimizin 2 bin 743’ü KOBİ. KOBİ’lere çok önem veriyoruz. Stratejik partnerlik oluşturmaya çalışıyoruz.

Tedarikçi olarak çalıştıkları KOBİ’lere finansmana ulaşma konusunda verdikleri destek üzerinde durdu:

- 12 banka ile anlaştık. Bize iş yapan KOBİ’ler, Aselsan’la yürüttükleri projeleri gösterip söz konusu bankalardan kredi alabiliyor.

Nail Çiler araya girdi:

- Gebze’deki firmaların Aselsan’a yaptıkları iş 7 milyon dolar dolayında idi. Önce 15 milyon dolara yükseldi. Şimdi 55 milyon doları buluyor.

Prof. Görgün, tedarik konusundaki yaklaşımlarını paylaştı:

- Ankara, savunma sanayinin merkezi gibi görünüyor. Biz, savunma sanayini Anadolu’ya yaymak istiyoruz.

Savunma sanayinin daha çok devlet destekli yol aldığına vurgu yaptı:

- Biz işimize ihracat eksenli yaklaşmak istiyoruz. İhracat yaptığımız pazarlara 5’i Avrupa’dan 6 yeni ülke ekledik. İhracat yaptığımız ülke sayısı 71’e çıktı.

İş başvurusu sayısının 100 bini aşması, Aselsan’da çalışma isteğinin yoğunluğunu ortaya koyuyor…

Bu rakam aynı zamanda ülkemizdeki özellikle eğitimli işsizliğin boyutlarını somut şekilde gösteriyor…

Konya’da 65 milyon dolarlık yatırım yaptı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Haluk Görgün, şirketin 10’a yakın iştirakinin olduğunu belirtti:

- Konya’da 65 milyon dolarlık yatırım yaptık. Konya’daki fabrikamızda stabilize silah sistemleri üreteceğiz.

Aselsan ve Havelsan’ın iştiraki olan ULAK’ın durumunu merak ettim, anlattı:

- ULAK baz istasyonu üretimi giderek büyüyor.

Tavlada yenildi burs desteği aldığı öğrenci sayısı arttı

GEBZE Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler ile dönemin Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Haluk Görgün, 2014 yılında birlikte Konya-İstanbul tren yolculuğu yaptı.

Prof. Görgün, yolculuk sırasında tavla oynamayı teklif etti:

- Başkan, yenilirsem Gebze Teknik Üniversitesi’nde burs verdiğiniz öğrenci sayısını artıracaksınız.

Gebze Ticaret Odası, o günlerde Gebze Teknik Üniversitesi’nde 50 öğrenciye burs veriyordu. Derken Prof. Görgün, Çiler’e yenildi. Çiler, sözünü tuttu, burs verdikleri öğrenci sayısını artırdı.

Prof. Görgün, bizim de bulunduğumuz sohbette Çiler’e söz konusu tavla karşılaşmasını anımsattı:

- Başkan, size yenilerek Gebze Ticaret Odası’ndan burs alan öğrenci sayımızı 250’ye çıkarmıştık.

Çiler, Gebze Ticaret Odası’nın burs verdiğini öğrenci sayısını paylaştı:

- Odamız toplam 425 öğrenciye burs veriyor. Çoğu Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşuyor.

Kredi ve dış kaynak temelli büyüme ‘kaliteli’ olmaz

MASSACHUSETTS Institute of Technology (MIT) öğretim üyesi Prof. Daron Acemoğlu,Toplumcu Düşünce Enstitüsü’nün düzenlediği toplantıda COVID-19 krizi sonrası için şu saptamayı yaptı:

- COVID-19 sonrası dünyada toplumsal barış ve gelişmenin temelini hızlı, sürdürülebilir ve paylaşımcı olabilen ekonomik büyüme belirleyecektir.

Ardından ekledi:

- Refah ve barış, hem kurumsal ekonomik hem de kurumsal siyasal katılımcı süreçlerin aynı zamanda ve birlikte sağlıklı yürütülmesi ile mümkündür.

Teknoloji alanındaki büyük dönüşüm ve sıçramaya işaret etti:

- Küresel ölçekte yaşanılan demografik değişimler ve toplumsal ilişkilerdeki gerek sınıfsal, gerekse sosyo-politik gelişmelerin dünyadaki ekonomik büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

Bu noktada şu mesajı verdi:

- “Yapay zeka-makine öğrenmesi” gibi teknolojilerin verimlilik alanında sağlayacağı gelişmeler, toplumsal yapılarda derin yarılma ve eşitsizliklere neden olabilir.

Ekonomik büyümenin kalitesinin önemine dikkat çekti:

- “Kaliteli büyüme”, kredi/dış kaynak temelli değil, toplam faktör girdileri temelli büyümeye dayalı olur.