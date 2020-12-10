Asgari ücret 296 dolara geriledi....

Türkiye’de asgari ücret ilk kez 300 doların altına düştü. Ülkemizde uygulanan asgari ücret 2010 sonrasında Macaristan, Polonya, Romanya ve Bulgaristan’ın üzerindeyken TL’nin değer kaybetmesiyle birlikte bu yıl tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş durumda.

Arkadaşımız Mehmet Kaya’nın analiz-haberinden asgari ücretin tarihinde ilk kez 300 doların altına, 296 dolara indiği bilgisini alıyoruz. Asgari ücretin Ocak 2020’deki 392 dolar düzeyine getirilmesi için 3.068 TL’ye yükseltilmesi gerekiyor. Esasen Asgari Ücret Tespit Yönetmeliği asgari ücretin belirlenmesinde geçim yanında ekonomik durumun da dikkate alınması gerektiğini hükme bağlamış durumda. BBC, Doğu Avrupa ve Türkiye’nin yer aldığı tabloda Türkiye’nin asgari ücreti 2010 sonrasında Macaristan, Polonya, Romanya ve Bulgaristan’ın üzerindeyken, 2020’de tüm bu ülkelerin altına indi. TL’nin aşınmasıyla, asgari ücret 300 doların altına inerek kendi tarihinin rekorunu kırmış durumda.

131 no’lu ILO Sözleşmesine göre, asgari ücret hesaplanırken tek işçinin değil ailesinin geçiminin dikkate alınması gerekiyor. Bu nedenle asgari ücret hesaplanırken 4 kişilik ailenin, açlık ve yoksulluk rakamlarının da hesaplamada dikkate alınması zorunlu. Ancak Türkiye 28 no’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması Sözleşmesini onaylamasına karşılık, 131 no’lu sözleşmeyi imzalamadı. Bu nedenle asgari ücrete baz olan kıstaslarda tek dayanak 2004’de çıkarılan yerel yönetmelik oluyor. Oysa BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi “insana yakışır ücret geliştirilmesi” gereğinin altını çiziyor. Türkiye’de toplam 162.7 milyar liralık gelir vergisinin yüzde 64’ünü çalışanlar ödüyor. Asgari ücretlilerin payı ise farklı uygulamalar nedeniyle tam ortaya konulamıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önünde hem bize benzer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslanacak tablolara, hem de asgari ücretlinin ödediği vergi toplamının ne kadar olduğu gibi bilgilere ihtiyaç vardır. Asgari ücretin gerçekçi tespiti ancak bu tür bilgilerin masaya konulmasıyla mümkün olacaktır.

Aksi halde, son yıllardaki asgari ücret belirlemelerinde olduğu gibi ücret hükümet tarafından dikte ettirilecektir.

1936'dan bu yana Türkiye iş hukukunda yer alan asgari ücretin evrensel uygulama boyutlarına getirilmesinin günü gelmiş, hatta geçmiş durumda…

GÜNÜN NOTU:

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