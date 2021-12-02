“Asgari ücret 4 bin lira olmalı” diyen Akşener, yükü hafifletecek model önerdi 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, asgari ücretin en az 4 bin lira olması gerektiğini belirterek, mevcut uygulamayla bekar bir asgari ücretlinin eline 4 bin lira geçmesi durumunda bunun işverene maliyetinin en az 6 bin 574 lira olacağını vurgulayarak, bu maliyetin karşılanabilir olmadığını bu durumda ne istihdamın arttıracağını ne de güvencesiz çalışmanın önüne geçilebileceğini söyledi.

Akşener, işveren maliyetindeki artışı düşük tutan, işçinin eline geçen tutarı da arttıran bir çözüme ihtiyaç bulunduğunu belirterek, “Bizim asgari ücret önerimiz; brüt ücretin, yüzde 22 artırılıp, 4360 liraya çıkartıldıktan sonra çalışanlarımıza, devlet tarafından, 555 lira ek bir ödeme yapılarak ellerine geçen net ücretin, 4 bin lira olmasıdır. Bu sayede; işçimizin eline geçen parayı, yüzde 41,5 arttırıp işverenimize olan maliyetini ise, ÜFE’nin yaklaşık yarısı olacak şekilde, yüzde 24 seviyesinde tutuyoruz. Böylece hem işçilerimizi korumuş oluyoruz, hem de işvereni mağdur etmiyoruz. Bu önerimiz, bütçeye, ilk etapta, 106 milyar liralık bir maliyet getiriyor. Ancak, önerimiz hayata geçirildiğinde, hem, dar gelirli vatandaşımız, borçlanmadan tüketebileceği için iç talep sürdürülebilir bir şekilde artacak, hem de işverene olan maliyeti reel olarak artmadığı için, 350 bin yeni istihdam sağlanacak” dedi.

Artışa bağlı olarak ekonomideki canlanmanın getireceği vergi gelirinin yaklaşık 60 milyar lira olacağını ifade eden Akşener, “Yani tüm asgari ücretlilere, devlet eliyle, aylık 555 lira ödemenin ve asgari ücreti, bu yolla 4 bin liraya çıkarmanın kamuya maliyeti, 46 milyar lira. Bu para, son iki ayda izlenen, yanlış politikalar nedeniyle artan borcumuzun, yüzde 4’ü bile değil” dedi.

CHP döviz kuru için araştırma önergesi verdi

CHP, döviz kurlarındaki sık aralıklarla yaşanan krizlerin nedenlerinin ve vurgun yapanların Devlet Denetleme Kurulu tarafından ortaya çıkarılmasının mümkün olmadığına dikkat çekerek, TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanarak, TBMM Başkanlığı’na sunulan önergede, “Cumhurbaşkanı’nın emrindeki Devlet Denetleme Kurulu’nun, Cumhurbaşkanı’nın da katkısı bulunan krizlerin gerçek nedenlerini ortaya çıkarması mümkün değil. Döviz spekülasyonlarını da, 128 milyar doların arka kapıdan satışını da araştırmak, TBMM’nin kaçınamayacağı Anayasal bir görevdir” denildi.