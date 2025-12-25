Asgari ücret arttı, alım gücü geriledi: 28.075 TL mi, 21.422 TL mi?

Ekonomide herkesin yaşadığı ama çoğu zaman tam olarak ta­rif edemediği bir sorun var: Ücret­ler artıyor, ama geçim zorlaşıyor. 2025 yılı bu çelişkinin en net ya­şandığı yıllardan biri oldu. Çünkü rakamlar arttı, fakat o rakamların alım gücü değeri korunamadı.

2025’e nasıl başladık?

1 Ocak 2025’te asgari ücrete yüz­de 30 zam yapıldı. Asgari ücret 22.104 TL oldu. Bu rakam yılın ba­şında, o günkü fiyatlarla 22.104 TL’lik bir alım gücü anlamına geliyordu.

Ancak yıl ilerledikçe fiyatlar arttı, üc­ret aynı kaldı.

Ve asıl hikâye burada başladı.

Asgari ücretin alım gücü ay ay nasıl eridi?

Asgari ücret bordroda hep 22.104 TL olarak kaldı.

Ama enflasyon açıklandıkça, bu para­nın satın alabildiği miktar her ay biraz daha azaldı.

Ocak 2025

-Enflasyon: %5,03

-22.104 TL’nin alım gücü: 21.046 TL

Daha ilk ayda 1.058 TL’lik kayıp yaşan­dı.

Şubat 2025

-Enflasyon: %2,27

-Alım gücü: 20.568 TL

Mart 2025

-Enflasyon: %2,46

-Alım gücü: 20.074 TL

Nisan 2025

-Enflasyon: %3,00

-Alım gücü: 19.490 TL

Yılın ilk dört ayında asgari ücretin alım gücü yaklaşık 2.600 TL eridi.

Mayıs 2025

-Enflasyon: %1,53

-Alım gücü: 19.193 TL

Haziran 2025

-Enflasyon: %1,37

-Alım gücü: 18.934 TL

İlk altı ayın sonunda 22.104 TL, alım gücü açısından 18.934 TL’ye düştü.

Temmuz 2025

-Enflasyon: %2,06

-Alım gücü: 18.544 TL

Ağustos 2025

-Enflasyon: %2,04

-Alım gücü: 18.166 TL

Eylül 2025

-Enflasyon: %3,23

-Alım gücü: 17.595 TL

Ekim 2025

-Enflasyon: %2,55

-Alım gücü: 17.147 TL

Kasım 2025

-Enflasyon: %0,87

-Alım gücü: 16.998 TL

Aralık 2025 (enflasyon %1 varsayı­mı)

-Alım gücü: 16.868 TL

Yıl sonunda ne gördük?

-Yıl başında: 22.104 TL

-Yıl sonunda aynı paranın alım gücü: 16.868 TL

Toplam alım gücü kaybı: yaklaşık 5.236 TL

Ücret değişmedi. Ama hayat pahalılaş­tı. Ve bu fark doğrudan çalışanın cebin­den çıktı.

Yıl sonu zammı geldi, tablo değişti mi?

Yıl sonunda bu kez asgari ücrete %27 zam yapıldı. Nominal ücret 28.075 TL ol­du.

Bu zam doğru şekilde, yani 22.104 TL’nin üzerine yapıldı.

Ancak zam yapıldığı anda bu paranın alım gücü değeri zaten 16.868 TL’ye düş­müştü.

Dolayısıyla yüzde 27’lik artışın alım gücü karşılığı:

-16.868 TL × %27 = yaklaşık 21.422 TL

Ortaya çıkan tablo çok net

-2025 başında alım gücü: 22.104 TL

-Zamdan sonra alım gücü: 21.422 TL

Sonuç:

Rakam arttı, ama alım gücü yılın ba­şındaki seviyeye bile ulaşamadı.

Sorun nerede?

Sorun zam yapılmaması değil.

Sorun, yapılan zamların enflasyon karşısında değeri koruyamaması.

Sabit gelirli kesimler:

-Geçmiş dönemin enflasyonunu gecikmeli alıyor,

-Ama önlerindeki enflasyona karşı korunamıyor.

Bu yüzden:

-Yeni zam ihtiyacı doğuyor,

-Ama yapılan zam da alım gücünü ko­rumaya yetmiyor.

Bu sadece asgari ücret meselesi mi?

Hayır.

Aynı tablo:

-Diğer ücretlerde,

-Emekli aylıklarında,

-Sabit gelirle geçinen herkes için ge­çerli.

Özetle

Biz ücretleri artırıyoruz.

Ama alım gücünü artıramıyoruz.

-Rakam büyüyor,

-Ama o rakamın yaşattığı hayat küçü­lüyor.

Enflasyon düşürülmeden:

Rakam artar, alım gücü değeri düşme­ye devam eder.

Gerçek çözüm, ücretleri artırmak ka­dar, o ücretlerin değerini koruyabilmek­tir.

Son not:

28.075 TL olarak açıklanan asgari üc­ret, bugünkü fiyatlarla ancak 21.422 TL’lik bir alım gücü sunuyor; bu ücretin gerçek değeriyle 28.075 TL olabilmesi için asgari ücretin yaklaşık 36.800 TL se­viyesinde olması gerekirdi.

Son hesap:

Bugünkü fiyatlar düzeyinde asgari üc­retin alım gücü değerinin 28.075 TL’de kalabilmesi için, 22.104 TL’ye yaklaşık %66,5 oranında zam yapılması ve ücre­tin 36.800 TL seviyesine çıkarılması ge­rekiyordu.